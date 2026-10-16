Открытие нового пространства Галереи 9Б, выставки в «Тихой» и «Рекорде» и японский хоррор: чем заняться в Нижнем с 16 по 18 октября

А еще идем на премьеру в ТЮЗ (Шекспир!), дрейфуем по закоулкам Нижнего со стрит-арт инспекцией, смотрим пластическую драму Павла Алехина о любви к ожившей кукле и оперу Пуччини о жизни парижской богемы.
Выставка Evsti Bomse в новом пространстве Галереи 9Б
16 октября Галерея 9Б открывает новое выставочное пространство в двухсотлетнем здании у подножия Кремля на Зеленском съезде. Первым проектом стала персональная выставка Evsti Bomse «Голос за кадром». В экспозиции 19 живописных и графических работ о социальных ролях, справедливости и устройстве жизни, где обыденность соседствует с абсурдом, а за каждой сценой скрываются десятки историй. В одной картине зритель оказывается на месте человека со связанными руками в багажнике автомобиля, в другой – разглядывает ночной двор, полный деталей и сюжетов, а в третьей театральное представление превращается в хаотичный карнавал с библейскими отсылками и всадником Апокалипсиса. 17 октября в 14:00 по выставке пройдет авторская экскурсия историка и критика современного искусства Андрея Фоменко, написавшего текст к проекту.
18+
Выставка «И ничего не стало» в «Тихой»
В студии «Тихая» смотрим выставку «И ничего не стало» – 13 работ резидентов о разрушении произведений искусства и тщетности попыток оставить след в вечности. Среди экспонатов – «Ящик позора» основателя студии Артема Филатова с рисунком, который постепенно выцветает, потому что написан зеленкой, и макет замка-лабиринта Владимира Чернышева, изначально обреченного на снос. Лауреат премии ТОП50 Алексей Старков представит «Большой слив» – слепок водоотвода раковины, залитый эпоксидной смолой. В застывшей массе остались волосы художника и его супруги – материальный след близости и памяти о людях, которые однажды могут исчезнуть из нашей жизни. Первую экскурсию в эту субботу проведет Владимир Чернышев. Посещение по предварительной записи.
12+
Выставки «Наблюдая эффекты» и «Крупицы» в «Рекорде»
С 16 октября по 8 ноября в Центре культуры «Рекорд» смотрим выставку «Наблюдая эффекты» (итог четырех сезонов арт-резиденций Нижегородской области). В экспозиции собрали работы 16 художников, которые исследовали культурный и природный контекст Нижнего, Ворсмы и Выксы. Среди них: альбом Маруси Нестеровой на стихи нижегородских футуристов начала XX века, керамические бюсты Даниила Антропова и платье из парашюта, созданное дизайнером Хеленой Тадессе под впечатлением от униформы летчиков и рабочих горьковских заводов. Также покажут эскизы и фотодокументацию лэнд-арт-инсталляции «Майна» и другие звуковые, текстильные и художественные проекты. А еще можно заскочить на выставку Александры Купцовой «Крупицы», которая посвящена женскому взгляду на мир, время и счастье, которое складывается из маленьких моментов.
6+
Фотодрейф с Called a Garment и «Фотокружком»
17 октября в 12:00 встречаемся в студии Called a Garment и отправляемся гулять по Нижнему Новгороду с камерой наперевес. Вместе с объединением «Фотокружок» будем наблюдать за городом, сворачивать в незнакомые переулки и ловить детали, которые обычно остаются за кадром. Перед прогулкой угостимся фильтром-кофе и пойдем фиксировать впечатления на фотоаппарат, телефон, пленку или даже 3D-сканер. Участникам также подарят скидку 25% на брюки в Called a Garment.
12+
Лекция «Женщины в искусстве» в Доме Архитектора
17 октября с 12:00 до 13:30 разбираемся, как женщины прокладывали себе путь в искусстве, где на протяжении веков главными героями оставались мужчины. Искусствовед Анна Рыбакова расскажет о социальных и образовательных барьерах, с которыми сталкивались художницы, и о том, как на рубеже XIX–XX веков их положение начало меняться. Вспомним имена и истории, которые долго оставались в тени, и проследим, как менялась роль женщины в художественном мире.
16+
Стрит-арт инспекция с Анной Нистратовой
17 октября в 14:00 отправляемся исследовать уличное искусство Нижнего вместе с Анной Нистратовой из Института исследования стрит-арта. Заглянем в потаенные переулки старого центра, поговорим о том, почему люди рисуют на стенах, как Нижний стал столицей стрит-арта и сколько можно заработать на работах уличных художников. А еще одними из первых посетим галерею 9Б, в которой открылась новая выставка Evsti Bomse. Запись в личных сообщениях Анны.
Опера «Богема» в театре оперы и балета
В эти выходные смотрим оперу Джакомо Пуччини о парижской богеме, которая влюбляется, пишет стихи и верит, что впереди целая жизнь. Но юность проходит быстрее, чем обещали, а любовь, как и сама жизнь, оказывается очень хрупкой. На сцене – звезды мировой оперы Венера Гимадиева, Екатерина Ясинская, Сергей Кузьмин, Александр Миминошвили и Константин Сучков. За музыку отвечает оркестр La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского.
16+
Спектакль «Оскар» в DKRT
18 октября в 18:00 идем в DKRT на пластическую драму режиссера, танцора, клоуна и актера авангардного театра Павла Алехина. В центре истории – художник-горбун Оскар, который от одиночества создает куклу-манекен Анет. Он делится с ней переживаниями, восхищается ею и постепенно влюбляется в собственное творение. Но однажды кукла оживает, и привычный мир героя меняется. В безмолвной истории о любви, одиночестве и уязвимости человека соединяются пластический театр, танец, гротеск и клоунада.
12+
Хоррор «Вкускилл» в кинотеатрах города
На этой неделе смотрим «Вкускилл» – дебютный полнометражный фильм Юсукэ Ивасаки, получивший приз FIPRESCI на Берлинском кинофестивале в 2026 году. В центре истории – круглосуточный магазин в Токио, где сотрудники живут по строгим инструкциям, а порядок важнее человеческих чувств. Когда появляется новая сотрудница, привычная рутина начинает рушиться, и обычная смена постепенно превращается в кошмар. Ивасаки превращает конбини в модель общества, где униформа, ритуальные приветствия и бесконечное повторение действий стирают личность. В итоге получился абсурдный хоррор и черная комедия о корпоративной дисциплине, одиночестве и страхе, который рождается из слишком знакомой повседневности.
18+
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