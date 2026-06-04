«Богема», своп от Called a Garment и вечеринка Faces: чем заняться в Нижнем с 5 по 7 июня

Открытие Аптекарского огорода музея-театра «Дом Эвениуса»

Мероприятия начнутся 6 июня с экскурсии «Город как лекарство»: вместе с ландшафтным архитектором Елизаветой Редькиной исследуем квартал церкви Трех Святителей, Аптекарский огород и деревья на площади Горького, среди которых можно встретить ровесников Алексея Максимовича (к примеру, пробковое дерево и маньчжурский орех!). Также в программе: мастер-класс по цианотипии с использованием лекарственных растений, концерт дореволюционного романса и театрализованное представление в интерьерах музея-театра. В воскресенье в «Доме Эвениуса» устроят светский вечер с музыкантами Нижегородской консерватории, лото, фантами и преферансом. Организаторы приветствуют исторические костюмы, а еще желающие смогут посадить собственное растение в Аптекарском огороде.

Вторая часть открытия пройдет с 12 по 14 июня. Будут лекции об истории аптекарских садов и лекарственных травах, разговор о нижегородском кинематографе с показом ретро-фильма, чаепитием и угощением лечебными помадками в саду, а также концертом киноромансов на стихи Фета, Апухтина, Цветаевой и Ахмадулиной.

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