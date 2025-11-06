Плакаты из Бразилии, дополненная реальность в Арзамасе и северокорейская фотография: чем заняться в Нижнем с 7 по 9 ноября

Премьера «Риголетто» в Театре оперы и балета

С 6 по 9 ноября Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина представит премьеру оперы Джузеппе Верди «Риголетто» – произведения, с которого началась череда самых громких успехов композитора. Верди взял за основу гонимую драму Виктора Гюго «Король забавляется» и создал оперу, которая пережила критику и запреты. Квартет из IV акта, услышав который Гюго простил Верди все вольности, стал классикой мирового репертуара. Особенность новой постановки в возвращение интриг, заложенных в авторской версии пьесы, но смягченных цензурой XIX века.



12+

Когда: 6-8 ноября в 18:30

9 ноября в 15:00