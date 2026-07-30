Презентация книги о советских бункерах, лекция о бердвотчинге и дискуссия о лэнд-арте

Антон Маханько

организатор «Неработы»

Искусство всегда помогало выйти за рамки обыденного, ленд-арт же – шаг дальше: это выход из стен музея, где мы привыкли наблюдать искусство, в открытое, свободное пространство, чаще всего вдали от города. Земля, камни, дерево – ключевые компоненты природы и одновременно необходимые инструменты для работы в этом жанре. Выступающие обсудят не только историю стиля, зародившегося в Америке в середине прошлого века, но и расскажут об актуальных художниках, которые живут и творят в Нижнем Новгороде сегодня. О природе, а именно о бёрдвотчинге и натуралистической фотографии будет лекция «Фотоохота: от снимка к открытию» Александры Коломиец, основательницы Школы фотонатуралистов. На встрече Александра поделится практическими советами по наблюдению за птицами и расскажет, как отличать их не только по виду, но и по звуку. Это отличная возможность пересобрать обычные городские прогулки, включив в них новый компонент – птиц.