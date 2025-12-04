В этот уикенд подводим итоги рейв-сезона со «Станцией метро Горьковская», заглядываем на выставку работ объединения «Голубая роза» (владелец коллекции передает ее в дар НГХМ – крупнейшее поступление русских классиков в музей с конца 19 века!), залетаем на «Большую Вписку» в Milo, успеваем на последнюю экскурсию по «Туману» от стрит-арт-дуэта Lovemarket, слушаем первый концерт Pianissimo в Пакгаузах и примеряем рыночный гламур в «Модном доме Вацлава» (агиттекстиль, стразы, бархат!).
Выставка Дениса Лавинского «Солнце забывает угол падения» в «Терминале А»
5 декабря «Терминал А» открывает выставку русско-американского художника Дениса Лавинского «Солнце забывает угол падения»: 22 холста, созданные в Лос-Анджелесе и Санкт-Петербурге, с посвящением калифорнийскому солнцу, тбилисским аркам и нижегородскому рассвету. Основным материалом работ стала акриловая краска Nova Color (создали в Калифорнии), которая очень любима среди стрит-артистов из-за своей «дофаминовой» яркости – свет буквально отражается в краске.
6+
Выставка «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» в НГХМ
С 4 декабря в НГХМ на площади Минина начинает свою работу одна из главных выставок сезона – «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова». В экспозиции представлены шедевры эпохи рубежа 19–20 веков, подаренные музею известным коллекционером Валерием Дудаковым (он собирал их более полувека!). Художественному музею переданы 38 произведений живописи и графики Михаила Врубеля, Виктора Борисова-Мусатова, Николая Сапунова, Сергея Судейкина, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова и других ключевых художников символизма и объединения «Голубая роза». Эта выставка является своего рода прологом к созданию в НГХМ Музея русского символизма (!), проект которого сейчас находится в разработке.
12+
Инсталляция «Модный дом Вацлава» в «Терминале А»
5 декабря в «Терминале А» открывается постироничный арт-бутик художницы Вацы (героине нашего сентябрьского фэшн-дропа). Инсталляция «Модный дом Вацлава» вдохновлена торговыми рядами, рыночным гламуром и абсурдом российской повседневности. В экспозиции представлены семь платьев в эстетике агиттекстиля, футболки с принтами авторских линогравюр (можно приобрести!), синий бархат и стразы (куда без них!). «Сейчас я уверена, что такая веселая и жизнерадостная мода должна существовать – иногда хочется облечься в меховой воротник, высокие шпильки и сильно блестящее».
0+
Стендап концерт Димы Гаврилова в DKRT
5 декабря в 20:00 в Нижнем выступит один из самых узнаваемых комиков современного российского стендапа. Участник шоу StandUp, проекта «Прожарка» и других импровизационных проектов везет большой сольник с абсолютно новой программой. Ожидается жесткий, местами провокационный юмор с точными наблюдениями и идущей до конца иронией к себе и окружающему миру.
18+
Спектакль «Сормовский» в ЦТМ
6 и 7 декабря в 16:00 и 19:00 в локомотивном депо завода «Красное Сормово» покажут документально-художественное высказывание о жизни завода «Красное Сормово» в сеттинге событий, менявших страну и мир с довоенного времени до наших дней. Завод в постановке выступает отдельным героем и играет роль отдельного государства со своими законами, героями, трагедиями и победами. В основе спектакля – архив легендарной газеты «Красный сормович», которая почти сто лет была главным источником новостей для жителей района. Спектакль-коллаж рассматривает человека внутри большого производства и как его судьба переплетается с ходом истории.
12+
Последний день работы выставки «Туман» в «Тихой»
6 декабря состоится последняя экскурсия по выставке «Туман» от анонимного дуэта Lovemarket, известного масштабными монохромными работами на улицах Нижнего. Это их первый студийный проект, он был вдохновлен переменчивостью природы, ускользающими воспоминаниями и ностальгией по детским годам. Экскурсию проведет резидент студии «Тихая» Лена Лисица. Посещение по записи.
12+
«Большая Вписка» в Milo Concert Hall
6 декабря в 23:00 пройдет финальная вечеринка сезона, объединенная концепцией домашних вписок. Главный герой – концертный диджей рэпера TOXI$ и участник объединения RNDM CREW Nick VSN, который первоклассно миксует современный хип-хоп с электроникой. Местная поддержка от Vladoo / Spy / Nicholas / Nefedov / Pskor.
18+
Рейв от «Станции Метро Горьковская» в ЦЕХе *
6 декабря в пространстве ЦЕХ * затевается главрейв года от «Станции Метро Горьковская» с подзаголовком LA GRANDE FINALE. Организаторы утверждают, что это не просто отчетный концерт, а кульминация всего творческого сезона с новым сетапом, полноценной режиссерской съемкой и уникальным мультимедийным шоу, созданным совместно с RNDM CREW (менеджерят OG Buda, MAYOT, Toxi$, 163ONMYNECK). В лайнапе – La Classique: DJ KRAS, MAKS BUYAKOV, ANTON BARDIN, CAMZNAEW, CALL ME ILYA, а также BORIS REDWALL (представит материал с нового альбома) и специальные гости.
18+
Старт зимнего сезона Pianissimo в Пакгаузах
7 декабря в 17:00 в Пакгаузах на Стрелке открывается зимний сезон Международного фестиваля фортепианного искусства Pianissimo. Музыкальный марафон начнет один из самых ярких пианистов своего поколения – лауреат конкурса Чайковского, выпускник Королевского колледжа музыки в Лондоне, композитор и «признанный вундеркинд» Даниил Харитонов. В Нижнем Новгороде он представит программу из сочинений Листа, Хачатуряна, Шостаковича, Пабста и Блуменфельда.
12+
Неделя французского кино в «Орленке»
В «Орленке» стартует неделя, посвященная современному и классическому французскому кинематографу. В эти выходные смотрим сразу четыре разные, но одинаково выразительные истории о любви, тревоге, взрослении и человеческой уязвимости.
5 декабря в драме «Мелочи жизни» увидим, как респектабельный архитектор средних лет разрывается между прошлым и настоящим. Его нерешительность, внешняя уверенность и внутренние сомнения сталкиваются в момент, когда любовь заканчивается фразой: «Я устала тебя любить».
6 декабря смотрим культовую комедию «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра». Дуэту любимых галлов предстоит помочь царице Египта за три месяца построить дворец невероятной красоты для Цезаря. После в этот же день идем на «Возраст паники» про журналистку Летицию, которая ведет репортаж с улиц, охваченных протестами во время президентских выборов.
А в воскресенье смотрим анимационный хит «Цыпленок для Линды!» – трогательную и смешную историю о раскаянии, любви и абсурде повседневности.
18+
