«За одним столом», POEZDA, гаражка МИФа и пляжная вечеринка: чем заняться в Нижнем с 12 по 14 июня

В эти длинные выходные отправляемся смотреть танцевальные эксперименты на фестивале POEZDA, после закупаемся нон-фикшеном и художкой на распродаже издательства МИФ (с лекциями про мангу и увлечения Даля спиритизмом!), всматриваемся в работы легендарного фотографа-метафизика Александра Слюсарева (Сан Саныч = любовь), пробуем больше 200 (!) аутентичных блюд на гастрономическом марафоне в «Швейцарии» и завершаем уикенд на большой пляжной вечеринке от Called a Garment.
Выставка фотографа-минималиста Александра Слюсарева в Арсенале
В Арсенале открывается выставка классика отечественной фотографии Александра Слюсарева. Сан Саныч (как звали его коллеги и поклонники) – одна из ключевых фигур российского фотоискусства и автор, которого называют пионером минималистической метафизической фотографии. Помимо фотографии он занимался переводами с итальянского языка, работал с Джанни Родари и Марчелло Арджилли, но в историю искусства вошел прежде всего благодаря своему умению находить сложные смыслы в самых простых вещах. На выставке «Геометрия света» представят более 100 работ 1960-х – начала 2000-х годов из собрания МАММ. Особое место в экспозиции занимают знаменитые «плоские пейзажи» – черно-белые снимки, в которых Слюсарев намеренно отказывается от привычной перспективы, исследуя саму природу фотографии.
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Гаражка издательства МИФ в Доме Архитектора
С 12 по 14 июня издательство МИФ устраивает в Нижнем свою знаменитую книжную распродажу. В Доме Архитектора соберут сотни новинок и бестселлеров: книги по культуре, психологии и бизнесу, современную прозу, фэнтези, комиксы, подарочные издания. Помимо книжного маркета будет образовательная программа. Специалист по искусству Японии Анна Пак расскажет, как манга прошла путь от средневековых свитков до глобального культурного феномена. Экскурсовод и исследователь городских деталей Антон Марцев посвятит свою лекцию знаменитой Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года и ее выдающимся гостям, а историк Егор Тимошенко заведет речь о неожиданных связях Нижнего Новгорода с историей отечественного спиритизма и личностью Владимира Даля.
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10 лет кинолекторию в «Ничего страшного»
12 июня в пространстве «Ничего страшного» в честь 10-летия проекта, который каждую пятницу собирает в Нижнем поклонников авторского, фестивального и артхаусного кино, пройдет спецпоказ с лекцией и обсуждением. В пятницу в 19:00 смотрим одну из малоизвестных работ Мэрилин Монро – фильм «Автобусную остановку» (реж. Джошуа Логана), о наивном ковбое, влюбившемся в певицу из провинциального кабаре. Перед показом о картине расскажет постоянный лектор проекта Граф Гаврилофф.
18+
Экскурсия по мастерским «Терминала А» с Вацей
12 июня в 16:00 идем на экскурсию по мастерским «Терминала А» от художницы Вацы. Увидим процесс творческий процесс изнутри, узнаем, как устроена жизнь арт-резиденции. Ваца расскажет о текущих проектах и материалах, с которыми сегодня экспериментируют авторы. Во время экскурсии зайдем в мастерские Дахан, Яны Серобабиной, Максима Трулова, Веры Ширдиной и самой Вацы, а также познакомимся с проектом городского садоводства «Теплицы», который культивирует во дворе «Терминала» художник Иван Серый.
16+
Фестиваль экспериментального танца POEZDA
С 12 по 14 июня в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль экспериментального танца POEZDA. Главным событием станет Experimental Battle, где танцоры со всей России будут соревноваться под живую музыку в исторических интерьерах дома Башкирова. Оценивать участников будут звезда шоу «Танцы» Олег Клевакин, московская танцовщица и исследователь движения Евгения Беглякова и победитель крупнейшего европейского баттла Open Your Mind Jimmy the Macspencer из Парижа. Еще один формат – Wild Contest, в котором участники выходят на сцену, не зная, какая музыка зазвучит в следующий момент. На создание номера у них есть всего пять минут. А в рамках Wild Lab хореограф Юлия Китик проведет пятичасовую лабораторию, результат которой покажут зрителям в «Рекорде». Во второй день фестиваля пройдет вечер перформансов с участниками из России, Беларуси и Европы. Дуэт «БЯ» исследует коммерциализацию искусства через акробатику и брейкинг, московская команда Forget Mice представит постмодернистский «не-танец», а Jimmy the Macspencer готовит специальное выступление-сюрприз. Для тех, кто хочет попробовать движение на себе, Евгения Беглякова проведет открытый урок по своей методике organic dance. На занятии будут работать с телесными зажимами, вниманием к себе и поиском внутренней свободы через движение.
