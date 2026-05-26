С 5 по 7 июня в Большом Болдине пройдет третий фестиваль искусств «Пушкин без границ»

В этом году организаторы выводят Пушкина за рамки школьной программы и показывают его наследие через современные технологии и искусство, добавляя новые форматы.
Обещают обсуждения экранизаций пушкинских произведений, театрализованные экскурсии по музею-заповеднику, квесты, пленэр у пруда, мастер-классы по мобильной видео- и фотосъемке.
р-классы по мобильной видео- и фотосъемке. Готовят мультимедийное шоу «Метель» с проекцией на Успенский храм и ландшафтную инсталляцию «Село Львовка» с погружением в атмосферу пушкинского времени. Также представят оперную лабораторию с режиссером ГИТИСа Сергеем Тереховым и Нижегородской консерваторией, аудиоэкскурсию «Звучит Болдино», записанную актером Театра драмы Сергеем Блохиным.
Кульминация – концерт «Пушкин-Гала» от Нижегородского театра оперы и балета и московской «Геликон-Оперы».
Еще в программе: концерт «Песняров», «Барышня-крестьянка» в постановке театра «Вера» (на главной сцене тот же спектакль можно будет увидеть в исполнении актеров ГИТИСа!), а московский театр «Трикстер» представит иммерсивное шоу «Лукоморье». В местном Доме культуры Нижегородский театр кукол покажет отрывки из «Пиковой дамы» с мастер-классом по работе с куклой. Также можно будет сходить на поэтические марафоны с членами Союза писателей России и потомками Пушкина и мастер-класс по риторике.
Оксана Нестерова
заместитель директора по развитию Музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино»
Ключевое отличие этого года – обновленная концепция «культура соучастия». Если раньше фестиваль фокусировался преимущественно на выступлениях профессиональных коллективов и ученых, то теперь особое внимание уделяется вовлечению местных жителей в подготовку и проведение событий. Например, болдинские мастерицы вяжут кружевные изделия для украшения липовой аллеи в парке, а творческие коллективы из сел округа участвуют в хоре «Соседи Пушкина» вместе с ансамблем «Песняры».
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Когда: с 5 по 7 июня
Где: Музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино», село Большое Болдино, Нижегородская область
Вход свободный.
0+
Комментарии (0)