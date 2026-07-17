«Зенит» против «Спартака», день рождения Арсенала и разговоры о кофе: чем заняться в Нижнем с 17 по 19 июля

Кофе и кино в «Терминале А»

18 июля в арт-центре стартует спецпроект «Пролив» – трехнедельное исследование кофейной культуры с дегустациями, лекциями, экскурсиями, кинопоказами и встречами. Например, с 12:00 кофе будет готовить художница Ваца, в 14:00 пройдет лекция "Кофе дома: как выбрать зерно", на которой поговорим о всевозможных сортах, обработке и обжарке, а после пройдемся по всем инсталляциям арт-центра. Кстати, в 17:00 в пространстве пройдет премьера короткометражного фильма «Воздушный мост» художницы Вацы и оператора Данилы Викулова. Картина состоит из восьми новелл о мифических нижегородских существах, которые ищут путь к внутреннему покою. Съемки проходили на берегу Волги, на набережной Федоровского, в самом «Терминале» и Доме детского творчества Советского района. Вместе с фильмом представят 32-страничный зин с кадрами и текстами, выпущенный на советской архивной бумаге.

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