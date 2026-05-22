«Выкса-фест» опубликовал расширенную программу этого года

С 19 по 21 июня Выкса вновь станет одной большой сценой с выставками в заводском музее, концертами (выступят лампабикт, Settlers, Васса Железнова, OpensoundOrchestra и Толока, писали о музыкальном блоке здесь), спектаклями в квартирах, прогулками по гаражам и паблик-артом у воды.
Главный проект – выставка «Что двигает вода», посвященная тому, как вода буквально запустила историю города: от юрских морей, сформировавших залежи руды, до плотин, водяных колес и первых заводских механизмов. Параллельно в Музее истории ВМЗ будет работать финальная часть цикла «Путевые заметки» с работами Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Павла Филонова, Петра Кончаловского и других художников из коллекции Ирины и Анатолия Седых.
Вокруг прудов и рек развернется паблик-арт программа «Практики любования» с эфемерными объектами и «маячками», за авторством художников Илья Мозги, Иван Белов, Катя Рыблова, Ольга Божко и других. Цель проекта – обратиться к чувственному опыту человека и заземлиться, созерцая искусство и водную гладь. Еще один новый объект будет интегрирован в городскую среду. Художница Катя Голотвина вместе с жителями создаст керамическое панно «Место действия. Остановка», вдохновленное идеями Ханны Арендт о человечности и ответственности.
В театральной программе спектакли «По домам» и «По углам», которые проведут через квартиры выксунцев, гаражи, дворы, хрущевки, церкви, водоемы и индустриальные пространства. Можно даже будет попасть на завод и посмотреть на цеха с раскаленным металлом и увидеть стрит-арт парк с гигантскими муралами Эрика Булатова, Миши Most и Владимира Абиха. А лаборатория Театра Наций превратит реальные истории горожан в постановки форум-театра.
Отдельный блок фестиваля посвящен документальному и инклюзивному театру. Представят спектакли о подростках, семейных конфликтах, городских легендах и импровизационные постановки при участии детей с РАС. В рамках кинопрограммы покажут фильм Ивана Власова о поколении, которое росло и меняло Выксу вместе с фестивалем последние 16 лет.
Семейная программа в этом году уходит в сторону утопии и водной мифологии. Вместе с театром «Пух и прах» дети и родители создадут фантазийные костюмы и объекты для большого шествия «У топи я. Утоп и я. Утопия!». А спортивная часть фестиваля развернется на воде и вокруг нее: сапы, гребля, акробатическая йога, стойки на руках, саундхилинг и медитации в парке соседствуют со скейт-контестами, памп-треком в «Шухов парке» и прогулками по лесам и прудам с писателем Антоном Секисовым.
