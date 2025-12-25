«Щелкунчик» в Театре оперы и балета, корпоратив «Горьковской» в Milo Club, «Праздник света» в «Заповедных кварталах»: чем заняться в Нижнем накануне Нового года

Новогодняя ярмарка в «Заповедных Кварталах»

С 28 по 30 декабря в квартале церкви Трех Святителей будет работать рождественский маркет. В планах восполнить недостаток авторских украшений, керамики, текстиля, натуральной косметики, свечей, интерьерного декора, винтажа и многого другого. Все от местных брендов.

Также в дни работы ярмарки на Славянской и Короленко проходит новогодний фестиваль «Праздник света». Например, 28 декабря в 19:00 будет экскурсия «Дела сердечные» – узнаем, где назначали свидания и как общались нижегородцы рубежа XIX–XX веков, 29 декабря в 15:30 зовут на интерактивную прогулку, на которой познакомимся с историей и архитектурой города в игровом формате, а 30 декабря в 16:00 идем на новогоднюю елку, там придется применить свои дедуктивные способности, чтобы отыскать подарки и спасти праздник, который опять кто-то собрался похитить.

0+