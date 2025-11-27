Ретро-рейв по случаю 20-летия dreamlaser, большой концерт Pharaoh и театральный хоррор по По: чем заняться в Нижнем с 28 по 29 ноября

«Шарман-вечеринка» в «Гараже»

В эту пятницу в 17:00 в пространстве «Гараж» погружаемся в историю шарманочных песен и русского фольклора. Узнаем больше о старых механизированных инструментах, например, о том, что скрывается за образом Прелестной Катарины, почему песня о двух собаках стала народной классикой и причем тут канарейка? А еще послушаем обновленные версии шарманных песен и сочинения студентов Нижегородской консерватории.

0+