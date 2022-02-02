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Модный показ Игоря Гуляева в Нижнем Новгороде

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3 февраля в концертном зале «ЮПИТЕР» состоится показ новой коллекции IGOR GULYAEV - яркое и незабываемое модное шоу.

Модный Дом IGOR GULYAEV впервые представит в Нижнем Новгороде коллекцию, в которой покажет не только актуальные тенденции, но и раскроет настроение бренда и личность дизайнера.

В новом показе Игорь Гуляев сочетает сложные фактуры и минимализм, геометрические формы и плавные линии, сложный крой с игрой форм и пропорций. При создании коллекции использовались как натуральные ткани, присущие изделиям класса люкс, так и синтетические материалы, часть из которых была получена путем переработки. Образы наполнены романтикой и свободой в сочетании со смелым современным кроем.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке

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