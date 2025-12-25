Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Щелкунчик» в Театре оперы и балета, корпоратив «Горьковской» в Milo Club, «Праздник света» в «Заповедных кварталах»: чем заняться в Нижнем накануне Нового года

Если подарки еще не куплены, а новогоднее настроение пока в пути – значит, последние дни декабря идут по плану. Смотрим на половину наряженной елки и выдыхаем, наблюдая, как красиво колышется в спешке накинутое на зеленую красавицу убранство. Предлагаем не откладывать праздник на 31-е. Идем на «Щелкунчика» в Оперный (тут рождественский бестселлер показывали каждый сезон со дня основания), потом забываем про все дедлайны на корпоративе «Горьковской». Сразу после сверяемся со списком покупок и приобретаем недостающие презенты на бесчисленных маркетах. А после отправляемся поздравлять с 8-летием легенд андерграундной электроники. Зафиналим просмотром европейского и отечественное барокко (160 работ!) и нижегородских пейзажей; для восстановления сил заземляемся на джазовом рейве (!) и собираем безупречный саундтрек для встречи нового года на виниловом маркете.

26.12 | 27.12 | 28.12

26 декабря 

«Щелкунчик» в Театре оперы и балета

В эти выходные отправляемся на главный рождественский балет. В Нижегородском театре оперы и балета смотрим «Щелкунчика» Чайковского с хореографией Василия Вайнонена (постановка в классическом стиле 1934 года) и версией партитуры от лауреата «Золотой маски» Федора Леднева. Вновь вернемся в волшебный мир, где храброе сердце и настоящие чувства способны противостоять злым чарам, а чудесные грезы становятся явью. Всего в декабре и январе в театре пройдет 18 показов балета.

  • 26 декабря в 18:30
  • 27 декабря в 13:00
  • 27 декабря в 18:30
  • 28 декабря в 13:00
  • 28 декабря в 18:30

0+

Ул. Белинского, 49

Керамический маркет «Ярмарка в прихожей» в «Белом комаре»

В пятницу и субботу в 11:00 идем за душевной керамикой и атмосферой домашнего уюта. В арт-доме «Белый комар» пройдет камерный керамический маркет. Закупаемся работами мастеров, предметами интерьера, декоративными игрушками для елки и фирменными кровососущими, конечно. 
0+

Ковалихинская, 4в

«Близкие друзья Горьковской» в Milo Club

26 декабря в 22:00 собираемся с «любимыми» коллегами в Milo Club и подводим итоги (теперь точно) всех тусовок 2025-го. Сдаем годовой отчет по рейвам с главными специалистами в этой области. Классический диджейский состав «Горьковской» и ни слова про дедлайны.
18+

Зеленский съезд, 8

27 декабря

Новогодний маркет в «АТМОсферно»

27 декабря отправляемся на маркет «АТМОсферно» за праздничным хендмейдом. Обещают два зала с подарками от локальных брендов (броши-мухоморы сразу в виш-лист!). А еще соберем композицию из датской пихты, вырастим елку из мха (!) и согреемся пряником с глинтвейном.
0+

Ул. Пискунова, 24,

День рождения Volna records в Cargo Cult

27 декабря в 20:00 идем поздравлять легенд андерграундной электроники. Будем слушать европейские селективы, экспериментальные мелодии и лайв-перформансы от резидентов лейбла и приглашенных артистов. В лайнапе: DJ No Regular Meat, Synkronized (live), VETV, polnyi oblom, Kaplan, Club Director (live) и не только.
18+

Ул. Почаинская, 17Ж

Выставка «Очертания света» в НГХМ

На этой неделе в НГХМ открылась персональная выставка нижегородского художника Алексея Мясникова, приуроченная к его 60-летию. Пейзажи Италии, Чехии и Черногории соседствуют с видами Нижнего, но центральное место занимают север области и берега Ветлуги. В экспозиции – этюды, выполненные углем и гуашью. Работы художника наполнены камерным спокойствием, графической точностью и вниманием к свету как главному выразительному элементу.
0+

пл. Минина и Пожарского, 2/2, 2 этаж

28 декабря

Виниловый маркет от Wax.only в «Найсе»

Все воскресенье проводим в «Найсе» – главные виниловые гики Wax.Only устраивают гранд-маркет. Сначала закупаемся всяким эксклюзивом, а после слушаем сеты от 12 (!) диджеев и дегустируем китайский чай.
12+

ул. Кожевенная, 1А

Новогодняя ярмарка в «Заповедных Кварталах»

С 28 по 30 декабря в квартале церкви Трех Святителей будет работать рождественский маркет. В планах восполнить недостаток авторских украшений, керамики, текстиля, натуральной косметики, свечей, интерьерного декора, винтажа и многого другого. Все от местных брендов.

Также в дни работы ярмарки на Славянской и Короленко проходит новогодний фестиваль «Праздник света». Например, 28 декабря в 19:00 будет экскурсия «Дела сердечные» – узнаем, где назначали свидания и как общались нижегородцы рубежа XIX–XX веков, 29 декабря в 15:30 зовут на интерактивную прогулку, на которой познакомимся с историей и архитектурой города в игровом формате, а 30 декабря в 16:00 идем на новогоднюю елку, там придется применить свои дедуктивные способности, чтобы отыскать подарки и спасти праздник, который опять кто-то собрался похитить.
0+

Ул. Славянская, 4

Рейв для выгоревших в «Планетарии 1»

В воскресенье в 19:00 заземляемся под звездным куполом Планетария 1. Нижегородский джазовый пианист-виртуоз и лауреат нашего «ТОП50» Тони Карапетян вместе с основателем проекта PCHBLK, музыкальным продюсером Романом Алексеевниным, устраивают для нас чилл-перформанc, который обещает снять симптомы предновогодней суеты. Идем отпускать, переключаться и преисполняться.
12+

Проспект Гагарина, 35Н

Выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век»

В Арсенале работает выставка, исследующая барокко как вневременное художественное мышление. В экспозиции собраны произведения западноевропейских мастеров 17-18 веков (Ян ван Бейлерт, Стефано делла Белла, гравюры по Рембрандту, Карраччи, Маратте), памятники русского барокко и барочные работы современных авторов: Алины Глазун, Евгении Буравлевой, Франциско и Платона Инфанте-Арана, Александры Митлянской, Ирины Кориной, арт-группы «Провмыза» и других.
С 25 декабря 2025 по 29 марта 2026. 
0+

Кремль, 6
