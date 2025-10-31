Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
Гоголь из 1990-х в ЦТМ, 15-метровый Васнецов и криминальная Ярмарка: чем заняться в Нижнем с 31 октября по 4 ноября

Начинаем самый длинный осенний уикенд с большой хэллоуинской вечеринки и театрального микса Онегина и dreamlaser; продолжаем на органном концерте, масштабной выставке Васнецова в Манеже (в центре – гигантский триптих из Третьяковки!) и концерте Найка Борзова. В суперфинале – рейд по свежим выставкам в НГХМ и РМФ, марафон экскурсий (не только по центру) от местных искусствоведов и краеведов.

31.10 | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 

31 октября

Экологический паблик-ток в ДК Центр

31 октября в 18:00 рассматриваем «Пластик как художественное средство» вместе с нижегородскими авторами Юрой Отиновым из Галереи 9Б и Иваном Серым из «Тихой». Вместе с модератором и сооснователем «Терминала А» Майей Ковальски в пространстве выставки «Век пластика» в НГХМ они обсудят, «как изменилось восприятие пластика в общественном воображении, как упаковка влияет на визуальную культуру и можно ли считать пластик символом нашего времени». 

 

 


12+
 

Большая Покровская, 20Б

День рождения «Кусто»

31 октября в 19:00 отмечаем четырехлетие амбассадоров лучших рыб. Отправляемся с шефом Дмитрием Даниловым за семь морей в семи подачах – от тунца и дайкона (Японское) до лосося с трюфельным соусом (Северное).

18+

Пискунова, 16

1 ноября

Показы эскизов лаборатории в ЦТМ

С 1 по 3 октября идем следуем за «Линиями театра» – команда Центра театрального мастерства во главе с Евгением Пыхтиным объединила на одну неделю режиссеров, русскую классику и нижегородские институции, чтобы в выходные представить эскизы новых спектаклей. В субботу смотрим пушкинского «Евгения Онегина» от коллаборации Владимира Даная (помним его «Грозу» на фестивале «Специфик») и dreamlaser; в воскресенье – толстовский «Живой труп» выпускницы РГИСИ Серафимы Крамер и Geometria, а также – гоголевскую «Женитьбу», сыгранную Александром Локтионовым из «Сатирикона» с «Терминалом А».

18+

Варварская, 32
Фото: Geometria

Фото: Geometria 

Хэллоуин в MILO Concert Hall

1 ноября в 23:00 встречаемся с потусторонним по андеграунд-сет диджея Yastreb. Пробираемся к сцене через дьявольски хитроумные интерактивы, соблазны в виде чана пунша и спешелы, хорррор-сюрпризы квестоделов Play Room и очередь в фотобудку.

18+

Родионова, 4

Большая выставка Васнецова в Манеже

Команда НГХМ во главе с куратором Ольгой Ёлкиной собрала более сотни работ «вятского гения» и «богатыря русской живописи», в том числе 15-метровый (!) триптих «Радость праведных о Господе» из Третьяковки. Среди центральных экспонатов – «Евхаристия» (создана для собора Александра Невского в Варшаве) из собрания Государственного исторического музея и «Архангел Михаил» из дома-музея Васнецова. 

6+

Кремль, 1А

2 ноября

Органный концерт в Консерватории

2 ноября в 18:30 встречаем органный фестиваль «Vox humana» и его нижегородскую участницу Марию Мохову. Выпускница нашей консерватории и Высшей Школы Церковной Музыки Хайдельберга в Германии (где сейчас работает доцентом!), лауреат немецких, чешских и итальянских премий исполнит для нас Баха, Дебюсси и медитации для органа Михеля (впервые в Нижнем!). 

6+

Пискунова, 40

Премьера в Учебном театре

2 ноября в 13:00 смотрим «Историю о Ежике и Медвежонке» в постановке студентов драматического отделения училища имени Евстигнеева. Режиссер Нижегородского театра кукол Светлана Коробова , как и Норштейн, оставляет в сценарии сюжеты сказок Сергея Козлова, но вместо узелка с малиновым вареньем главному герою теперь нужно найти волшебный цветок.

6+

Большая Покровская, 4А

Распродажа в TIU

До 2 ноября успеваем на беспрецедентный sale-марафон нижегородского бренда TIU. Давно присмотрели себе хитовый (и двусторонний!) жилет из струящейся ткани, вельветовый костюм «Герман» в бордо и акцентное кимоно с молниями (хотим-хотим!). На некоторые модели скидки до 50%.

18+

Алексеевская, 8/15

 

3 ноября

Концерт Найка Борзова в Milo Concert Hall

3 ноября в 20:00 поем вневременные «Лошадку», «Три слова» и «Одна она» родоначальника российского инди и действующую рок-звезду. Оставшись легендой нулевых, Найк эффектно фитует с Saluki и Куоком. 

16+

Родионова, 4

Свободный вход на аудиовыставку в «Заповедных кварталах»

С 1 по 4 ноября с 12:00 до 19:00 отправляемся в культурный центр на Короленко – команда проекта предлагает исследовать историю Дома Скворцовой и бывших жителей через 14 предметов: от рукописей и негативов фотографа Эрнеста Круткова до марочницы и велосипедного номера. Формат – самостоятельный осмотр с аудиогидом (50 минут).

12+

Короленко, 18

 
 

4 ноября

Открытый день в НГХМ

Весь вторник проводим в музеях бесплатно: сначала наблюдаем моральные метания Геркулеса на экспозиции «Шифр и символ. Аллегории в искусстве» (более 150 работ из Эрмитажа, «Царского Села» и даже «Тихой»!); после знакомимся с наивом и ар-брютом (искусство аутсайдеров за пределами академических традиций) вместе с «Пределами восприятия – SOSтояния»; а в финале – рассматривать линогравюры и офорты одного из известнейших выпускников Строгановки Гурия Захарова. 

от 0+

Верхневолжская набережная, 3; площадь Минина и Пожарского, 2/2; Кремль, 3

Новая выставка в РМФ

Ощущаем «Прозрачность обыденности» вместе с Полиной Фуниной. Фотохудожница из Богородска «срезает скальпелем с реальности волны жизни» и собирает их в своей выставке-откровении и выставке-тексте. Там – 37 работ, которые связывает не тема, но главный герой – человек и его чувственный опыт.
 

От команды: «Фигура художника всегда была в центре внимания автора, поэтому она не стремилась ограничиться определенной тематикой. Является ли это проявлением самовлюбленности и эгоцентризма – каждый решит для себя сам. Базовой темой, интересующей автора, остается человек и его чувственный опыт. Боль, по мнению автора, всегда разрушает, но вместе с тем и созидает. Парадоксальность – неизбежная черта существования». 

12+

Пискунова, 9а

Марафон экскурсия от «Городских экспедиций» 

Во вторник гуляем по центру и не только вместе с гидами, авторами путеводителей и искусствоведами. Утром мы на «восточном» маршруте (окажемся в Буддистском центре и Армянской церкви, у адвентистов и православных в храме) и в брождении по Започаинью с краеведом Антоном Марцевым (без традиционных поисков деталей не обойдется) и основателем Go po Nizhnemu Иваном Андреевым. А после можно и в Канавино и на криминальную сторону Ярмарки. Расписание экскурсий на все праздники здесь. 

от 6+

По всему городу

Фото: пресс-служба НГХМ, ЦТМ; соц. сети «Кусто», Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, TIU, Найка Борзова; сайт Geometria, учебного театра НТУ имени Е. А. Евстигнеева, Нижегородской Ярмарки, архив редакции. 

