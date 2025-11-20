Охота за новой коллекций Omanko x Called a Garment, вечеринка-закрытие Beat Weekend и рейв-выставка (!) в «Буфете»: чем заняться в Нижнем с 21 по 23 ноября

Намечается техно-вечеринка от объединения «Это – другое» с московским привозом (специально под которую вновь открывают Мilo Club!), первая нижегородская «Öхота» с инсталляцией в Терминале А. Еще: прощание с Beat Weekend в «Капельке», вернисаж фотоэкспозиции, приуроченной к выходу фильма «Волчок», духовые квинтеты в Пакгаузах, мистический метамодерн на неолубочном вернисаже выставки IN TRANCE.
CARDIO KILLER в Milo Concert Hall
21 ноября в 19:00 идем проверять стены Milo на прочность. А все из-за выступления CARDIO KILLER – нижегородского проекта, который за последние два года успел выступить на крупнейших фестивалях страны. Ожидаем зубодробительные гитарные риффы, смесь альтернативы и индастриала и тот самый бешеный «мэйхэм», который превращает их концерты в полноценный удар по сердечному ритму.
18+
Выставка «Волчок» в РМФ
21 ноября в 17:30 Русский музей фотографии откроет выставку «Волчок» с кадрами бэкстейджа одноименного приключенческого фильма. В экспозиции около 40 фотографий со съемочной площадки и предметы игрового реквизита, передающие атмосферу России конца XIX века. Открытие посетит Евгений Ткачук, исполнитель роли кулачного бойца Волчка. А в 18:30 начнется творческая встреча с автором проекта Вячеславом Столяровым – фотографом, чьи пленочные кадры превратили производство фильма в живую документальную историю. На его кадрах панорамы Поволжья, бытовые сцены, исторические постановки и особая фактура съемки на объективы 1930-1980-х годов.
Выставка работает с 21 ноября по 14 декабря.
6+
Презентация коллаборации Omanko x Called a Garment в «Терминале А»
В эту субботу встречаем новую коллаборацию от московского объединения ÖMANKÖ и нижегородского бренда Called a Garment. Показ коллекции пройдет в двух форматах: днем отправимся на «öхоту» за стикерами по городу, которые можно будет обменять на айтемы из капсулы. В 19:00 идем в «Терминал А», там развернут визуальную инсталляцию и презентуют вещи из новой коллекции, а после – afterparty с локальными и столичными диджеями.
18+
Концерт Panacea’ в клубе «Ненависть»
22 ноября в 19:00 пройдет первое сольное выступление нижегородского инди/хип-хоп-исполнителя и саундпродюсера Panacea’. Обещают насыщенную программу: хиты в новых интерпретациях, живые инструменты и вайб единения. Также в лайнапе СТРИО, Risha, Tsantsinger и Nefedov.
16+
Вечеринка-закрытие Beat Weekend в «Капельке»
Последние дни Beat Weekend в Нижнем. 22 ноября в 19:00 встречаемся в «Капельке» и отмечаем хэппи энд на вечеринке, вдохновленной Мишелем Гондри, героем одного из центральных фильмов фестиваля. В программе диджей-сеты от Vaxitova AM и Risha (лауреат ТОП50!), выездные корнеры от магазина «Родина» и мастерской печатной графики «Рука», а также спешлы по мотивам любимых картин Beat Weekend.
18+
Вечеринка 140 в Milo Club
22 ноября в 22:00 попрощавшийся с нами летом Milo Club открывается ради техно-бэнгера от команды «Это – другое». Хедлайнер вечера – DOB-S, резидент московского лейбла Resonance и сооснователь ростовского клуба «ЛКМ» («Лучший Клуб Мира»). «Его сеты – это драматургия и грув в одном сюжете», в котором сочетаются техно, брейкс, трансовые вспышки и левтфилд-вибрации. В лайнапе поддержка от локальных электро-энтузиастов Acidella, Spirit и Mark M. Плюс на первом этаже проект «Состояние» устраивает чайную зону для перезагрузки рейверов.
18+
«Хэдбенгер» в Milo Concert Hall
Согласно ночному прогнозу от Milo Concert Hall, в эту субботу в 23:00 город накроет настоящий шторм из хитов. На танцпол вечеринки «Хэдбенгер» выльется непрерывный поток проверенных шлягеров без пауз и передышек. Бережем шею и кроссовки и влетаем в самый плотный мошпит.
18+
Концерт духовой музыки в Пакгаузе
22 ноября в 19:00 слушаем духовую музыку в исполнении оркестра La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета. Программа получила название «Обратные горизонты», как образ поисков, к которым обращались композиторы разных стран. В камерном пространстве Пакгаузов слушаем Ж. Франсе, Ф. Ржевского, Д. Лигети, П. Хааса, Л. Берио и Моцарта, в произведениях которых строгая классика встречается с экспериментами.
12+
Выставка IN TRANCE в «Буфете»
23 ноября в 18:00 в арт-кафе пройдет открытие выставки Константина Гусева – художника, которого называют первопроходцем «оголтелого российского метамодерна». Он возрождает эстетику русского лубка, соединяя ее с визуальным языком рейв-культуры. Новая серия IN TRANCE это мистико-философский взгляд на то, какое место рейв занимает в современном обществе. В музыкальном сопровождении «Хейлетъ», первая нижегородская команда, которая делает psy- и techno-мероприятия в России и Индии.
16+
Комментарии (0)