Смотрим торс Геракла в Арсенале (II век до н. э.!) и отправляемся в Линчлэнд через «Юлу»: чем заняться в Нижнем с 14 по 16 ноября

В эти выходные изучаем редчайшие артефакты Боспорского царства из Эрмитажа и Пушкинского музея, идем исследовать стрит-арт-ландшафт Нижнего и на большую фотовыставку «НН.Собака.ru» в Русском музее фотографии (последние дни!). Потом на костюмированную вечеринку по вселенной Дэвида Линча, слушать утонченный хаус от Дмитрия JCB в «Селедке» и инди от Yauza Club в Tago)))Mago))). Плюс фестиваль бразильского кино и дог-семинар от «Сострадания» (открываем свою собаку заново!).
Открытие Beat Weekend
14 ноября в 20:00 идем «Юлу» на вечеринку-открытие кинофестиваля Beat Weekend, вдохновленную вселенной Дэвида Линча (в этом году в программе сразу две документалки о режиссере). Начнем с диджей-сета от 0GIVE, который будет миксовать атмосферный лаундж с саундтреками из фильмов Линча. После группировка 23МАРТ представит четыре танцевальные зарисовки на стыке мистики и реализма. В финале – электронный лайв от Muted Tones и Alxena. Желательно (но не обязательно!) прийти в образе линчевского персонажа.
18+
Хаус-вечеринка в «Селедке&кофе»
«Селедка» в эту пятницу устраивает аутентичную хаус-вечеринку. За пультом DMITRY JCB – бывший арт- и музыкальный директор легендарного бара Mendeleev, постоянный гость Gazgolder, Mason St.One, Mix Afterparty, а также автор радиошоу Raro Music и основатель одноименного винилового лейбла. Он успел отыграть на Ибице, в Париже, Берлине и во Франкфурте. Ожидается утонченный хаус, глубокий грув и фирменная энергетика.
18+
Фестиваль бразильского кино в «Рекорде»
В эти выходные в «Рекорде» проходит кинофестиваль бразильской культуры и южноамериканского кинематографа. 14 ноября смотрим фильм «Дорогой мир» про обрушение моста в штормовую ночь, которое объединяет героев в канун Нового года. 15 ноября идем на «Портрет неизвестного Востока» – картина о памяти, страсти и предрассудках, которая рассказывает историю ливанских иммигрантов в бразильских лесах Амазонии. А 16 ноября отправляемся в «Волшебную страну» – драма о биологе-орнитологе Ирене, которая живет в одиночестве, целиком посвящая себя исследованию птиц в тропическом лесу, где однажды встречает гида Мануэла, который умеет говорить на языке пернатых.
18+
Dj Worm в Milo Concert Hall
15 ноября пройдет та самая «Большая вписка». Особый гость – DJ WORM, чемпион мира 2020 года по диджеингу по версии IDA World, первый национальный победитель Red Bull Music 3Style и человек, у которого диджеинг в ДНК. Он успел прокатиться с сетами по России, Европе и Азии, а еще делил сцену с Гуфом и Kizaru. Местная поддержка от Dizuh, AIKAN, SPY, Nefedov и Zorche.
18+
Deathoria в «Кабинете 101»
15 ноября пульт от новообразовавшегося клуба получает Deathoria – диджей и продюсер, чьи ремиксы крутят по всему миру. Он сотрудничал со Slava Marlow, Saluki, Loqiemean, Куоком и другими, а его экспериментальное bass-звучание известно на лучших площадках столицы. Также в лайнапе Vetv, Vandalkdd, Edmn, Lizzy и Markinality.
Стрит-арт прогулка с Анной Нистратовой
15 ноября в 14:00 идем смотреть уличное искусство Нижнего вместе с Анной Нистратовой – директором Института исследования стрит-арта. Пройдемся по закоулкам центра, посмотрим старые и новые шедевры, обсудим последние новости настенного творчества. А еще Анна расскажет, чем отличается стрит-арт от граффити, как создается легальное уличное искусство, и почему Нижний Новгород до сих пор остается столицей российского стрит-арта.
Запись через личные сообщения.
Шоукейс лейбла Yauza Club в Tago)))Mago)))
15 ноября в 19:00 в Tago)))Mago))) пройдет шоукейс независимого лейбла Yauza Club. В программе: культовые слэк-рокеры Youth Resort с эмоциональными текстами и изобретательными аранжировками, московские ветераны инди-сцены «Второй этаж поражает», балансирующие между дрим-попом, постпанком и брейкбитом, и питерская арт-рок команда «метеорит 2025», которая умеет в шаманский шугейз, эмбиент и слоукор.
Дог-семинар в приюте «Сострадание-НН»
15 и 16 ноября в приюте «Сострадание-НН» пройдет благотворительный семинар о том, как наладить контакт с питомцем через современные методы кинологии. Зоопсихолог Ольга Кажарская поделится техниками, основанными на 15-летнем опыте исследований. В первый день изучим, как формируется социальный контакт и внутренние ресурсы животного. А во второй будем учиться правильно выгуливать собак и играть с ними. Ассистируют в тренинге постояльцы приюта, но можно прийти и со своим питомцем. Часть вырученных средств направят на поддержку программ фонда «Сострадание-НН».
0+
Выставка «Пантикапей. Из прошлого в будущее» в Арсенале
16 ноября в Арсенале открывается выставка «Пантикапей», посвященная новейшим открытиям Боспорской экспедиции, возглавляемой Владимиром Толстиковым, заведующим отделом искусства и археологии Античного мира и хранителем памятников из раскопок Пантикапея (руководит экспедицией с 1977 года!). В экспозиции собраны уникальные артефакты, многие из которых показывают впервые. Например, торс статуи Геракла (II век до н. э.) и фрагменты надгробного рельефа (V век до н. э.) из Эрмитажа, голову богини из главного здания Басилеи Спартокидов из собрания Пушкинского музея, а также расписные сосуды из фондов Восточно-Крымского музея-заповедника и архивные материалы, рассказывающие о многолетних раскопках на горе Митридат.
0+
Последний дни работы выставки «Закулисье глянца»
До 20 ноября еще успеваем увидеть лучшие кадры и обложки, в которых за два последних года отразилась жизнь редакции «НН.Собака.ru». В фокусе главные герои города – спортсмены, художники, архитекторы, ученые, бизнесмены, урбанисты.
0+
