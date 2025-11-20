Охота за новой коллекций Omanko x Called a Garment, вечеринка-закрытие Beat Weekend и рейв-выставка (!) в «Буфете»: чем заняться в Нижнем с 21 по 23 ноября

Презентация коллаборации Omanko x Called a Garment в «Терминале А»

В эту субботу встречаем новую коллаборацию от московского объединения ÖMANKÖ и нижегородского бренда Called a Garment. Показ коллекции пройдет в двух форматах: днем отправимся на «öхоту» за стикерами по городу, которые можно будет обменять на айтемы из капсулы. В 19:00 идем в «Терминал А», там развернут визуальную инсталляцию и презентуют вещи из новой коллекции, а после – afterparty с локальными и столичными диджеями.

18+