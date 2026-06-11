«За одним столом», POEZDA, гаражка МИФа и пляжная вечеринка: чем заняться в Нижнем с 12 по 14 июня

Фестиваль экспериментального танца POEZDA

С 12 по 14 июня в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль экспериментального танца POEZDA. Главным событием станет Experimental Battle, где танцоры со всей России будут соревноваться под живую музыку в исторических интерьерах дома Башкирова. Оценивать участников будут звезда шоу «Танцы» Олег Клевакин, московская танцовщица и исследователь движения Евгения Беглякова и победитель крупнейшего европейского баттла Open Your Mind Jimmy the Macspencer из Парижа. Еще один формат – Wild Contest, в котором участники выходят на сцену, не зная, какая музыка зазвучит в следующий момент. На создание номера у них есть всего пять минут. А в рамках Wild Lab хореограф Юлия Китик проведет пятичасовую лабораторию, результат которой покажут зрителям в «Рекорде». Во второй день фестиваля пройдет вечер перформансов с участниками из России, Беларуси и Европы. Дуэт «БЯ» исследует коммерциализацию искусства через акробатику и брейкинг, московская команда Forget Mice представит постмодернистский «не-танец», а Jimmy the Macspencer готовит специальное выступление-сюрприз. Для тех, кто хочет попробовать движение на себе, Евгения Беглякова проведет открытый урок по своей методике organic dance. На занятии будут работать с телесными зажимами, вниманием к себе и поиском внутренней свободы через движение.

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