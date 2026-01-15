Новая выставка в «Галерее 9Б» (про волка внутри нас!), чистокровное техно и породистый эмбиент в «Найсе», Шопен по-бразильски в Пакгаузах: чем заняться в Нижнем с 16 по 18 января

В программе первого после январских уикенда: терапевтический арт, ночи экспериментальной электроники и громкого баса, гранд-премьеры на большом экране (с Тимоти Шаламе и Джимом Джармушем!), пластический театр и фортепианный вечер с молодым виртуозом мирового уровня. А еще: разгадываем шифры и символы в искусстве, смотрим собрание плакатов от топовых авторов и погружаемся напоследок в историю зимних праздников (например, с помощью стопки и веера!).
Выставка «В мою дверь постучался зверь» в Галерее 9Б
На этих выходных идем в «Галерею 9Б» на презентацию выставки и книги Поли Стриж «В мою дверь постучался зверь». Увидим серию шелкографии, масштабное текстильное панно 3×3 метра «Все нормально» (работу-процесс, которую художница постоянно дополняет), а также новые арт-объекты. Среди них – прозрачная эпоксидная волчья голова с человеческим черепом внутри и силиконовая «шкура», имитирующая телесность. В центре проекта – книга о человеке в депрессии и звероподобной трансформации (всего 80 экземпляров). Волк здесь символизирует саморазрушение и внутренний разлом. Обложка напечатана вручную в технике шелкографии, каждый альбом подписан автором.
До 26 января
0+
«Марти Великолепный» и «Отец мать сестра брат» в «Орленке»
На этой неделе в «Орленке» стартуют показы двух главных мировых премьер. Сначала смотрим спортивный байопик Джоша Сэфди «Марти Великолепный» про амбициозного, но токсичного игрока в настольный теннис Марти Маузера, идущего ва-банк, чтобы стать чемпионом. Критики называют фильм гибридом «Поймай меня, если сможешь» и «Неограненных ценностей», а еще нахваливают игру Тимоти Шаламе, который получил «Золотой глобус» за эту роль.
После идем на новый фильм-антологию Джима Джармуша «Отец мать сестра брат». Композиционно – это три трагикомедийные новеллы про сложность коммуникации и общения между родственниками. Кинокритики называют новую работу лучшей картиной позднего Джармуша.
18+
Форум плакатов «Золотая пчела» в «Рекорде»
В «Рекорде» последний уикенд работает один из самых масштабных форумов плаката в мире (проводится с 1992 года). Успеваем посмотреть свыше 150 работ легендарной биеннале «Золотая пчела» – крупнейшего плакатного проекта, который объединяет дизайнеров из десятков стран. Авторы исследуют большой диапазон тем: от «Глобальной эмпатии» и мировых кризисов до экспериментальной музыки и визуальной культуры будущего.
6+
Nikita Zabelin в клубе «Найс»
17 января в 20:00 идем на чистокровное минимал-техно и породистый эмбиент от Никиты Забелина. В Нижний приезжает один из ключевых артистов российской электронной сцены, диджей, продюсер и основатель Resonance Moscow. Экспериментируя с жанрами, музыкант выстраивает в своих сетах точную и гипнотическую драматургию. Также в лайнапе: ALEKSEY SVETLITSKY, Exta G, Synkronized, BIG BEN и FREAKNOFREAK (hybrid live).
18+
SHULYA в «Кабинете 101»
17 января в 23:00 основатель бренда Steno515, дизайнер и лауреат премии ТОП50 «Собака.ru» в Санкт-Петербурге привезет в Нижний громкий басовый мультижанровый диджей-сет. Локальный саппорт от VETV, KTOKTO, DJPRIME, HYPOTHESE.
18+
Выставка «Шифр и символ» в НГХМ
До 18 января в НГХМ работает масштабная выставка о шифрах, символах и скрытых смыслах в искусстве – более 100 экспонатов с XVII века до наших дней. В экспозиции собрана живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и арт-объекты: от старых мастеров (Ян и Питер Брейгели, Давид Тенирс, Ян ван Кессель) до современных художников, в том числе нижегородцев – Артема Филатова, Всеволода Абазова, Владимира Чернышева, Алексея Старкова. Выставка построена как путешествие по системе аллегорий и символов, через которые художники разных эпох говорили о пороках и добродетелях, страхах, надеждах и человеческой природе.
12+
Фестиваль Pianissimo в Пакгаузах
В воскресенье в 17:00 слушаем игру молодого виртуоза из Бразилии, финалиста международных конкурсов и лауреата I премии Glory Piano Competition в Нью-Йорке Виктора Круэла. Музыкант выступал на ведущих сценах Европы и Латинской Америки и сотрудничал с симфоническими оркестрами Бразилии и Франции. В обширной программе в Нижнем Шопен «во всей его драматической силе» и виртуозные композиции Моцарта (от ноктюрна и полонеза до Второй сонаты и других концертных вариаций).
12+
Спектакль «Вместе мы сила и слаба» в ЦТМ
18 января в 18:00 идем на показ пластического спектакля танцевальной лаборатории ЦТМ под руководством Елизаветы Матвеевой из танцевальной команды 23МАРТ. Перформанс «Вместе мы сила и слаба» – личная история о пути человека и человечества в общем. Без слов, но через движение, дыхание и взгляд пластический театр создает пространство, где смысл возникает интуитивно.
12+
Выставка «Волшебный мир зимних праздников» в усадьбе Рукавишниковых
До 19 января в усадьбе Рукавишниковых проходит новогодняя выставка «Волшебный мир зимних праздников», посвященная тому, как отмечали Новый год и Рождество в разные эпохи. В экспозиции представлены редкие предметы XVII–XX веков: стопка начала XVIII века с именем Петра I, фарфор и стекло из дворянских собраний, кукольный сервиз завода Гарднера, принадлежавший семье Рукавишниковых, веера с зеркальцами для светских интриг и обязательный аксессуар балов XIX века – портбукеты. Отдельный раздел посвящен праздничной сервировке и утраченной культуре застолий. Завершает выставку экспозиция новогодних атрибутов советского союза.
0+
