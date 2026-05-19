Коняев, Филатов, Гнилорыбов, «Москвичка» и OG Buda

В четверг обсуждаем, как медиа выживают в эпоху заблокированных соцсетей, AI-слопов и бесконечной борьбы за внимание. На дискуссии о будущем классических медиа вместе с креативным и фэшн-директором U magazine Мариной Кобриной, основательницей городского медиа «Щука» Эльвиной Абибулаевой и другими участниками разберемся, есть ли у традиционных форматов шанс на выживание в мире нишевых телеграм-каналов и блогеров-одиночек.

После идем слушать HR-директора Яндекса Дарью Золотухину. Она прочитает лекцию о командах будущего, в которых нет привычных иерархий, а ИИ-ассистенты являются полноценными участниками рабочего процесса. Поговорим о том, как биг-тех уже перестраивает управление и почему эффективность сегодня измеряется совсем иначе.

А еще выясним, какими будут путешествия через 10–20 лет. На паблик-токе о путешествиях будущего соосновательница Carabin Trip Аня Рыбкина, блогер Артем Рындевич и сооснователь «Силы ветра» Саша Сколков обсудят, сможет ли искусственный интеллект заменить реальное чувство открытия и почему люди все равно продолжают искать живой опыт, а не цифровую симуляцию.

В пятницу продолжаем говорить о будущем, но с уклоном в архитектуру, гастрономию и маркетинг. Сначала отправляемся на лекцию историка и главного редактора «Архитектурные излишеств» Павла Гнилорыбова. Будем разбираться, какие здания и архитектурные идеи из прошлого стоит взять с собой в эпоху роботов-доставщиков и киберпанка.

Обсудят, как Нижний можно продвигать через еду и культуру. Рестораторы, гастрожурналисты и представители культурных институций попробуют придумать новый туристический язык города с понятной локальной идентичностью. Среди участников – основатель «Еда и Культура Project» Михаил Маркевич, гастрожурналист Роман Лошманов, рестораторы Сергей Уханов и Екатерина Зайдес и руководитель ОП «АСИРИС» Нина Ершова.

Завершит день дискуссия журнала «Москвичка» об алгоритмах и повседневности. Поговорим о том, как рекомендации и цифровые платформы постепенно становятся кураторами вкуса, привычек и даже представления об «идеальной жизни».

В субботу идем слушать издателя N+1 и ведущего KuJi Podcast Андрея Коняева. В лекции «Эркюль Пуаро и невероятный мир будущего» он расскажет о природе интеллектуального поиска и почему детективные методы работают не только у Агаты Кристи, но и в науке.

После узнаем, как творческие сообщества способны менять города. На открытом разговоре о силе локальных объединений основатель студии «Тихая» Артем Филатов и партнер The Blueprint Елизавета Фишелева обсудят феномен нижегородской художественной институции и объяснят, почему региональные арт-сцены сегодня могут быть живее и интереснее столичных.

А еще можно заглянуть на практический воркшоп по искусственному интеллекту от директора нижегородской «Школы 21» Александра Пересыпкина. Там научат базовому промпт-инжинирингу, покажут, как использовать ИИ в реальных задачах, и объяснят, почему умение правильно работать с нейросетями постепенно становится новой цифровой грамотностью.

В музыкальной программе: в пятницу Lovanda, Mirele и Anikv, а в субботу OG Buda, XXXMANERA, Risha и диджей сеты от Call Me Ilya и Леши Миронова.

Вход свободный. Подробная программа и регистрация на лекции здесь.

Где: Ярмарка, Совнаркомовская, 13

Когда: 21-23 мая

16+