16+
Вторая часть открытия Аптекарского огорода в «Доме Эвениуса»
На этих выходных продолжаем открывать Аптекарский огород музея-театра «Дом Эвениуса». Во второй части программы, с 12 по 14 июня, идем на лекции, кинопоказы, экскурсии и концерт под открытым небом. 12 июня в 14:00 коллекционер, предприниматель и архитектор Валерия Герд проведет интерактивную лекцию «Истоки аптекарского огорода». Узнаем, как появились первые аптекарские сады, какие травы использовали для лечения болезней и почему древние практики сегодня влияют на тренды современного ландшафтного дизайна. 13 июня в 18:00 историк и экскурсовод Антон Шапко расскажет о первых киносеансах в Нижнем Новгороде. Поговорим о том, как горожане встретили новый вид искусства, сколько стоили билеты и какие фильмы смотрели больше века назад. После лекции состоится показ ретро-кинолент и чаепитие в саду. Завершится программа 14 июня в 17:00 вечером романса. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ксения Кулькова и Роман Поляков исполнят старинные киноромансы на стихи Афанасия Фета, Алексея Апухтина, Беллы Ахмадулиной, Марины Цветаевой и других поэтов. Перед концертом пройдет экскурсия по Дому Эвениуса и саду, а после гостей ждут угощения и свободное общение.
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Гастрофестиваль «За одним столом» в парке «Швейцария»
С 12 по 14 июня парк «Швейцария» принимает большой гастрономический фестиваль с более чем 60 локациями: ресторанными корнерами, фермерскими домиками и фудтраками. Среди участников – MUKKA, «Горячо», «Хлебная пристань», «Москва – Стамбул», «Самурай», «19», «Кафе 38», «Гусь в яблоках», «Хачапури, выпечка и вино», «Юность» и другие проекты. Главное событие – большой обед кухонь народов России: за 100-метровым столом одновременно разместятся около 300 гостей, а шеф-повара представят более 200 русских, волжских, татарских, чувашских, северных и сибирских блюд. Кроме того, обещают гастрономические дегустации, специалитеты сербской и абхазской кухонь, суп калью из пяти видов рыб от шеф-повара ресторана «Безухов» Александра Голышева и целый стол окрошки по-горьковски. Также в программе – мастер-классы по приготовлению оджахури на гигантской сковороде и итальянской пиццы, кулинарные шоу с окрошкой и тортом-гигантом, роспись пряников, декорирование кексов и живая музыка.
0+
Выставка «Философский квадрат Насекина» в НГХМ
До 14 июня в НГХМ работает персональная выставка Александра Насекина. В экспозиции около 100 живописных и графических работ, большинство из них имеют форму квадрата. Автор создает графику – реже живопись – уже около 40 лет. Для изображения сложных композиций (состоящих из тысяч разнонаправленных штрихов) использует 6 основных цветов: красный, зеленый, синий, желтый, черный и белый, иногда замешивает зеленую и фиолетовую краски другого оттенка. Ключевой блок – серия «Сувары», созданная специально для проекта. В ней художник обращается к теме корней, собирая многослойную историю идентичности через образы и символы.
12+
Вечеринка на пляже от Called a Garment
14 июня команда Called a Garment зовет встречать лето на берегу Гребного канала. В программе – турнир по пляжному волейболу, чемпионат по «камень-ножницы-бумага», бадминтон и фрисби. В течение дня будут работать chill-зоны для отдыха и общения, а вечером разожгут костер, на котором можно будет пожарить маршмеллоу. Музыкальное сопровождение обеспечат Dj Swagara, FULLJOY и Dancho.
0+
«Безумный Пьеро» в «Орленке»
С 11 июня в «Орленке» крутят один из главных фильмов французской новой волны, культовое роуд-муви Жан-Люка Годара «Безумный Пьеро». В центре сюжета – Фердинанд, который устал от благополучной, но бессмысленной жизни. Встреча с бывшей возлюбленной Марианной становится поводом бросить все и отправиться вместе с ней в путешествие по югу Франции. Однако романтическое бегство быстро превращается в череду преступлений, погонь и опасных приключений. По мере того как герои удаляются от привычного мира, фильм все больше превращается в размышление о свободе, любви и невозможности убежать от самого себя.
18+
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