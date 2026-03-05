Чемпионат по приготовлению кофе, выставка фото из собрания МАММ и ню-маркет: чем заняться в Нижнем с 6 по 9 марта

Рассматриваем портреты Бродского, Окуджавы, Ростроповича, идем на соревнования лучших бариста города, а потом на оперу по Гофману и кино по Камю; говорим о возделывании аптекарских огородов и записываем лайфхаки по продуктивности.
Отборочный этап чемпионата «Бариста года» в пространстве «Гараж»
6 марта в 10:00 в пространстве «Сбер Гараж» пройдет отборочный этап кофейного чемпионата, победитель которого отправится в финал в Москву. За место в следующем туре поборются 12 бариста из кофеен Mola Mola, Salut, Gorky Coffee, Skuratov, «Смысл» и других проектов Нижнего Новгорода и области. Соревнование состоит из трех раундов. В первом бариста готовят эспрессо, во втором – капучино, но с дополнительным условием: перед выступлением участник вытягивает карточку с рисунком, который нужно повторить на поверхности напитка. В третьем раунде участникам предстоит приготовить кофе альтернативным способом – без кофемашины.
0+
Лекция и мастер-класс в «Юле»
В преддверии самого весеннего праздника в «Юле» пройдут лекции и мастер-классы от приглашенных спикеров. В пятницу в 19:00 нутрициолог Дарья Павлова расскажет, как сохранить продуктивность в течение дня. В субботу в 12:00 шеф-кондитер «Министерства завтраков» и Pasters Анна Родина проведет мастер-класс по созданию эффектного десерта в форме цветка и расскажет о кондитерских техниках оформления.
18+
Выставка Валерия Плотникова в РМФ
В Русском музее фотографии открывается экспозиция работ Валерия Плотникова – фотографа, которого называли «придворным фотографом Таганки» и фотобиографом Владимира Высоцкого. Плотников снимал главных героев культуры второй половины XX века: среди них Андрей Миронов, Иннокентий Смоктуновский, Иосиф Бродский, Булат Окуджава, Мстислав Ростропович, Сергей Параджанов, Дмитрий Лихачев, Святослав Рихтер и Микаэл Таривердиев. Его снимки регулярно появлялись на обложках журналов «Театр» и «Советский экран», а попасть в объектив Плотникова считалось знаком признания в художественной среде. На выставке покажут знаковые работы из собрания ММАМ – портреты Инны Чуриковой, Андрея Миронова, Алисы Фрейндлих, Евгения Леонова, Михаила Барышникова и других героев эпохи.
0+
Фильм «Посторонний» в «Орленке»
На этой неделе в прокат вышла новая экранизация культового романа Альбера Камю «Посторонний». Действие разворачивается в Алжире в 1938 году. Молодой и замкнутый Мерсо отправляется на похороны матери, но не проявляет ни привычной скорби, ни эмоций. Вернувшись к обычной жизни, он вновь погружается в состояние внутренней пустоты: случайный роман, жаркие дни у моря и ощущение полной бессмысленности происходящего. Всё меняется в один невыносимо знойный день на пляже.
18+
Экскурсия по выставке «Вещи, которые приносят счастье» в «Тихой»
Последние выходные работает выставка Алексея Старкова «Вещи, которые приносят счастье». 7 марта в 16:00 вместе с автором ностальгического проекта разберем эпоксидные холодцы и коллективные воспоминания через артефакты прошлого, продолжив исследование найденной любительской фотографии. Посещение по записи.
12+
Благотворительный вечер в поддержку НЖКЦ в Premio
7 марта в 18:30 Нижегородский женский кризисный центр организует благотворительный вечер. В программе – выставка картин, выполненных в разных медиумах, от Екатерины Нестерец, Ксении Леоновой, Даниэля Юлича и Ирины Сиротиной, перформанс пластического танца от KAFEDRA Motion и концерт.
0+
Арт-маркет «Сравню» в «НичегоСтрашного»
В эту субботу заберемся на «Антресоль», чтобы прокачать чувство прекрасного и закупиться искусством на весеннем маркете ню-работ нижегородских художников и фотографов. Можно будет приобрести картины Анны Гольдбаум, Анны Лагеды, Сергея Ледкова и других авторов.
18+
«Сказки Гофмана» в Нижегородском театре оперы и балета
7 и 8 марта идем на одну из самых загадочных партитур XIX века. В центре постановки – история художника, ищущего абсолют. Создатели спектакля читают оперу как размышление о природе творчества: как рождается искусство, ради чего оно существует и какие силы (реальные и ирреальные) стоят за появлением шедевра. В каждом акте герой предстает в новой ипостаси: режиссера, скульптора, композитора, модельера. А четыре героини, разбивая его сердце, становятся источником вдохновения. Спектакль идет на французском языке с подстрочным переводом на русский.
18+
Лекция «История аптекарских огородов» в доме Эвениуса
7 марта в 12:00 идем слушать про аптекарские огороды. Поговорим о том, как они появились в Европе и России, какие русские цари увлекались садоводством и как это влияло на развитие медицины и науки. Также узнаем, где в Москве находились первые аптекарские огороды, кто в них работал и какие растения там выращивали.
6+
Гастрономический вечер «Про маленькие женские радости» в «Парке культуры»
К 8 Марта в галерее вкуса готовят камерный сет-ужин от шефа Глеба Левицкого с эно-сопровождением от сомелье Романа Трандыкова. В меню пять подач, каждая сопровождается специально подобранным вином:
- форель конфи с васильками и сегментами цитрусов
- лангустины на углях с парфюмом из юдзу
- секретная подача от шефа
- турнедо россини с сусальным золотом, фуа-гра, черной икрой и трюфелем
- муссовый десерт с шампанским, орехом макадамия и инжиром
Параллельно в основном зале ресторана пройдет lounge-концерт, а с 16:00 каждую гостью в кафе и ресторане ждет комплимент от шеф-бармена Алины Вахромовой – десертный авторский напиток со сливочной лимончелло, клубникой и взрывной карамелью.
18+
8 марта в ресторане 19
В международный женский день в ресторане 19 устраивают теплый камерный вечер с музыкой, комплиментами и праздничной атмосферой. Для каждой гостьи шеф Александр Николаенко приготовит гастрономический комплимент – «пирог Марины Цветаевой» по рецепту супруги шефа, а бартендеры будут угощать специальными коктейлями, вдохновленными стихами о любви к женщинам.
18+
Выставка «Русский замок» в НГХМ
В Нижегородском государственном художественном музее открыта необычная выставка старинных замков (самому древнему больше 700 лет). В экспозиции более тысячи предметов: кованые «конские» замки, сложные механизмы с секретами, миниатюрные замочки для шкатулок и массивные секирные засовы, которыми запирали церковные двери, дома знати и городские ворота. Есть и декоративные редкости – силуэтные замки в форме сказочных существ, животных и человеческих фигур: от жар-птиц и русалок до царских особ. Большинство экспонатов можно взять в руки и попробовать открыть секретные механизмы.
0+
Выставка Павла Куна «Продано. Но! Есть еще чуть-чуть» в «Рекорде»
На этой неделе в культурном центре начала работу экспозиция одного из лучших портретистов международного конкурса 35AWARDS Павла Куна (мы влюбились в его сюрреалистичные снимки еще на «АРТМИРЕ»). Выставка «Продано. Но! Есть еще чуть-чуть» объединяет авторские портреты фотографа из Сургута, известного своими концептуальными и немного абсурдистскими образами. В его кадре привычная реальность часто превращается в визуальную загадку.
12+
