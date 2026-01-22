В Оперном устроили бал, в «Рекорде» – цирк, а в «Капельке» – встречу с Волчком: чем заняться в Нижнем с 23 по 25 января

Лекция Владимира Толстикова «По ступеням Пантикапея» и кураторская экскурсия Дарьи Колпашниковой по выставке «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» в Арсенале

23 января в 19:00 в рамках цикла лекций к выставке «Пантикапей. Из прошлого в будущее» состоится встреча с кандидатом исторических наук и бессменным руководителем Боспорской археологической экспедиции (на протяжении почти 50 лет!) Владимиром Толстиковым. Речь пойдет о реконструкции акрополя на горе Митридат, этапах изучения древнего города, периодах его расцвета и упадка, а также о реальной жизни археологов.

А 24 января в 18:00 и 25 января в 15:00 отправляемся исследовать барокко как живой и по-прежнему актуальный вид искусства. Куратор выставки Дарья Колпашникова расскажет, почему барокко не заканчивается в XVIII веке, что такое «бароккоко» и как смотреть искусство не только глазами, но и с помощью других органов чувств.

12+