Неделя французского кино в «Орленке»

В «Орленке» стартует неделя, посвященная современному и классическому французскому кинематографу. В эти выходные смотрим сразу четыре разные, но одинаково выразительные истории о любви, тревоге, взрослении и человеческой уязвимости.

5 декабря в драме «Мелочи жизни» увидим, как респектабельный архитектор средних лет разрывается между прошлым и настоящим. Его нерешительность, внешняя уверенность и внутренние сомнения сталкиваются в момент, когда любовь заканчивается фразой: «Я устала тебя любить».

6 декабря смотрим культовую комедию «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра». Дуэту любимых галлов предстоит помочь царице Египта за три месяца построить дворец невероятной красоты для Цезаря. После в этот же день идем на «Возраст паники» про журналистку Летицию, которая ведет репортаж с улиц, охваченных протестами во время президентских выборов.

А в воскресенье смотрим анимационный хит «Цыпленок для Линды!» – трогательную и смешную историю о раскаянии, любви и абсурде повседневности.

18+