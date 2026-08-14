Выставка Omega, «Щедрый книжный» и день рождения «Селедки»: чем заняться в Нижнем с 14 по 16 августа

На этой неделе идем слушать polnalyubvi с балкона бывшей семинарии, погружаемся в космос на новой мультимедийной выставке Omega в ЦЕХе * и выбираем книги на благотворительном «Щедром книжном». А еще заглядываем на мастер-класс в «Терминал А», отмечаем второй день рождения «Травника» и 12-летие «Селедки», слушаем фанк и соул на виниле и исследуем «Маяк» изнутри. Кроме того, рассматриваем цветные автохромы начала XX века (последние дни выставки в РМФ), в честь Дня города бесплатно идем в НГХМ, отправляемся на пивную экскурсию с дегустацией и ищем локальные сокровища на маркете в «Саду кино».