Параллельная программа VK Fest в Нижнем

Лекции про урбанистику, соцсети, гастрономию и кино.
Вместе с сооснователем мультимедийной компании dreamlaser Денисом Чучко, фронтменом Uma2rman Владимиром Кристовским и основательницей бренда LUVU Катей Голден (победительница Forbes «30 до 30») поговорим о проектах, которые меняют восприятие города, и о том, как локальные идеи становятся частью федеральной культурной повестки. А ресторатор Сергей Уханов расскажет об изменениях на гастрономической карте Нижнего в последние годы.
Кроме того, в событии примут участие актеры Денис Власенко («Страсти по Матвею»), Даниэль Вегас («Твоё сердце будет разбито») и Даня Киселёв («Молодёжка. Новая смена»), они расскажут о своем пути от первых кастингов до ролей в крупных картинах.
«В финале программы Лектория блогеры Айгор, Маш Милаш, Вадим Спириденков и Прохор Шаляпин поделятся секретами создания вирального контента. Они разберут популярные форматы и темы, а ещё обсудят, как завоевать доверие аудитории и почему искренность лучше глянцевой картинки».
Когда: 11 июля
Где: Стрелка
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Фото: предоставлены VK Fest
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