Новая выставка в «Галерее 9Б» (про волка внутри нас!), чистокровное техно и породистый эмбиент в «Найсе», Шопен по-бразильски в Пакгаузах: чем заняться в Нижнем с 16 по 18 января

«Марти Великолепный» и «Отец мать сестра брат» в «Орленке»

На этой неделе в «Орленке» стартуют показы двух главных мировых премьер. Сначала смотрим спортивный байопик Джоша Сэфди «Марти Великолепный» про амбициозного, но токсичного игрока в настольный теннис Марти Маузера, идущего ва-банк, чтобы стать чемпионом. Критики называют фильм гибридом «Поймай меня, если сможешь» и «Неограненных ценностей», а еще нахваливают игру Тимоти Шаламе, который получил «Золотой глобус» за эту роль.

После идем на новый фильм-антологию Джима Джармуша «Отец мать сестра брат». Композиционно – это три трагикомедийные новеллы про сложность коммуникации и общения между родственниками. Кинокритики называют новую работу лучшей картиной позднего Джармуша.

18+