Идем на аутентичную Масленицу, ностальжи-рейв и планируем путешествие на Камчатку: чем заняться в Нижнем c 20 по 23 февраля

В этот расширенный уикенд наблюдаем за процессом создания спектакля в «Кинофактуре», возвращаемся в золотую эпоху евродэнса в TAGO)))MAGO)), проверяем свою куртуазность на венецианском карнавале в Brera, участвуем в масленичных забавах и встречаем весну в «Заповедных кварталах». А еще: выставки про поколенческие связи и лошадей, слушать авторскую прозу, басни Крылова с гастрономическим акцентом и лекции о Марке Шагале, театре и серфинге на Камчатке.

20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02

20 февраля

День рождения BRERA

20 февраля перенесемся на площадь Сан-Марко и отметим двухлетие итальянского ресторана. Обещают венецианский карнавал с масками, живой музыкой и флером мистики. А шеф-повар Илья Русских готовит праздничный сет, составленный из авторских экспериментов:

  • Крудо из дальневосточного гребешка с маракуйей и трюфельным айоли
  • Стейк-салат с мраморной говядиной, муссом из страчателлы и мисо-огурцами
  • Филе кобии с ризотто венере, чёрной икрой и пюре из батата
  • Томленая голень ягнёнка с картофельным кремом, овощами пикули и соусом тоннато
  • В завершение вечера – il dolce: праздничный торт с лимонным кремом и малиной

18+

Ул. Пискунова, 18А

Лекция Риммы Газе о Марке Шагале в Арсенале

В эту пятницу в 19:00 в Арсенале культуролог Римма Газе рассказывает о Марке Шагале, художнике, отменившем гравитацию. Узнаем, как Шагал соединил еврейскую традицию, русскую художественную школу и парижский авангард, научив своих героев летать, а живопись – говорить языком любви, боли и света.
12+

Кремль, 6

Вечеринка Radio Nostalgia в TAGO)))MAGO)))

Проект «Это Другое» продолжает завоевание ночного Нижнего и в эту пятницу устраивает вечеринку, вдохновленную золотой эпохой техно, транса, диско и евродэнса. Сначала смотрим фильм «Хакеры», открывающая сцена которого познакомила ни одно поколение с электронной музыкой. А после еще глубже погружаемся в эстетику 1990-х под селективные подборки от резидента главного ретро-комьюнити ITALLIKA – STEREOTR!P, главного амбассадора италодиско в Нижнем – Vibe Impact, автора сложно текстурированных сетов – Spirit и создательницы проекта, выступления которой часто напоминают целое аудиальное путешествие, – Current Call. Также организаторы совместно с медиа-художницей Катей Упс подготовили инсталляцию, дополняющую ностальгическую атмосферу вечеринки.
18+

Ул. Красная Слобода, 9

Театральный перформанс и вечер короткой прозы в «Кинофактуре»

В эту пятницу в 19:30 идем на импровизационное театральное действие от актерско-режиссерской группы «Лаборатория.театр». Смотрим на смелые сценические решения, экспромт и живой процесс рождения спектакля в режиме реального времени. В первой части покажут сцены по пьесам американского драматурга Дона Нигро, после антракта – этюды по произведениям Чехова.
А в воскресенье в 18:00 слушаем авторские рассказы на прозаическом вечере. Услышим размышления о Бродском, выявим «Теорию несводимых небес» и выясним «Почему у репейника-колючки цепные ручки?». После чтений пройдет обсуждение услышанного.
16+

Ул. Варварская, 32

21 февраля 

Мастер-класс по амбротипии в РМФ

В эту субботу в 14:00 забываем про ISO, фильтры и цифру и припадаем к истокам фотографии. На мастер-классе в РМФ под руководством Сергея Потапова, члена Союза фотохудожников России, осваиваем амбротипию – уникальный метод получения фото на стекле по технологии 1851 года. Для этого необходимо будет подготовить и посеребрить стеклянную пластину, сделать экспозицию в старинном фотоаппарате, а после с помощью специальных растворов проявить полученный кадр.
12+

