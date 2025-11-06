Плакаты из Бразилии, дополненная реальность в Арзамасе и северокорейская фотография: чем заняться в Нижнем с 7 по 9 ноября

Этот уикенд проводим на вернисаже классика плакатного искусства (персональная выставка в нью-йоркском MoMA) и фотографий повседневной жизни одной из самых закрытых мировых столиц. Затем на премьеру оперы «Риголетто» (все как задумывал Гюго!), лекцию о Камю (с философскими лайфхаками) и встречу с художником-постановщиком нового фильма «Трудно быть богом» (в главных ролях Безруков и Бондарчук!)
ARЗАМАС в Арзамасе
7 ноября в Арзамасе пройдет фестиваль дополненной реальности и цифрового искусства ARЗАМАС. В историческом центре организуют экспозицию AR-объектов, «вдохновленных культурой, традициями и характером» города. В образовательной программе выступления топовых спикеров из сфер цифрового искусства – от создателя сериала «Кибердеревня» до куратора дизайн-кода Екатеринбурга.
0+
Когда: 7 ноября с 11:00
Камю в Музее Приокского района
7 ноября в 19:00 на встрече проекта «Не принято говорить...» будем разбираться с философией Альбера Камю. Обсудим психологию абсурда со всеми ее внутренними переживаниями, стрессом и апатией. Порассуждаем о границах созидательного и разрушительного бунта, а еще деконструируем практику самого писателя – попробуем примерить его воззрения на реальную жизнь.
12+
Когда: 7 ноября в 19:00
Выставка Романа Розанова «Северная Корея. Парадная повседневность» в «Фотокружке»
6 ноября открывается выставка тревел-фотографа и путешественника Романа Розанова, посетившего более 50 стран и 70 регионов России. Серия «Парадная повседневность» создана после поездки в Пхеньян осенью 2025 года. В своей северокорейской серии автор фиксирует не скрытую жизнь страны, а именно демонстративный, контролируемый фасад, который доступен иностранцу. На открытии фотограф расскажет о проекте и проведет паблик-ток «Принцип невмешательства в тревел-фотографии».
0+
Когда: до 16 ноября
Премьера «Риголетто» в Театре оперы и балета
С 6 по 9 ноября Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина представит премьеру оперы Джузеппе Верди «Риголетто» – произведения, с которого началась череда самых громких успехов композитора. Верди взял за основу гонимую драму Виктора Гюго «Король забавляется» и создал оперу, которая пережила критику и запреты. Квартет из IV акта, услышав который Гюго простил Верди все вольности, стал классикой мирового репертуара. Особенность новой постановки в возвращение интриг, заложенных в авторской версии пьесы, но смягченных цензурой XIX века.
12+
Когда: 6-8 ноября в 18:30
9 ноября в 15:00
Фестиваль «АРТиКУЛ» в «Рекорде»
До 8 ноября в Центре культуры проходит фестиваль творческих проектов «АРТиКУЛ», посвященный теме экологии. В программе: лекции, мастер-классы, кинопоказы и арт-проекты о том, как через творчество заботиться о планете. Эколог Дмитрий Архипов расскажет про разницу между проточной, артезианской и «детской» водой, разберет маркетинговые уловки производителей и проведет практикум по проверке состава воды, а еще покажет, как зарядить телефон с помощью велогенератора. Вместе с преподавателем ВШЭ Алексеем Пузановым создадим экологический плакат с модульным шрифтом и изучим, как дизайн может повлиять на чистоту окружающей среды. Журналист и основатель фестиваля документальных фильмов ECOCUP Наталья Парамонова проведет лекцию о том, как экологическое кино меняет мир.
Также в фестиваля в будут проходить экскурсии по выставкам «Капи» Оли Солодовой и «Мезокосм» Киры Шилиной и Елены Павловой, исследующие проблемы взаимоотношений человека и биосферы.
0+
Когда 5-8 ноября
Концерт OBRAZA NET в Alcatraz
8 ноября в клубе Alcatraz большой сольный концерт дуэта OBRAZA NET. Музыкальные журналисты сравнивают дуэт с альтернативщиками из 2HCompany и рейвером GSPD. Что гораздо важнее, группа известна своими драйвовыми выступлениями «до седьмого пота» и мощными битами.
16+
Когда: 8 ноября 20:00
Выставка плакатов бразильского дизайнера в Вышке
8 ноября в кампусе Школы дизайна ВШЭ открываем выставку работ графического дизайнера Фелипе Таборда. В эту субботу он расскажет о своих проектах, преподавательском опыте и подходе к графическому дизайну. Таборд – куратор международных плакатных выставок, автор книг о дизайне и преподаватель дизайна в университетах Бразилии и мира. Его работы выставлялись в ведущих музеях мира, включая нью-юрский MoMA, а проекты опубликованы в Graphic Design for the 21st Century, World Graphic Design, The Anatomy of Design, Logo Design, Contemporary Graphic Design и других важнейших профильных изданиях.
0+
Когда: 8 ноября в 12:30
Вход свободный, по регистрации
Интенсив «Работа художника в кино» в Кинофактуре
9 ноября студия Кинофактура проведет интенсив для неравнодушных к декорациям, художественным оформлением локаций и интерьерам в театре и кино. Художница-постановщица Юлия Медведева (гланвый декоратор Брестской крепости в фильме «В списках не значится…» и главный художник крупнейшей российской декорации в «Трудно быть богом») расскажет о работе в съемочной группе и управлении постановочным цехом, объяснит, чем занимается художник-постановщик в кино и поделится нюансами при создании кинодекораций и бутафории.
0+
Когда: 9 ноября в 16:30
Вход свободный по регистрации
Мукка в Milo Concert Hall
9 ноября в 20:00 лауреат премии «ТОП50» «НН.Собака.ru» (перед своим мощным жанровым апгрейдом на новом альбоме!) отправляется в тур с главными бэнгерами (за 5 лет!!): «Крылья», «Некуда бежать», «Мертвые цветы» и далее по списку в вашем Избранном. В Нижнем организаторы обещают «специальное» шоу с большой эксклюзивной программой.
16+
Когда: 9 ноября в 20:00
Комментарии (0)