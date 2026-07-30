Презентация книги о советских бункерах, лекция о бердвотчинге и дискуссия о лэнд-арте

Что будет в этом году на книжном фестивале «Неработа».
Обещают 2 дня презентаций, лекций, дискуссий, мастер-классов, игр и поэтических чтений. Главное – вновь развернется масштабный книжный маркет (около тысячи наименований от 12-ти независимых издательств).
Среди наиболее значимых книг, которые представят на фестивале, по версии его организаторов:
- Камиль Гимаздтинов «Изображая Центральную Азию. Оптика, идентичность и эстетика современного кино региона» (Музей «Гараж»);
- Виталий Бабенко «Явления спектров. Чудовая русская фантастическая проза XIX–XX веков»;
- Гарланд Роберт «Что делать, когда ты мертв. Мифы и ритуалы загробной жизни от Осириса до Христа»
- Наталья Баранская «Неделя как неделя»;
- Андрес Неуман «Однажды Аргентина»;
- Барбалья Алессандро «Шах и мат среди звезд»;
- Мо Янь «Устал рождаться и умирать»;
- Семен Павлюк «Все цвета Африки. История, политика и жизнь континента».
Также в программе своп – зона свободного книгообмена: можно принести книги не старше 25 лет (без учебников), зины и постеры (еще принимают музыку на кассетах, дисках и пластинках). После фестиваля оставшиеся тома отправят в благотворительный проект «Щедрый книжный» (16 августа в Forself пройдет четвертый маркет в поддержку НЖКЦ).
За музсопровождение отвечает Moria tape – кросс-жанровый пост-рок-бэнд из Москвы, в этом году выпускающий дебютный мини-альбом при участии исследователя звука Павла Патрикеева из дэнс-панк-дуэта «Филистимляне!» (Here Coke The Philistines). Для «Неработы» они подготовили специальный саундтрек – несколько часов музыки, которая работает с темами окружающего пространства и хонтологии, органично сплетая элементы электроники, пландерфоники и найденных записей (field recordings). О последнем, редком музыкальном жанре, Павел подробно расскажет на лекции с практикумом (участники изучат типы рекордеров, микрофонов, предусилителей и ветрозащиты, а также послушают примеры использования полевых записей в поп- и рок-музыке, саунд-дизайне и электронике).
Из обширной событийной программы отметим также презентацию книги «Забытые бункеры СССР» Дмитрия Шибанова. Доставшиеся нам «в наследство» советские убежища служат стражами и хранителями прошлого нашей страны, а еще это физический, буквальный уход из города под землю. Автор расскажет об истории советского бункеростроения и собственных экспедициях по подземным заброшкам. О метафорической сепарации с мегаполисом поговорят художник Даня Пирогов и исследовательница нижегородского стрит-арта Татьяна Агафонова.
организатор «Неработы»
Искусство всегда помогало выйти за рамки обыденного, ленд-арт же – шаг дальше: это выход из стен музея, где мы привыкли наблюдать искусство, в открытое, свободное пространство, чаще всего вдали от города. Земля, камни, дерево – ключевые компоненты природы и одновременно необходимые инструменты для работы в этом жанре. Выступающие обсудят не только историю стиля, зародившегося в Америке в середине прошлого века, но и расскажут об актуальных художниках, которые живут и творят в Нижнем Новгороде сегодня. О природе, а именно о бёрдвотчинге и натуралистической фотографии будет лекция «Фотоохота: от снимка к открытию» Александры Коломиец, основательницы Школы фотонатуралистов. На встрече Александра поделится практическими советами по наблюдению за птицами и расскажет, как отличать их не только по виду, но и по звуку. Это отличная возможность пересобрать обычные городские прогулки, включив в них новый компонент – птиц.
Художница Дахан, резидентка «Терминала А», исследует столкновение мира душевного и внешнего «через фантазии об утопическом пространстве, где духи, природа и технологии переплетаются в единое целое». Под ее руководством гости фестиваля создадут свой собственный (внутренний) город, который всегда с тобой.
Дахан
Художница
Мастер-класс «Рисуем карты» – для всех, кто хотел бы порассуждать на тему маленьких ценностей нашей жизни. В процессе мы будем рисовать карту как архив событий, воспоминаний, которые наполняют нас и приносят радость сегодня. По сути это будет скорее не обучение, а некий гайд с вопросами, помогающими выделить точки опоры, которые мы порой не замечаем. В итоге у каждого получится свой графический рисунок-архив в виде карты с маршрутами, и в любой момент можно будет его дополнять новыми событиями и воспоминаниями.
Вход свободный, по регистрации.
Где: Общественное пространство «Гараж», Октябрьская, 35
Когда: 1 и 2 августа, с 12:00 до 20:00.
16+
Фото: Екатерина Дементьева, Geometria.ru
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