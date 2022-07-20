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Пакгаузы на Стрелке станут главной точкой фешн-притяжения

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Уже в эту субботу, 23 июля, Нижний Новгород превратится в главную кутюрную площадку страны. Изысканный EDEM, легендарный CHAPURIN, новаторский RUBAN и уникальный David Gutman — эти бренды впервые соберутся вместе в рамках проекта Русские. Fashion night.

 

Гостей ждут показы новых кутюрных линий, знакомство с легендами модного мира и дизайнерами, продвигающими Нижний Новгород.

CHAPURIN представит «Антологию». В новой коллекции марка переосмысливает свое наследие и возвращается к истокам. Модный Дом EDEM представит коллекцию Bridal Couture — кружево и вышивка, квилтинг и аппликация – каждая вещь этой коллекции – произведение искусства, вдохновленная Эдвардианской Англией.

Бренд RUBAN познакомит нижегородцев с последними коллекциями прет-а-порте и кутюрной линии марки, а также покажет прошлые работы, сделавшие бренду RUBAN мировое имя.

К легендам присоединятся бренды, связанные с Нижним Новгородом. JS Sense – мастера каждодневной роскоши и Numero Nuovo, поклонниками которого уже стали Рената Литвинова, Виктория Шелягова и Снежана Георгиева.

В завершении вечера гостей ждет afterparty в Пакгаузах на Стрелке: яркие треки от диджея Slava Gee, дерзкие летние коктейли от лучших барменов города и прекрасный вид на незабываемый нижегородский закат.

Билеты по ссылке.

 

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