«АРТ МИР» на Ярмарке (400 художников!), нон-фикшн-фестиваль «НЕРАБОТА» и поп-ап-выставка «Терминала А» в «Юле»: чем заняться в Нижнем с 30 января по 1 февраля

В этот уикенд идем по акварельным задворкам Нижнего, на выставку графики со всего мира и в последний раз по мультимедийной TUNDRА. Тренируем art-english на барочных натюрмортах в Арсенале и смотрим «Спящую красавицу» Чайковского в Оперном. Потом вместе с Мутхер исследуем силу и память с поп-ап-проектом «Терминала А», слушаем короткую прозу о жизни и стендап Гнилорыбова из «Архитектурных излишеств» о топонимах всей страны (расскажет, где искать нижегородскую Калифорнию!).
Выставка «Поэзия повседневности» в «Дирижабле»
В книжном магазине «Дирижабль» на Большой Покровской открылась новая выставка художницы и иллюстратора Дарьи Журавлевой. В ее серии акварельных зарисовок запечатлен непарадный Нижний: городское закулисье с уютными двориками и безлюдными переулками, живой и человечный, с вниманием к мимолетным состояниям.
0+
Экскурсия на английском по выставке «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» в Арсенале
30 января в 18:30 в Арсенале стартует новый цикл просветительских занятий «Говорим об искусстве на английском. Повседневное в искусстве» по выставке «Вечное барокко. Из XVII в XXI век». Вместе с ведущей проекта Анастасией Лаврентьевой будем говорить о том, как обыденные вещи превращаются в художественные высказывания, а еще о вечном, красоте и месте человека в мире. Экскурсии проходят на английском, но уровень языка не принципиален, даже с A1 будет комфортно слушать и обмениваться мнениями. На первой встрече «Bread, Lemon, and Silver» разбираем натюрморт и его «тайный язык».
12+
Фестиваль «Неработа» в «Терминале А»
31 января в «Терминале А» большой книжный фестиваль «Неработа», лейтмотив которого город и жители. Закупаемся и обмениваемся редкими книгами, пластинками, дисками и аудиокассетами. Потом идем за локальными брендами («Синий рыцарь», Таня Пуситин, Донышко Горлышко, «Рык Брык!») и слушать публичный спор литературоведа и краеведа о нижегородских футуристах. А после участвуем в мастер-классах по созданию крафтовых блокнотов, собираем городской коллаж и пробуем себя в рифмовке по методу blackout poetry.
0+
Лекция «Останется только имя» от Павла Гнилорыбова в ДК «Центр»
В субботу в 14:00 вместе с историком и главредом «Архитектурных излишеств» разберемся с географическими топонимами и происхождением названий улиц, городов, СНТ и остановок. А еще сравним современный нейминг с историческим и узнаем, чем руководствовались, давая имена улицам и целым городам в 18–19 веках, в том числе, конечно, в Нижегородской области.
16+
«АРТ МИР» на Нижегородской ярмарке
С 31 января по 8 февраля на Нижегородской ярмарке проходит девятая по счету выставка искусств «АРТ МИР». Смотрим живопись, графику, скульптуру, керамика, фотографии, антиквариат от нескольких сотен авторов из 29 городов России и мира – от Японии и Перу до Франции и ОАЭ. В параллельной программе мастер-классы от художников по акварели, портрету, коллажу и каллиграфии.
0+
«Спящая красавица» в Нижегородском театре оперы и балета
31 января в 18:30 и 1 февраля в 15:00 смотрим в Театре опера и балета одну из самых красивых и торжественных историй классического репертуара – балет «Спящая красавица». В основе либретто – знаменитая сказка Шарля Перро. В день своего совершеннолетия Аврора засыпает вечным сном, уколовшись о веретено: так мстит злая фея Карабос, которую забыли пригласить на королевские крестины. Лишь спустя сто лет принц Дезире с помощью Феи Сирени проникает в зачарованный лес и пробуждает принцессу поцелуем, разрушая проклятие.
6+
Вечер прозы в Кинофактуре
31 января в 18:00 идем слушать искренние, хрупкие и очень личные тексты, «метафоричные и реалистичные, ироничные и драматичные». Главный предмет размышлений «чистый лист». Свои мини-рассказы о судьбоносных встречах, умении сдаться и выстраивании границ представят десять нижегородских авторов, а после зрители смогут проголосовать за истории, которые тронули сильнее всего.
16+
Финальный уикенд выставки TUNDRA в ЦЕХе *
Последние выходные в ЦЕХе * работает мультимедийная выставка от петербургского медиаарт-коллектива TUNDRA. AV-экспозиция исследует грани взаимодействия звуковых и визуальных образов с эмоциями человека. Коллектив представил четыре инсталляции, вдохновленные природой, урбанистическим ландшафтом, большими данными и цифровизацией.
12+
Поп-ап выставка «Терминала А» в «Юле»
В «Юле» открывается новый выставочный проект от «Терминала А». В поп-ап-экспозиции живопись, графика, металл и 3D-печать шести резидентов: Яны Серобабиной, Вацы, Веры Ширдиной, Максима Трулова, Дахан и радиорыб. Работы складываются в многоголосый рассказ о современных художественных языках и способах говорить о себе и мире. Особый акцент сделан на новой серии художницы Дахан и ее персонаже Мутхер. Через него она исследует силу и уязвимость, личную память и внутренние раны.
0+
Комментарии (0)