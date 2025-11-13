Смотрим торс Геракла в Арсенале (II век до н. э.!) и отправляемся в Линчлэнд через «Юлу»: чем заняться в Нижнем с 14 по 16 ноября

Дог-семинар в приюте «Сострадание-НН»

15 и 16 ноября в приюте «Сострадание-НН» пройдет благотворительный семинар о том, как наладить контакт с питомцем через современные методы кинологии. Зоопсихолог Ольга Кажарская поделится техниками, основанными на 15-летнем опыте исследований. В первый день изучим, как формируется социальный контакт и внутренние ресурсы животного. А во второй будем учиться правильно выгуливать собак и играть с ними. Ассистируют в тренинге постояльцы приюта, но можно прийти и со своим питомцем. Часть вырученных средств направят на поддержку программ фонда «Сострадание-НН».

0+