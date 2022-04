Нижегородский бренд KSI KSI теперь представлен в мультибрендовом московском шоуруме

Открытие шоурума посетило более 100 представителей fashion-индустрии.

Среди брендов-участников свои коллекции представили порядка 40 ведущих российских дизайнеров, среди которых: ROGOV, VIVA VOX от Олега Овсиева, JM STUDIO от Юлии Матвиенко, OLOVO, 404 NOT FOUND, I Am Studio, Янис Чималиди, Red September, FLOWER ME, La Darique, SEVEN LAB, NiNi, Mila Marsel и многие другие.

Нижегородский бренд эксклюзивного трикотажа из премиум материалов KSI KSI также можно найти в залах шоурума. В коллекциях представлены базовые свитера, лаконичные платья и костюмы, а также и трендовые модели: кроп-топы, свитера с декоративными порезами, кардиганы с авторскими принтами и декором из перьев.



«Премиальное качество не просто маркетинговый ход. Мы закупаем только европейскую пряжу, перед выпуском каждая модель тестируется нами и проверяется в носке», — отмечают представители бренда.