Идем на аутентичную Масленицу, ностальжи-рейв и планируем путешествие на Камчатку: чем заняться в Нижнем c 20 по 23 февраля

Выставка «Ход конем» в НГХМ

На этой неделе НГХМ представил выставку «Ход конем», и сериал с Аней Тейлор-Джой здесь ни при чем. «Ход конем» объединяет около 40 произведений отечественных и зарубежных мастеров 17–20 веков: живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство из фондов музея. В экспозиции – зарисовки батальных сцен, охотничьи выезды аристократии, народная жизнь и поэтические пейзажи. Работы художников показывают животных не как фон, а как полноправных героев: от виртуозных баталий Филипса Вауэрмана и героического пафоса Питера Меленера до русской жанровой живописи Павла Ковалевского и Николая Сверчкова.

0+