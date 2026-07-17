«Зенит» против «Спартака», день рождения Арсенала и разговоры о кофе: чем заняться в Нижнем с 17 по 19 июля

В планах отправиться на кофейную прогулку по старому Нижнему, отпраздновать день рождения Арсенала (уже 29!), послушать молодых фортепианных звезд в Пакгаузах, открыть сразу несколько новых выставок – в НГХМ, «Рекорде» и «Совке», а еще попасть на премьеру фильма лауреата ТОП50 2026 Вацы в «Терминале А», выбрать между скейт-контестом и главным футбольным матчем лета (ночь резервируем под техно-вечеринку в Кабинете 101).
Выставка «Розовое облако» в «Рекорде»
На этой неделе в культурном центре открылась персональная выставка московской художницы Мадины Беликовой. Экспозиция «Розовое облако» займет сразу два этажа центра. На первом покажут живописные работы и масштабные коллажи, объединенные образом сладкой ваты (символом детства, праздника и беззаботности). Второй этаж полностью отведен под коллажи, созданные художницей в 2024-2026 годах. Выпускница лондонского Central Saint Martins исследует повседневность и человеческий характер, превращая самые привычные вещи в источник вдохновения и тихой внутренней опоры.
6+
Выставка Юрия Косаговского «Счастье бытия» в НГХМ
На этой неделе в НГХМ открылась выставка «Юрий Косаговский. Счастье бытия», приуроченная к 85-летию художника. В Нижнем представят около 50 живописных работ, охватывающих разные периоды творчества автора: от ранних произведений конца 1960-х до недавних полотен, созданных в авторской технике рондизма. В основе этого художественного метода лежит образ круга как символа гармонии, непрерывного движения и единства мира. Помимо живописи, выставка познакомит и с другой гранью творчества Косаговского. В экспозиции будут звучать его фортепианные импровизации, с которыми художник выступал на международных фестивалях, включая проекты ЮНЕСКО.
12+
Фестиваль Pianissimo в Пакгаузах
В эти выходные фестиваль Pianissimo представит два концерта молодых звезд академической сцены. В субботувыступит португальский пианист (лауреат международных конкурсов) Жуан Нету Виейра, который представит Вторую английскую сюиту Баха, «Фантастические пьесы» Шумана и Седьмую сонату Прокофьева. А 19 июля на сцену выйдет российский пианист Егор Кадников, лауреат всероссийских и международных конкурсов. В его программе – «Чакона» Баха в транскрипции Бузони, Соната № 3 Бетховена, Третья соната Прокофьева и «Музыкальные моменты» Рахманинова.
12+
День рождения Арсенала
18 июля Волго-Вятский филиал Пушкинского музея празднует 29-летие и приглашает провести день вместе. Программа начнется в 12:00 с музейной игры по выставке «Вокруг импрессионизма», на которой познакомимся с работами Клода Моне и Гастона Ла Туша. В 13:00 детей и родителей ждут коллажная мастерская и создание книжных закладок, а любителей фотографии авторская экскурсия по выставке Александра Слюсарева. В 18:00 участники молодежного клуба Арсенала проведут арт-медиацию по экспозиции «Вокруг импрессионизма», а завершится праздник спектаклем-застольем «Список Паперной», посвященным поэтам-обэриутам, где театральное действие, литература и зрители становятся частью общего разговора.
Подробности и регистрация на события тут.
6+
Кофе и кино в «Терминале А»
18 июля в арт-центре стартует спецпроект «Пролив» – трехнедельное исследование кофейной культуры с дегустациями, лекциями, экскурсиями, кинопоказами и встречами. Например, с 12:00 кофе будет готовить художница Ваца, в 14:00 пройдет лекция "Кофе дома: как выбрать зерно", на которой поговорим о всевозможных сортах, обработке и обжарке, а после пройдемся по всем инсталляциям арт-центра. Кстати, в 17:00 в пространстве пройдет премьера короткометражного фильма «Воздушный мост» художницы Вацы и оператора Данилы Викулова. Картина состоит из восьми новелл о мифических нижегородских существах, которые ищут путь к внутреннему покою. Съемки проходили на берегу Волги, на набережной Федоровского, в самом «Терминале» и Доме детского творчества Советского района. Вместе с фильмом представят 32-страничный зин с кадрами и текстами, выпущенный на советской архивной бумаге.
12+
Контест по скейтбордингу в парке «Швейцария»
18 июля с 11:00 в «Швейцарии» будет проходить открытый скейт-контест, где опробовать свои силы смогут новички. Организаторы делают акцент на возможности получить первый соревновательный опыт, познакомиться с местным скейт-сообществом и провести день в компании единомышленников.
6+
Матч Суперкубка «Зенит» – «Спартак»
18 июля на стадионе «Нижний Новгород» пройдет первый большой матч нового футбольного сезона. За Суперкубок России сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак». Сине-бело-голубые подходят к игре в статусе главного фаворита и абсолютного рекордсмена Суперкубка (на их счету уже девять побед). Для «Спартака» же это возможность завоевать трофей во второй раз в истории и начать сезон с громкой победы над принципиальным соперником.
0+
Техно-вечеринка в «Кабинете 101»
18 июля в 23:00 объединение Understation проведет первое событие в новом формате совместно с «Кабинетом 101». Организаторы называют вечеринку своим главным заявлением о новом звучании, визуальном языке и атмосфере. Хедлайнером выступит Заур Гапиенко – один из самых ярких представителей московской техно-сцены. Компанию ему составят SALAMA, SHORI, GODMODE, HEDONIST (RARE&RAW), MRSK и MURAD.
18+
Кофейная экскурсия с Антоном Шапко
19 июля экскурсовод и историк Антон Шапко проведет прогулку, посвященную кофейной культуре Нижнего Новгорода. Вместе с ним заглянем к самому старому зданию на Большой Покровской, где когда-то торговали «колониальными товарами», узнаем, где работала самая известная городская кофейня начала XX века, и проследим путь, который прошел напиток от редкой европейской диковинки до ежедневного ритуала. Заодно разберемся, почему напиток называли «кофием», «кагвой» или даже «кофью», и как менялось отношение к нему в языке, рекламе и городской жизни.
Все подробности тут.
12+
Выставка «Дитейлс» в «Совке»
До 31 августа в «Совке» проходит выставка «Дитейлс» художницы Наташи Корец, работающей на пересечении ироничного дизайна и DIY-эстетики. Она соединяет ткачество, шитье, живопись, компьютерную графику, скульптуру и медиа-арт, превращая привычные предметы в объекты для исследования. Специально для выставки художница встроила графику, ковры и ready-made-объекты в интерьер лапшичной, приглашая зрителей у поиску «точек смысла» среди, казалось бы, будничных деталей.
12+
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