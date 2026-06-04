«Богема», своп от Called a Garment и вечеринка Faces: чем заняться в Нижнем с 5 по 7 июня

Открываем сезон летних уикендов по всем дачным правилам, с шашлыками и музыкой от промо-команды «Это Другое» во дворе Fanatics Wine. Потом идем обмениваться айтемами на гаражку Called a Garment, на благотворительную выставку 12 (!) художниц и премьеру Театра оперы и балета. Есть и план Б: уехать на все выходные в Большое Болдино на главный Пушкинский фестиваль (чтобы, например, посмотреть концерт «Геликон-Оперы» и «Барышню-крестьянку» в версии ГИТИСа).
Шашлыки и электроника в Fanatics wine
5 июня с 17:00 до 23:00 двор бара на Октябрьской превратится в площадку для неспешного летнего пикника с BBQ на открытом воздухе, эно-сопровождением и селективной подборкой от новой нижегородской промокоманды «Это Другое». За саундтрек вечера отвечают Current Call, Spirit, For20 и Name, обещая путешествие по всевозможным ответвлениям хауса.
18+
«Богема» в Театре оперы и балета
В эти выходные идем на одну из самых исполняемых опер мира, которая уже 130 лет не сходит с мировых сцен. История начинается в парижской мансарде, где живут четверо молодых друзей: поэт, художник, музыкант и философ. Их беззаботная богемная жизнь меняется после появления девушки, чья любовь и трагическая судьба заставят героев впервые по-настоящему повзрослеть. Режиссер Екатерина Одегова сокращает хронологию повествования до одних суток, а художник-постановщик Этель Иошпа строит визуальный мир на контрасте между яркой, шумной жизнью города и внутренней драмой главных героев. «Богема» считается одним из главных произведений Джакомо Пуччини (композитора, который изменил оперу на рубеже 19-20 веков). Вместо привычного романтического катарсиса он предлагает зрителю почти болезненную эмоциональную откровенность, заставляя переживать любовь, утрату и взросление как личный опыт.
18+
Когда: 5, 6 июня в 18:30, 7 июня в 15:00
Выставка «ка-са́-ни·е» в Салоне 22
С 5 июня по 4 июля смотрим работы двенадцати художниц из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары и Саранска, объединенные темой касания к другому человеку, окружающему миру, привычным вещам и самому себе. В экспозиции собраны произведения, где внимание, доверие и эмоциональная вовлеченность становятся способом говорить о хрупкости, поддержке и человеческой близости. Участницы проекта через свет, металл, керамику, личные воспоминания, ежедневные ритуалы и наблюдение за природой размышляют о том, как мы соприкасаемся с чужим опытом и пытаемся понять переживания другого человека. 70% средств от продажи работ направят в фонд НОНЦ, поддерживающий детей с онкологическими заболеваниями и их семьи.
0+
Выставка 404.zero в ЦЕХе *
5 июня мировые звезды цифрового арта из Санкт-Петербурга дуэт 404.zero представит в ЦЕХе * три масштабные инсталляции. Кристина Карпышева и Александр Лециу работают на стыке искусства, математики и программирования. Их аудиовизуальные проекты показывали на экранах токийской Сибуи, в лондонском The Beams и нью-йоркских Knockdown Center и Avant Gardner, а нижегородцам они знакомы по участию в фестивале INTERVALS. Для выставки 404 Museum художники превратят индустриальное пространство в систему световых, звуковых и архитектурных элементов, сделав зрителя ее частью.
6+
Фестиваль «Пушкин без границ» в Большом Болдине
С 5 по 7 июня в Большом Болдине пройдет уже третий фестиваль искусств «Пушкин без границ». Мероприятие предлагает взглянуть на наследие Пушкина вне хрестоматийных представлений через современные технологии, театр, музыку и опыт местных жителей. В программе – театрализованные экскурсии по музею-заповеднику, квесты, пленэры, мастер-классы по мобильной съемке и встречи с потомками поэта. Одним из главных событий станет мультимедийное шоу «Метель» с проекциями на Успенский храм. Также запланированы показ ландшафтной инсталляции «Село Львовка», аудиоэкскурсия «Звучит Болдино», оперная лаборатория с участием режиссера ГИТИСа Сергея Терехова и студентов Нижегородской консерватории. А еще выступят «Песняры», московский театр «Трикстер» покажет иммерсивное шоу «Лукоморье», а театр «Вера» и актеры ГИТИСа представят свои версии «Барышни-крестьянки». Кроме того, Нижегородский театр кукол привезет фрагменты «Пиковой дамы» и проведет мастер-класс по работе с куклой. В финале – концерт «Пушкин-Гала» с участием артистов Нижегородского театра оперы и балета и московской «Геликон-Оперы».
