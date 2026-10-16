Открытие нового пространства Галереи 9Б, выставки в «Тихой» и «Рекорде» и японский хоррор: чем заняться в Нижнем с 16 по 18 октября

Выставка Evsti Bomse в новом пространстве Галереи 9Б

16 октября Галерея 9Б открывает новое выставочное пространство в двухсотлетнем здании у подножия Кремля на Зеленском съезде. Первым проектом стала персональная выставка Evsti Bomse «Голос за кадром». В экспозиции 19 живописных и графических работ о социальных ролях, справедливости и устройстве жизни, где обыденность соседствует с абсурдом, а за каждой сценой скрываются десятки историй. В одной картине зритель оказывается на месте человека со связанными руками в багажнике автомобиля, в другой – разглядывает ночной двор, полный деталей и сюжетов, а в третьей театральное представление превращается в хаотичный карнавал с библейскими отсылками и всадником Апокалипсиса. 17 октября в 14:00 по выставке пройдет авторская экскурсия историка и критика современного искусства Андрея Фоменко, написавшего текст к проекту.

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