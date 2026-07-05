Параллельная программа VK Fest в Нижнем

Кроме того, в событии примут участие актеры Денис Власенко («Страсти по Матвею»), Даниэль Вегас («Твоё сердце будет разбито») и Даня Киселёв («Молодёжка. Новая смена»), они расскажут о своем пути от первых кастингов до ролей в крупных картинах.

«В финале программы Лектория блогеры Айгор, Маш Милаш, Вадим Спириденков и Прохор Шаляпин поделятся секретами создания вирального контента. Они разберут популярные форматы и темы, а ещё обсудят, как завоевать доверие аудитории и почему искренность лучше глянцевой картинки».

Когда: 11 июля

Где: Стрелка

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Фото: предоставлены VK Fest