Модный показ Игоря Гуляева в Нижнем Новгороде

Модный Дом IGOR GULYAEV впервые представит в Нижнем Новгороде коллекцию, в которой покажет не только актуальные тенденции, но и раскроет настроение бренда и личность дизайнера.



В новом показе Игорь Гуляев сочетает сложные фактуры и минимализм, геометрические формы и плавные линии, сложный крой с игрой форм и пропорций. При создании коллекции использовались как натуральные ткани, присущие изделиям класса люкс, так и синтетические материалы, часть из которых была получена путем переработки. Образы наполнены романтикой и свободой в сочетании со смелым современным кроем.