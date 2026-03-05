Чемпионат по приготовлению кофе, выставка фото из собрания МАММ и ню-маркет: чем заняться в Нижнем с 6 по 9 марта

Гастрономический вечер «Про маленькие женские радости» в «Парке культуры»

К 8 Марта в галерее вкуса готовят камерный сет-ужин от шефа Глеба Левицкого с эно-сопровождением от сомелье Романа Трандыкова. В меню пять подач, каждая сопровождается специально подобранным вином:

форель конфи с васильками и сегментами цитрусов

лангустины на углях с парфюмом из юдзу

секретная подача от шефа

турнедо россини с сусальным золотом, фуа-гра, черной икрой и трюфелем

муссовый десерт с шампанским, орехом макадамия и инжиром

Параллельно в основном зале ресторана пройдет lounge-концерт, а с 16:00 каждую гостью в кафе и ресторане ждет комплимент от шеф-бармена Алины Вахромовой – десертный авторский напиток со сливочной лимончелло, клубникой и взрывной карамелью.

18+