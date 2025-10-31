Гоголь из 1990-х в ЦТМ, 15-метровый Васнецов и криминальная Ярмарка: чем заняться в Нижнем с 31 октября по 4 ноября

Ощущаем «Прозрачность обыденности» вместе с Полиной Фуниной. Фотохудожница из Богородска «срезает скальпелем с реальности волны жизни» и собирает их в своей выставке-откровении и выставке-тексте. Там – 37 работ, которые связывает не тема, но главный герой – человек и его чувственный опыт.



От команды: «Фигура художника всегда была в центре внимания автора, поэтому она не стремилась ограничиться определенной тематикой. Является ли это проявлением самовлюбленности и эгоцентризма – каждый решит для себя сам. Базовой темой, интересующей автора, остается человек и его чувственный опыт. Боль, по мнению автора, всегда разрушает, но вместе с тем и созидает. Парадоксальность – неизбежная черта существования».



12+