«Золотая пчела», мультимедийная TUNDRA и опера «В состоянии аффекта»: чем заняться в Нижнем с 19 по 21 декабря

В предпоследний предновогодний уикенд смотрим работы современных дизайнеров и фотохудожников, погружаемся в мультимедийные и аудиовизуальные инсталляции, слушаем артист-токи, ищем уникальные подарки на маркетах (когда, если не сейчас!) и вдохновляемся локальной модой.
Опера «В состоянии аффекта» в Пакгаузах
19 декабря в 19:00 на сцене концертного Пакгауза состоится премьера спектакля «В состоянии аффекта» – смелый сценический эксперимент художницы Саши Фроловой (работала с Жаном-Полем Готье, Dolce & Gabbana и Тимом Уокером) и оперного драматурга Ильи Кухаренко. Постановка обращается к барочной теории аффектов, когда каждое «фиксированное» эмоциональное состояние (желание, печаль, гнев, величие) имело собственный музыкальный язык и узнаваемые выразительные средства. Здесь этот феномен переосмыслен через современную оптику. Спектакль создан по принципу итальянского pasticcio и объединяет знаменитые арии и инструментальные эпизоды из произведений Вивальди, Порпоры, Скарлатти, Броски и Генделя. Каждое музыкальное высказывание становится фантазийным воплощением определенного аффекта в визуальной арт-интерпретации.
16+
Выставка TUNDRA в ЦЕХе *
С 19 декабря ЦЕХ* трансформируется в медиапространство, где технологии работают с восприятием и создают новые связи между зрением, слухом и тактильными ощущениями. Коллектив TUNDRA представляет четыре инсталляции, две из которых созданы специально под архитектуру пространства:
- The Day We Left Field – первая точка маршрута и граница между внешним миром и внутренним опытом выставки. Работа, вдохновленная природой и ее ролью в современном ландшафте, переворачивает привычный образ и предлагает посмотреть на него под неожиданным углом.
- ROW – культовая аудиовизуальная инсталляция TUNDRA, в этот раз размещенная вертикально, чтобы создать более персональный контакт со зрителем.
- DOT – масштабная центральная работа, исследующая взаимодействие света и звука. Технологическая сфера собрана внутри цеха и смонтирована на высоте семи метров.
- TUNNEL – пространство, где зритель одновременно видит движение изображения, слышит его звуковую форму и ощущает тактильный отклик.
12+
Выставка «Иначе» в Балахне
С 18 декабря в Балахнинском музейном комплексе «Дом Плотникова» работает выставка «ИНАЧЕ», объединяющая работы 16 нижегородских художников: Анный Гольдбаум, Кита Кимова, Екатерины Нестерец, Алексея Мазанова, Виктории Тучи и др. Авторы исследуют темы городской идентичности, памяти пространства и социальных трансформаций, используя язык современного искусства. В экспозиции представлены разнообразные творческие практики: живопись, художественная керамика, мозаичные панно.
0+
Фотовыставка «Все в идеальном хаосе» в «Совке»
18 декабря открывается персональная фотовыставка междисциплинарной художницы Ани Сахар. В своих работах она исследует визуальные ритмы и структуры окружающего мира, находит гармонию формы и фиксирует моменты, где случайность порождает порядок. То, что кажется хаотичным и несовершенным, при внимательном взгляде обретает внутреннюю логику и художественную точность.
0+
Благотворительная рождественская барахолка в ДК «Центр»
С 20 по 22 декабря идем выбирать подарки и делать добро! На площадке ДК «Центр» пройдет рождественская благотворительная барахолка в поддержку фонда «Время РАСсвета» и детей с расстройством аутистического спектра. На традиционной акция проекта «800 добрых дел» можно будет приобрести одежду, обувь, сумки и аксессуары известных брендов по доступным ценам. Все средства направят на помощь подопечным фонда.
0+
Фестиваль «Создано в НиНо» в Доме архитектора
20 и 21 декабря погружаемся в мир локальной моды. В Доме архитектора соберутся нижегородские дизайнеры, стилисты и все, кому близка идея самовыражения через одежду. Два дня ярких событий: фестиваль-ярмарка с участием 30 локальных брендов, модные показы с 12 эффектными выходами моделей в коллекциях нижегородских дизайнеров и стильные лекции от 14 экспертов индустрии – поговорим о трендах, личном стиле и грамотном выборе одежды.
0+
Артист-ток художницы Радиорыб в «Терминале А»
20 декабря в 16:00 пройдет артист-ток с междисциплинарной художницей, работающей с инсталляцией, текстильными объектами и живописью. Радиорыб расскажет о своей художественной практике, выборе материалов и неожиданных темах, которые ее волнуют: собаки, волосы, время и ванны.
16+
Новогодний маркет от «Браво»
21 декабря с 12:00 до 19:00 во дворе Кожевенной пройдет «Браво маркет» сразу на трех площадках: ресторан Винный Факультет, бар «Найс» и арт-студия «Декоратор». Весь день будем скупать уникальные хэндмейд подарки от локальных мастеров, примерять винтажные находки на гаражке, расписывать елочные игрушки, слушать диджей-сеты и отогреваться глинтвейном.
0+
Выставка «Золотая пчела» в «Рекорде»
На этой неделе стартовал один из самых масштабных форумов плаката в мире (проводится с 1992 года). В этот уикенд смотрим более 150 работ легендарной биеннале «Золотая пчела» – крупнейшего плакатного проекта, объединяющего дизайнеров из десятков стран. Также в программе – показы фильмов о современном дизайне, авторские экскурсии, мастер-классы и встречи с кураторами из ВШЭ. На выставке представят плакаты в 16 номинациях: от «Глобальной эмпатии» и мировых кризисов до экспериментальной музыки и визуальной культуры будущего.
6+
