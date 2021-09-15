В Нижнем откроется Музей дизайна, моды и портновского искусства. Экспозиция охватит длительный период становления российского дизайна

Гости нового выставочного пространства смогут познакомиться с историей легкой промышленности в СССР, Горьковским Домом Моделей и проектно-конструкторским бюро по народным художественным промыслам. Кроме того, заглянуть в закулисье модного дома PARLE, который находится в одном open-space пространстве с экспозицией.

«Наша цель - сделать Музей культурным и информационно-методическим центром, площадкой для демонстрации творческого потенциала предприятий легкой промышленности и народных художественных промыслов в области современного дизайна. Собрать воедино все крупицы богатейшей истории моды нашего края и приобщить современников к нашей исконной историко-культурной цельности», — добавила создательница музея Ольга Рыхлова-Парле.