Выставка Omega, «Щедрый книжный» и день рождения «Селедки»: чем заняться в Нижнем с 14 по 16 августа

На этой неделе идем слушать polnalyubvi с балкона бывшей семинарии, погружаемся в космос на новой мультимедийной выставке Omega в ЦЕХе * и выбираем книги на благотворительном «Щедром книжном». А еще заглядываем на мастер-класс в «Терминал А», отмечаем второй день рождения «Травника» и 12-летие «Селедки», слушаем фанк и соул на виниле и исследуем «Маяк» изнутри. Кроме того, рассматриваем цветные автохромы начала XX века (последние дни выставки в РМФ), в честь Дня города бесплатно идем в НГХМ, отправляемся на пивную экскурсию с дегустацией и ищем локальные сокровища на маркете в «Саду кино».
Выставка Omega в ЦЕХе *
С 14 августа ЦЕХ * станет площадкой первой российской выставки французского медиахудожника и режиссера Тома Ванза. Автор, исследующий космос на стыке науки и искусства, создает туманности, сверхновые и черные дыры без компьютерной графики с помощью пигментов, чернил, химических реакций и макросъемки. В экспозицию Omega вошли четыре масштабные аудиовизуальные инсталляции, посвященные рождению звезд, вибрации света и звука, фундаментальным законам физики и Большому взрыву.
0+
Экскурсия «Маяк изнутри»
14 августа отправляемся внутрь «Маяка» на Нижне-Волжской набережной. На экскурсии узнаем историю дома и семьи Рукавишниковых, разберемся, как проходила масштабная реставрация к 800-летию Нижнего и что удалось обнаружить специалистам в процессе работ. А заодно рассмотрим интерьеры, которые после восстановления снова можно увидеть во всей исторической роскоши.
12+
День рождения бара «Травник»
15 августа ботанический бар «Травник» отметит свой второй день рождения. Вечер начнется с гостевой смены московского бара The Bix (везут авторские коктейли), а продолжится настойками от «Капельки», джазовым лайвом и диджей-сетом Artem Chelbaev. Обещают атмосферу большого летнего праздника с музыкой, танцами и компанией друзей бара.
18+
Бесплатный день в НГХМ
15 августа в честь Дня города в НГХМ свободный вход. Можно бесплатно посетить две выставки: посвященную 250-летию Александра Ступина, основателя первой в России провинциальной частной художественной школы, и экспозицию золотошвейного искусства XIX века с парадными платьями, кокошниками, мундирами и маскарадным костюмом Николая II. Среди почти 100 работ на выставке Ступина, например, «Охотники на привале» Перова, а в золотошвейной экспозиции – 70 предметов из собраний «Царского Села», НГХМ и Каргопольского музея.
12+
День рождения «Селедки»
15 августа идем отмечать 12-летие бара «Селедка и кофе» с танцевальными баттлами, подарками и розыгрышем фирменного мерча. За музыку отвечают The Pak (тот, который хочет лицо, как у Уиллема Дефо), а также Anton Savenko, Alterlego, Post Dream, Whynotnikklo, Podruzhka Lizzy, Nefedov, Spy и Tanenish. Начинаем праздновать в 17:00!
16+
Polnalyubvi на фестивале «Музыка балконов»
15 августа в 17:00 фолк-певица polnalyubvi даст акустический концерт с балкона исторической семинарии. Певица исполнит свои инди-поп и альтернативные хиты в необычном формате под открытым небом.
0+
Вечеринка «Фанк им. Горького» в «Найсе»
15 августа в 21:00 в клубе «Найс» пройдет вторая вечеринка «Фанк им. Горького», посвященная классическому фанку и соулу на виниле. За вертушки встанут три коллекционера и селектора: Super Soul DJ Назин, лидер The Soul Surfers Prince Igor и диджей Максим Купер. Организаторы обещают исключительно аналоговый саунд и «от +33 до +45 градусов виниловой жары».
18+
Маркет в «Саду кино»
15 и 16 августа заглядываем в «Сад кино» Трехсвятского квартала, где соберутся около 30 нижегородских брендов и мастеров. Выбираем керамику, авторские украшения и прочий хендмейд, знакомимся с локальными проектами, гуляем по спрятанному от города дворику и ищем подарки, которые будут напоминать о лете в квартале.
0+
Благотворительная распродажа «Щедрый книжный» в FORSELF
16 августа отправляемся закупаться нон-фикшном и научпопом на благотворительной книжной барахолке от НЖКЦ. Разобраться в ассортименте помогут известные нижегородцы (журналисты, писатели, краеведы, блогеры, ученые, правозащитники): от романов и селф-хелпа до неожиданных находок вроде пособия по дрессировке людей, собак и самого себя. Также каждый час будут проходить мастер-классы для детей от 4 до 10 лет, весь день работает игротека Hobby Games, а взрослых гончарная мастерская «Колокол» будет обучать лепке из глины. Все вырученные средства пойдут на программы поддержки пострадавших от домашнего насилия.
6+
Мастер-класс художницы Дахан в «Терминале А»
16 августа в 16:00 резидентка «Терминала А» Дахан проведет мастер-класс «Город внутри: картография как способ архивации моментов». Вместо привычных улиц и кварталов создадим карту из личных воспоминаний, любимых мест, запахов, важных встреч и событий. Художница предлагает взглянуть на картографию как на способ сохранить собственный опыт и собрать свой внутренний город, который можно будет дополнять новыми впечатлениями и историями.
16+
Выставка «Петр Веденисов. Автохромы. 1909–1914» в РМФ
До 16 августа в музее покажут около 60 автохромов (одна из самых ранних технологий цветной фотографии, изобретенной братьями Люмьер) за авторством Петра Веденисова. Эти снимки были сделаны в Крыму незадолго до революции. Живя в Ялте, он общался с Антоном Чеховым, Максимом Горьким, Федором Шаляпиным и другими выдающимися деятелями культуры своего времени. Но особое место в его жизни занимала фотография, а среди технических новинок начала XX века его особенно увлекли автохромы. На фотографиях запечатлены близкие и друзья Веденисова: семейные прогулки, пикники, детские игры, костюмированные праздники и путешествия.
0+
Экскурсия «Пивные бренды Нижнего» с Павлом Бариновым
16 августа в 12:00 отправляемся в пенный маршрут вместе с городским исследователем Павлом Бариновым и руин-пабом BUDAPEST. Поговорим о том, как в городе появился и развивался пивной бизнес, пережил советское время и пытается возродить старые бренды сегодня. Отдельно разберемся в истории купца Ермолаева, чье имя спустя больше века возвращает в производство одна из нижегородских пивоварен. После прогулки – небольшая дегустация и арт-акция с художником Максом BMS.
По регистрации.
18+
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