В Оперном устроили бал, в «Рекорде» – цирк, а в «Капельке» – встречу с Волчком: чем заняться в Нижнем с 23 по 25 января

Этот уикенд начинаем вальсируя, как во времена Онегина, продолжаем чеховскими диалогами и беседой о свободе мысли и поэзии, после углубляемся в античную археологию и барокко, греемся на большом арт-маркете (Нестерец, Барабин, Гусев!) и выясняем, как создать бренд одежды с нуля. Завершаем выходные на криминальной драме, цирковой выставке и фортепианном концерте (Бах и Бетховен от виртуоза из ЮАР!).
Бал у Лариных в Театре оперы и балета
23 января в 17:30 в Нижегородском театре оперы и балета перед показами оперы «Онегин» пройдет настоящий дворянский бал, вдохновленный пушкинским романом. Заслуженный артист РФ и постановщик спектакля Леонид Сычев расскажет о бальном этикете и моде во времена Пушкина, а после вместе с хореографом и артистами балетной труппы попрактикуемся в квадратном шаге и импетусах. Для пущей атмосферы предлагают облачиться в образы XIX века или в классические вечерние наряды.
12+
Арт-маркет «Фрагмент: Оттепель» в KuranoVa Gallery
С 23 по 25 января согреваемся искусством на арт-маркете «Фрагмент: Оттепель». За три дня обойдем всю галерею в поисках того самого арт-объекта от Екатерины Нестерец, Ильи Барабина, Марии Владимировой (НЕбусики) и других локальных художников и поговорим о современном искусстве и смелых практиках, а также увидим, как рождаются новые формы и смыслы и поучаствуем в их создании. Например, вместе с художницей Окси соорудим арт-коллаж из джинсовой ткани.
0+
«Чехов. Опыты. Вечер первый» и «Общество мертвых поэтов» в «Кинофактуре»
В пятницу в 19:30 в «Кинофактуре» предлагают подсмотреть за чеховскими героями в новой интерпретации пьесы «Дядя Ваня». Пересборка произведения от Лаборатория.театр – попытка авторов найти общие черты сценических героев в зрителях, освобожденных от театральных масок.
В воскресенье в 13:00 идем смотреть «Общество мертвых поэтов» – культовой драме о свободе мысли, выборе и смелости быть собой. Фильм повествует о преподавателе английской словесности Джоне Китинге, который учит своих учеников смотреть на мир под другим углом и искать собственный голос за пределами строгих правил и ожиданий. После показа пройдет обсуждение фильма.
18+
Лекция Владимира Толстикова «По ступеням Пантикапея» и кураторская экскурсия Дарьи Колпашниковой по выставке «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» в Арсенале
23 января в 19:00 в рамках цикла лекций к выставке «Пантикапей. Из прошлого в будущее» состоится встреча с кандидатом исторических наук и бессменным руководителем Боспорской археологической экспедиции (на протяжении почти 50 лет!) Владимиром Толстиковым. Речь пойдет о реконструкции акрополя на горе Митридат, этапах изучения древнего города, периодах его расцвета и упадка, а также о реальной жизни археологов.
А 24 января в 18:00 и 25 января в 15:00 отправляемся исследовать барокко как живой и по-прежнему актуальный вид искусства. Куратор выставки Дарья Колпашникова расскажет, почему барокко не заканчивается в XVIII веке, что такое «бароккоко» и как смотреть искусство не только глазами, но и с помощью других органов чувств.
12+
Заключительная экскурсия по выставкам «Терминала А»
24 января в 16:00 идем на финальную экскурсию по всем текущим экспозициям «Терминала А». Вместе с экскурсоводом разберем контексты проектов, логику экспозиций и художественные языки авторов. В планах рассмотреть проект русско-американского художника Дениса Лавинского «Солнце забывает угол падения» и заглянуть в постироничный арт-бутик Вацы «Модный дом “Вацлава”» – инсталляцию, вдохновленную торговыми рядами, рыночным гламуром и абсурдом российской повседневности.
12+
Маркет и паблик-ток основателя бренда «ВОЛЧОК» во «Вспышке» и «Капельке»
24 января бренд «ВОЛЧОК» приезжает в Нижний Новгород. Пышечная «Вспышка» и рюмочная «Капелька» вместе с командой «ВОЛЧКА» устраивают опен-ток с создателем и идейным вдохновителем бренда – Василием Волчком. Он расскажет о всех подводных камнях при создании бренда с нуля. Параллельно будет работать маркет с вещами бренда и айтемами от друзей заведений. После лекции в «Капельке» стартует вечеринка.
Тайминг:
- Маркет 15:00–20:00
- Паблик-ток 18:00–19:00
- Вечеринка с 22:00
18+
Ул. Алексеевская, 13Д
Заключительный концерт зимнего сезона Pianissimo в Пакгаузах
25 января в 17:00 вконцертном зале на Стрелке выступит южноафриканский музыкант и композитор Айзек ван дер Мерве. В свои 22 года он уже лауреат национальных конкурсов ЮАР и участник международных фестивалей, солирует с Кейптаунским филармоническим оркестром. В Нижнем Айзек исполнит Баха, Бузони, Бетховена, Рахманинова, а также собственные сочинения.
12+
«Леди Макбет Мценского уезда» в ЦТМ
25 января в 19:00 идем на интерпретацию классики от ЦТМ. Режиссер Владимир Золотарь делает главную героиню очерка Лескова Катерину Измайлову современницей зрителя. Кинематографичная постановка, следуя убийственной фабуле первоисточника, задумана как размышление о том, на какие жертвы человек готов пойти, оказываясь запертым «в безвоздушном пространстве без любви и без смысла».
18+
Выставка «ВСЕ – ЭТО ЦИРК» в «Рекорде»
На этой неделе в «Рекорде» открылась выставка, приуроченная к 125-летию со дня рождения Карандаша (Михаила Румянцева), «человека, научившего страну смеяться всерьез». Более 70 работ 20 художников из разных городов и стран содержат авторское исследование темы цирка. Все произведения: живопись, графика, эстампы, текстиль и скульптуры в керамике и бронзе, даже зин как книга художника, выполненная в цифровой технике, отражают различные аспекты и настроения, связанные с цирковым видом искусства.
6+
