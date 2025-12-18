«Золотая пчела», мультимедийная TUNDRA и опера «В состоянии аффекта»: чем заняться в Нижнем с 19 по 21 декабря

Выставка «Золотая пчела» в «Рекорде»

На этой неделе стартовал один из самых масштабных форумов плаката в мире (проводится с 1992 года). В этот уикенд смотрим более 150 работ легендарной биеннале «Золотая пчела» – крупнейшего плакатного проекта, объединяющего дизайнеров из десятков стран. Также в программе – показы фильмов о современном дизайне, авторские экскурсии, мастер-классы и встречи с кураторами из ВШЭ. На выставке представят плакаты в 16 номинациях: от «Глобальной эмпатии» и мировых кризисов до экспериментальной музыки и визуальной культуры будущего.

6+