Ретро-рейв по случаю 20-летия dreamlaser, большой концерт Pharaoh и театральный хоррор по По: чем заняться в Нижнем с 28 по 29 ноября

В этот уикенд продолжаем изучение «балдалогии» вместе с Лолитой Косс, ищем библейские отсылки в новом альбоме Pharaoh, топчем танцпол на ностальгической дискотеке (Dj GROOVE!), участвуем в мистическом ритуале, вдохновленном творчеством «отца детективной истории». А после оттачивать олли и нолли на чемпионате по скейтбордингу, смотреть байопик Линча и закупаться артефактами на гараж-сейле ШТАБА.
«Шарман-вечеринка» в «Гараже»
В эту пятницу в 17:00 в пространстве «Гараж» погружаемся в историю шарманочных песен и русского фольклора. Узнаем больше о старых механизированных инструментах, например, о том, что скрывается за образом Прелестной Катарины, почему песня о двух собаках стала народной классикой и причем тут канарейка? А еще послушаем обновленные версии шарманных песен и сочинения студентов Нижегородской консерватории.
0+
Большая распродажа раритетов «Штаба»
До субботы 20:00 «Штаб» распродает всю свою утварь, которая долгие годы формировала облик этого пространства: мебель, посуда, мерч, редкие интерьерные находки, артефакты и десятки вещей, которые помнят больше событий, чем любой дневник. В нашем виш-листе – легендарный бильярдный стол (его можно купить!), картины возле бара и кикер, за которым мы простояли ни один вечер.
0+
«Страшные сказки Эдгара По» в «Рекорде»
Впервые на сцене культурного центра в 19:00 оживут редкие новеллы мастера мистики Эдгара По – «Лягушонок», «Черт на колокольне» и «Не закладывай черту голову». Проект«Страшные сказки» предлагает взглянуть на творчество писателя с помощью «театрального ритуала», где голос актера Льва Харламова и живое звучание STYLE-QUARTET с неожиданными музыкальными сочетаниями создают пространство, в котором реальность и фантазия сливаются в единый поток.
18+
Pharaoh во дворце спорта «Нагорный»
29 ноября в 20:00 главная движущая сила рэп-культуры 2010-х вернется в Нижний со своим новым альбомом «10:13» – хлесткой, мрачной и одновременно уязвимой работой, в которой сошлись все грани его стиля: агрессия, дорогая меланхолия и стильный продакшн. Плюс треки из разных музыкальных эпох рэпера – от культовых гимнов поколения до недавних экспериментов.
18+
Двадцатилетие dreamlaser
29 ноября отмечаем 20-летие создателей ЦЕХа, INTERVALS и одной из главных мультимедийных компаний страны. По случаю дэрэ устраивается ностальжикор-вечеринка с погружением в атмосферу рейвов середины нулевых. Играют: Виктор Строганов b2b Profit (ветеран хардкор диджеинга x амбассадор драм-н-бейса since 1995), Ishome, Philipp Gorbachev, Nikita Zabelin x CPSL. Хедлайнер – DJ GROOVE, легенда российской электронной сцены и пионер движения. А праздничный сетап вдохновлен первым визуальным стилем dreamlaser и светом того самого лазера, с которого началась история компании.
18+
Лолита Косс в Tago)))Mago)))
29 ноября в 19:00 отправляемся в Tago)))Mago))) впитывать светлые аффирмациями и гуманистические идеи «балдалогии» от самого позитивного дуэта отечественной инди-сцены. Будем слушать «Гимн перфекиониста», «Люблю жить капец как» и «Погнали дальше», правда, в этот раз не на крыше пирожковой.
18+
«Человек-слон» в «Орленке»
С 27 ноября в «Орленке» проходит ретроспективный показ фильма «Человек-слон» Дэвида Линча – пронзительной истории о достоинстве, сострадании и человеческом взгляде на чудовищность. Историческая драма, основанная на биографии Джозефа Меррика – жившего в XIX веке англичанина, чье тело было деформировано из-за нейрофиброматоза первого типа и синдрома Протея, принесла режиссеру первый настоящий успех, получив восемь номинаций на «Оскар».
18+
Чемпионат нижегородской области по скейтбордингу в «Горадроме»
В эти выходные в «Горадроме» соревнуются райдеры со всего региона – от самых юных до топовых спортсменов. В программе заезды в четырех категориях: девушки стрит (катание с использованием спотов), дети до 14 лет, мужчины стрит и мужчины верт (катание с использованием рампы).
0+
