«Выкса-фест» опубликовал расширенную программу этого года

В театральной программе спектакли «По домам» и «По углам», которые проведут через квартиры выксунцев, гаражи, дворы, хрущевки, церкви, водоемы и индустриальные пространства. Можно даже будет попасть на завод и посмотреть на цеха с раскаленным металлом и увидеть стрит-арт парк с гигантскими муралами Эрика Булатова, Миши Most и Владимира Абиха. А лаборатория Театра Наций превратит реальные истории горожан в постановки форум-театра.

Отдельный блок фестиваля посвящен документальному и инклюзивному театру. Представят спектакли о подростках, семейных конфликтах, городских легендах и импровизационные постановки при участии детей с РАС. В рамках кинопрограммы покажут фильм Ивана Власова о поколении, которое росло и меняло Выксу вместе с фестивалем последние 16 лет.

Семейная программа в этом году уходит в сторону утопии и водной мифологии. Вместе с театром «Пух и прах» дети и родители создадут фантазийные костюмы и объекты для большого шествия «У топи я. Утоп и я. Утопия!». А спортивная часть фестиваля развернется на воде и вокруг нее: сапы, гребля, акробатическая йога, стойки на руках, саундхилинг и медитации в парке соседствуют со скейт-контестами, памп-треком в «Шухов парке» и прогулками по лесам и прудам с писателем Антоном Секисовым.