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Нижегородский бренд KSI KSI теперь представлен в мультибрендовом московском шоуруме

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В Москве прошло открытие FASHION HUB SHOWROOM. Площадка собрала лучшие российские и международные монобрендовые и мультибрендовые шоурумы в одном пространстве. Открытие прошло в особняке Бачуриной-Смирнова, в прошлом культовом Доме Приемов «ЛогоВАЗа». Среди брендов-участников замечен и KSI KSI, основанный Анастасией Новиковой в 2015 году в Нижнем Новгороде.

 

Открытие шоурума посетило более 100 представителей fashion-индустрии.

Среди брендов-участников свои коллекции представили порядка 40 ведущих российских дизайнеров, среди которых: ROGOV, VIVA VOX от Олега Овсиева, JM STUDIO от Юлии Матвиенко, OLOVO, 404 NOT FOUND, I Am Studio, Янис Чималиди, Red September, FLOWER ME, La Darique, SEVEN LAB, NiNi, Mila Marsel и многие другие.

Нижегородский бренд эксклюзивного трикотажа из премиум материалов KSI KSI также можно найти в залах шоурума. В коллекциях представлены базовые свитера, лаконичные платья и костюмы, а также и трендовые модели: кроп-топы, свитера с декоративными порезами, кардиганы с авторскими принтами и декором из перьев.

«Премиальное качество не просто маркетинговый ход. Мы закупаем только европейскую пряжу, перед выпуском каждая модель тестируется нами и проверяется в носке», — отмечают представители бренда.

 

 

«Представление брендов в красивых пространствах: итальянских палаццо, парижских особняках – сегодня является мировой модной практикой в fashion-индустрии. Мы поставили перед собой цель создать такое же пространство и в России, которое позволит ключевым ритейлерам и байерам просматривать бренды в рамках сезонности мирового расписания», — отмечает основатель Fashion Hub Russia и FHUB SHOWROOM Георгий Ростовщиков.

 

 

 

FASHION HUB SHOWROOM будет открывать свои двери четыре раза в год — 4 сезона в рамках мирового расписания. 

Как прошел торжественный вечер — день рождения основательницы бренда Анастасии Новиковой и открытие пространства KSI KSI на Родионова, 25 можно узнать по ссылке.

 

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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