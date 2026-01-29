«АРТ МИР» на Ярмарке (400 художников!), нон-фикшн-фестиваль «НЕРАБОТА» и поп-ап-выставка «Терминала А» в «Юле»: чем заняться в Нижнем с 30 января по 1 февраля

Экскурсия на английском по выставке «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» в Арсенале

30 января в 18:30 в Арсенале стартует новый цикл просветительских занятий «Говорим об искусстве на английском. Повседневное в искусстве» по выставке «Вечное барокко. Из XVII в XXI век». Вместе с ведущей проекта Анастасией Лаврентьевой будем говорить о том, как обыденные вещи превращаются в художественные высказывания, а еще о вечном, красоте и месте человека в мире. Экскурсии проходят на английском, но уровень языка не принципиален, даже с A1 будет комфортно слушать и обмениваться мнениями. На первой встрече «Bread, Lemon, and Silver» разбираем натюрморт и его «тайный язык».

12+