Ул. Пискунова, 9А

Лекция режиссера Андрея Богданова о театре в ЦТМ

21 февраля в 15:00 в ЦТМ пройдет лекция режиссера Андрея Богданова, на которой будем задаваться философско-театральными вопросами и сразу же отвечать на них: что такое театр и зачем он вообще нужен? Почему он возник, исчезал и снова возвращался? Жив ли театр сегодня или это вечный парадокс?
16+

Ул. Варварская, 32

Лекция Елены Смирновой о Камчатке в CG+

21 февраля в 17:00 в пространстве Called a Garment слушаем про серфинг, каякинг, огнедышащие вулканы на Камчатке. Гид и организатор путешествий Елена Смирнова поделится историями, опытом и расскажет про бюджетные способы попасть на полуостров и особенностях места, где за один день можно увидеть извержение лавы, поймать волну в океане и повстречать медведя.
12+

Ул. Большая Покровская, 20Б

Вечеринка «Большая вписка» в Milo Concert Hall

Choose your fighter! Milo Concert Hall зовет на диджейский турнир в стилистике Mortal Kombat, где вместо длинных комбо – скилл по сведению, а фаталити заменены на мощный дроп в конце сета. FACE 2 FACE – новый и нашумевший во всем мире формат вечеринок, в котором диджеи играют лицом к лицу. Они не видят экраны, метки, дорожки, а могут только слышать и общаться друг с другом жестами, чтобы координироваться для сведения. 21 февраля за пультом:

  • Spy f2f Nicholas
  • AIKAN f2f Nefedov
  • Nasty f2f Youl1ke

18+

Ул. Родионова, 4

22 февраля 

Масленичные забавы в «Заповедных кварталах»

В Трехсвятском квартале в это воскресенье в 11:00 встречают весну гуляниями, хороводами, играми и, конечно, блинами. Вместе с филологом и исследовательницей народной культуры Евгенией Емельяновой здесь воссоздали масленичные игры и обряды Нижегородской губернии. В программе: хороводы и подвижные народные игры, живое исполнение народных напевов, миниатюры про тещу и зятьев и символический обряд «поворота солнышка на весну», приближающий нас к весеннему сезону. 
0+

Ул. Короленко, 17

Выставка «Фэмили чат» в «Рекорде»

На этой неделе в культурном центре открылась выставка Анны Рябчевской «Фэмили чат», на которой не будут показывать открытки с поздравлениями и старые мемы, только визуальный разговор о памяти, семье и времени. В проекте «Фэмили чат» художница соединяет портрет, коллаж и абстракцию в лиричное повествование о связи поколений, где детские воспоминания переплетаются с сегодняшним днем.
0+

Ул. Пискунова, 11/7

23 февраля

Кулинарное шоу «Басни Крылова» в ТЮЗе

Все выходные в малом зале ТЮЗа покажут спектакль об Иване Крылове через его самую известную слабость: любовь к вкусной еде (100% понимания!). Артисты прямо на сцене пекут блины и в процессе готовки рассказывают басни, словно кухонные байки. В постановке лауреата «Золотой маски», режиссера Владимира Золотаря, знакомые тексты звучат целиком, а крылатые фразы обретают живой театральный контекст.
12+

Ул. Максима Горького, 145

Выставка «Ход конем» в НГХМ

На этой неделе НГХМ представил выставку «Ход конем», и сериал с Аней Тейлор-Джой здесь ни при чем. «Ход конем» объединяет около 40 произведений отечественных и зарубежных мастеров 17–20 веков: живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство из фондов музея. В экспозиции – зарисовки батальных сцен, охотничьи выезды аристократии, народная жизнь и поэтические пейзажи. Работы художников показывают животных не как фон, а как полноправных героев: от виртуозных баталий Филипса Вауэрмана и героического пафоса Питера Меленера до русской жанровой живописи Павла Ковалевского и Николая Сверчкова.
0+

Верхне-Волжская набережная, 3