0+
Открытие Аптекарского огорода музея-театра «Дом Эвениуса»
Мероприятия начнутся 6 июня с экскурсии «Город как лекарство»: вместе с ландшафтным архитектором Елизаветой Редькиной исследуем квартал церкви Трех Святителей, Аптекарский огород и деревья на площади Горького, среди которых можно встретить ровесников Алексея Максимовича (к примеру, пробковое дерево и маньчжурский орех!). Также в программе: мастер-класс по цианотипии с использованием лекарственных растений, концерт дореволюционного романса и театрализованное представление в интерьерах музея-театра. В воскресенье в «Доме Эвениуса» устроят светский вечер с музыкантами Нижегородской консерватории, лото, фантами и преферансом. Организаторы приветствуют исторические костюмы, а еще желающие смогут посадить собственное растение в Аптекарском огороде.
Вторая часть открытия пройдет с 12 по 14 июня. Будут лекции об истории аптекарских садов и лекарственных травах, разговор о нижегородском кинематографе с показом ретро-фильма, чаепитием и угощением лечебными помадками в саду, а также концертом киноромансов на стихи Фета, Апухтина, Цветаевой и Ахмадулиной.
0+
Выставка «Нижегородские эмали» в мастерской «Общение и Искусство»
С 6 июня здесь покажут работы нижегородских художников-эмальеров Ильи Борисова, Марии Сахаровой, Анны Талановой и Дарьи Журавлевой. На выставке можно будет увидеть как древнюю перегородчатую эмаль, так и работы в живописной технике, в которой авторы по-своему исследуют возможности капризного материала. Горячая эмаль считается одной из самых сложных техник декоративно-прикладного искусства. Каждый элемент выкладывается вручную, а затем проходит через многократные обжиги, результат которых невозможно предсказать до конца. Во время работы выставки также пройдут мастер-классы, на которых можно будет создать собственное украшение или памятный объект.
0+
Гаражка от Called a Garment в сквере Свердлова
6 июня с 14:00 до 20:00 команда Called a Garment устраивает на лужайке рядом со своим концепт-стором большую встречу. В программе – распродажа с архивными вещами CG, зарубежных брендов и личными находками участников, а также смол-ток от команды по истории создания коллекций. Главное событие дня – CG Swap. Участники смогут обменяться вещами Called a Garment по принципу «одна вещь – одна вещь». Для свопа принимают только изделия бренда в хорошем состоянии: чистые, без повреждений и с исправной фурнитурой. После проверки каждая вещь получает бирку, которую можно обменять на понравившийся айтем из коллекции других участников.
0+
Вечеринка и выставка FACES в «Найсе»
6 июня в клубе «Найс» открывается мультимедийная выставка FACES. Художники FALLIGHT и L8CH представят свои холсты, оживленные с помощью интерактивной анимации. С 18:00 начнется вечерняя программа с лайвами от Current Call, M.STRV и Synkronized, а в 22:00 танцпол под управление возьмет FREAKNOFREAK с сетом до закрытия. Параллельно будет работать маркет локальных брендов и мастеров.
18+
Arkadich в «Кабинете 101»
6 июня в клубе пройдет ночь актуальной электроники. За пульт встанет Arkadich – участник шоукейсов и трансляций лейбла «СТВОЛ», выступавший на вечеринках System 108, Private Persons, Kontrkult, Sigma, Gestalt и других известных площадках. Компанию ему составят Igorevna, Volkanna, Ktokto, а также секретный участник.
18+
Выставка «Ничего Страшного» в «Буфете»
7 июня в арт-кафе «Буфет» открывается выставка мастерской Анны Гольдбаум «Ничего страшного». Покажут работы авторов с разным жизненным и профессиональным опытом, а сама выставка станет своеобразным портретом творческого сообщества, где в приоритете поддержка, диалог и обмен идеями. Проект вырос из одноименной творческой мастерской, которая объединяет людей самых разных профессий вокруг живописи и совместного художественного опыта. Для ее участников искусство является способом исследовать себя, справляться с сомнениями и находить новые формы самовыражения.
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