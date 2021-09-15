В Нижнем откроется Музей дизайна, моды и портновского искусства. Экспозиция охватит длительный период становления российского дизайна

15 сентября в Нижнем Новгороде откроют Музей дизайна, моды и портновского искусства имени Надежды Ламановой. Ретроспектива экспозиций Музея охватит длительный период становления российского дизайна: от архаичного кустарного изготовления одежды до зарождения промышленного дизайна одежды в Советской России.
Гости нового выставочного пространства смогут познакомиться с историей легкой промышленности в СССР, Горьковским Домом Моделей и проектно-конструкторским бюро по народным художественным промыслам. Кроме того, заглянуть в закулисье модного дома PARLE, который находится в одном open-space пространстве с экспозицией.
«Наша цель - сделать Музей культурным и информационно-методическим центром, площадкой для демонстрации творческого потенциала предприятий легкой промышленности и народных художественных промыслов в области современного дизайна. Собрать воедино все крупицы богатейшей истории моды нашего края и приобщить современников к нашей исконной историко-культурной цельности», — добавила создательница музея Ольга Рыхлова-Парле.
Первые экскурсии пройдут 15 сентября
Время: в 15:00 и в 18:00
Место: улица Сергиевская, 8
Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация: +7 991-830-12-76.
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