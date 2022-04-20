Нижегородский бренд KSI KSI теперь представлен в мультибрендовом московском шоуруме

В Москве прошло открытие FASHION HUB SHOWROOM. Площадка собрала лучшие российские и международные монобрендовые и мультибрендовые шоурумы в одном пространстве. Открытие прошло в особняке Бачуриной-Смирнова, в прошлом культовом Доме Приемов «ЛогоВАЗа». Среди брендов-участников замечен и KSI KSI, основанный Анастасией Новиковой в 2015 году в Нижнем Новгороде.
Открытие шоурума посетило более 100 представителей fashion-индустрии.
Среди брендов-участников свои коллекции представили порядка 40 ведущих российских дизайнеров, среди которых: ROGOV, VIVA VOX от Олега Овсиева, JM STUDIO от Юлии Матвиенко, OLOVO, 404 NOT FOUND, I Am Studio, Янис Чималиди, Red September, FLOWER ME, La Darique, SEVEN LAB, NiNi, Mila Marsel и многие другие.
Нижегородский бренд эксклюзивного трикотажа из премиум материалов KSI KSI также можно найти в залах шоурума. В коллекциях представлены базовые свитера, лаконичные платья и костюмы, а также и трендовые модели: кроп-топы, свитера с декоративными порезами, кардиганы с авторскими принтами и декором из перьев.
«Премиальное качество не просто маркетинговый ход. Мы закупаем только европейскую пряжу, перед выпуском каждая модель тестируется нами и проверяется в носке», — отмечают представители бренда.
«Представление брендов в красивых пространствах: итальянских палаццо, парижских особняках – сегодня является мировой модной практикой в fashion-индустрии. Мы поставили перед собой цель создать такое же пространство и в России, которое позволит ключевым ритейлерам и байерам просматривать бренды в рамках сезонности мирового расписания», — отмечает основатель Fashion Hub Russia и FHUB SHOWROOM Георгий Ростовщиков.
FASHION HUB SHOWROOM будет открывать свои двери четыре раза в год — 4 сезона в рамках мирового расписания.
Как прошел торжественный вечер — день рождения основательницы бренда Анастасии Новиковой и открытие пространства KSI KSI на Родионова, 25 можно узнать по ссылке.
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Фото: архив организаторов
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