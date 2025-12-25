«Щелкунчик» в Театре оперы и балета, корпоратив «Горьковской» в Milo Club, «Праздник света» в «Заповедных кварталах»: чем заняться в Нижнем накануне Нового года

Если подарки еще не куплены, а новогоднее настроение пока в пути – значит, последние дни декабря идут по плану. Смотрим на половину наряженной елки и выдыхаем, наблюдая, как красиво колышется в спешке накинутое на зеленую красавицу убранство. Предлагаем не откладывать праздник на 31-е. Идем на «Щелкунчика» в Оперный (тут рождественский бестселлер показывали каждый сезон со дня основания), потом забываем про все дедлайны на корпоративе «Горьковской». Сразу после сверяемся со списком покупок и приобретаем недостающие презенты на бесчисленных маркетах. А после отправляемся поздравлять с 8-летием легенд андерграундной электроники. Зафиналим просмотром европейского и отечественное барокко (160 работ!) и нижегородских пейзажей; для восстановления сил заземляемся на джазовом рейве (!) и собираем безупречный саундтрек для встречи нового года на виниловом маркете.
«Щелкунчик» в Театре оперы и балета
В эти выходные отправляемся на главный рождественский балет. В Нижегородском театре оперы и балета смотрим «Щелкунчика» Чайковского с хореографией Василия Вайнонена (постановка в классическом стиле 1934 года) и версией партитуры от лауреата «Золотой маски» Федора Леднева. Вновь вернемся в волшебный мир, где храброе сердце и настоящие чувства способны противостоять злым чарам, а чудесные грезы становятся явью. Всего в декабре и январе в театре пройдет 18 показов балета.
- 26 декабря в 18:30
- 27 декабря в 13:00
- 27 декабря в 18:30
- 28 декабря в 13:00
- 28 декабря в 18:30
0+
Керамический маркет «Ярмарка в прихожей» в «Белом комаре»
В пятницу и субботу в 11:00 идем за душевной керамикой и атмосферой домашнего уюта. В арт-доме «Белый комар» пройдет камерный керамический маркет. Закупаемся работами мастеров, предметами интерьера, декоративными игрушками для елки и фирменными кровососущими, конечно.
0+
«Близкие друзья Горьковской» в Milo Club
26 декабря в 22:00 собираемся с «любимыми» коллегами в Milo Club и подводим итоги (теперь точно) всех тусовок 2025-го. Сдаем годовой отчет по рейвам с главными специалистами в этой области. Классический диджейский состав «Горьковской» и ни слова про дедлайны.
18+
Новогодний маркет в «АТМОсферно»
27 декабря отправляемся на маркет «АТМОсферно» за праздничным хендмейдом. Обещают два зала с подарками от локальных брендов (броши-мухоморы сразу в виш-лист!). А еще соберем композицию из датской пихты, вырастим елку из мха (!) и согреемся пряником с глинтвейном.
0+
День рождения Volna records в Cargo Cult
27 декабря в 20:00 идем поздравлять легенд андерграундной электроники. Будем слушать европейские селективы, экспериментальные мелодии и лайв-перформансы от резидентов лейбла и приглашенных артистов. В лайнапе: DJ No Regular Meat, Synkronized (live), VETV, polnyi oblom, Kaplan, Club Director (live) и не только.
18+
Выставка «Очертания света» в НГХМ
На этой неделе в НГХМ открылась персональная выставка нижегородского художника Алексея Мясникова, приуроченная к его 60-летию. Пейзажи Италии, Чехии и Черногории соседствуют с видами Нижнего, но центральное место занимают север области и берега Ветлуги. В экспозиции – этюды, выполненные углем и гуашью. Работы художника наполнены камерным спокойствием, графической точностью и вниманием к свету как главному выразительному элементу.
0+
Виниловый маркет от Wax.only в «Найсе»
Все воскресенье проводим в «Найсе» – главные виниловые гики Wax.Only устраивают гранд-маркет. Сначала закупаемся всяким эксклюзивом, а после слушаем сеты от 12 (!) диджеев и дегустируем китайский чай.
12+
Новогодняя ярмарка в «Заповедных Кварталах»
С 28 по 30 декабря в квартале церкви Трех Святителей будет работать рождественский маркет. В планах восполнить недостаток авторских украшений, керамики, текстиля, натуральной косметики, свечей, интерьерного декора, винтажа и многого другого. Все от местных брендов.
Также в дни работы ярмарки на Славянской и Короленко проходит новогодний фестиваль «Праздник света». Например, 28 декабря в 19:00 будет экскурсия «Дела сердечные» – узнаем, где назначали свидания и как общались нижегородцы рубежа XIX–XX веков, 29 декабря в 15:30 зовут на интерактивную прогулку, на которой познакомимся с историей и архитектурой города в игровом формате, а 30 декабря в 16:00 идем на новогоднюю елку, там придется применить свои дедуктивные способности, чтобы отыскать подарки и спасти праздник, который опять кто-то собрался похитить.
0+
Рейв для выгоревших в «Планетарии 1»
В воскресенье в 19:00 заземляемся под звездным куполом Планетария 1. Нижегородский джазовый пианист-виртуоз и лауреат нашего «ТОП50» Тони Карапетян вместе с основателем проекта PCHBLK, музыкальным продюсером Романом Алексеевниным, устраивают для нас чилл-перформанc, который обещает снять симптомы предновогодней суеты. Идем отпускать, переключаться и преисполняться.
12+
Выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век»
В Арсенале работает выставка, исследующая барокко как вневременное художественное мышление. В экспозиции собраны произведения западноевропейских мастеров 17-18 веков (Ян ван Бейлерт, Стефано делла Белла, гравюры по Рембрандту, Карраччи, Маратте), памятники русского барокко и барочные работы современных авторов: Алины Глазун, Евгении Буравлевой, Франциско и Платона Инфанте-Арана, Александры Митлянской, Ирины Кориной, арт-группы «Провмыза» и других.
С 25 декабря 2025 по 29 марта 2026.
0+
