С 5 по 7 июня в Большом Болдине пройдет третий фестиваль искусств «Пушкин без границ»

р-классы по мобильной видео- и фотосъемке. Готовят мультимедийное шоу «Метель» с проекцией на Успенский храм и ландшафтную инсталляцию «Село Львовка» с погружением в атмосферу пушкинского времени. Также представят оперную лабораторию с режиссером ГИТИСа Сергеем Тереховым и Нижегородской консерваторией, аудиоэкскурсию «Звучит Болдино», записанную актером Театра драмы Сергеем Блохиным.

Кульминация – концерт «Пушкин-Гала» от Нижегородского театра оперы и балета и московской «Геликон-Оперы».

Еще в программе: концерт «Песняров», «Барышня-крестьянка» в постановке театра «Вера» (на главной сцене тот же спектакль можно будет увидеть в исполнении актеров ГИТИСа!), а московский театр «Трикстер» представит иммерсивное шоу «Лукоморье». В местном Доме культуры Нижегородский театр кукол покажет отрывки из «Пиковой дамы» с мастер-классом по работе с куклой. Также можно будет сходить на поэтические марафоны с членами Союза писателей России и потомками Пушкина и мастер-класс по риторике.