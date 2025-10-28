Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Страшно громкий, страшно модный, страшно вкусный: куда пойти на Хэллоуин в Нижнем

Давайте без «Бу!». Уставший мем в этом году в каждом посте про Хэллоуин — ужас. Просто вот — наш топ-10 вечеринок, которые страшно пропустить: фэшн-тыквенник с гаданиями и велкомдринками от Called a Garment в «Найсе», лекторий про «Носферату» с танцами и коктейльчиками в «Ничегострашного», гранд-хоррор-бал от Main на Мытном рынке (!), сейшен в Tago Mago с Black Hole Surfers и всем, чем наше черное сердце успокоится. Или вообще во Franky Bar на День всех сытых – будут иммерсивно потчевать своими спешелами и читать Бодлера вслух.

DREAMCORE HALLOWEEN от Called a Garment в «Найсе»

2 ноября в 20:00 летим на костюмированный шабаш – команда стритвир бренда собирает в клубе на Кожевенной самых модных ведьм, Битлджусов и Черных кошек (за три лучших костюма подарки!), локальных диджеев (NAZIN, DANCHO, EXTA G) и гастро-спешлы. Как бонус: гадание от Геворга-Золтара и велкомдринк первой сотне гостей.

Перед этим встречаемся 31 октября в 17:00 в пространстве проекта – будем смотреть хэллоуинские эпизоды «Гравити Фолз», «Симпсонов», «Друзей» и «Теории большого взрыва» вприкуску со сладостями и кофе от Choose Coffee.

18+

Кожевенная ул., 1А; Большая Покровская, 20Б

«Сияние» в киноклубе мастерской «Общение и искусство»

30 октября в 18:30 cмотрим true halloween movie и самую цитируемую работу Кубрика. Культовая картина с Джеком Николсоном стал первым для режиссера фильмом ужасов и успешной попыткой создать мистический мир в эпоху бума конспирологических теорий 70-х. Перед просмотром мини-лекция киножурналиста и автора «Синема Рутин» Сергея Разумовского, а после обсуждение: поговорим о том, как «незамысловатый сюжет в сочетании с абстрактными образами формирует пространство для дискуссии». 

18+

Рождественская 16б

Вечеринка в «Ничего страшного»

31 октября в 18:00 хозяйка творческого пространства Анна Гольдбаум зовет всех на кино и коктейли. Послушаем лекцию о зарождении жанра фильма ужасов в кино (от Копполы до Тима Бертона) и узнаем о том, как создавали легендарную «Носферату, симфония ужаса» 1922 года благодаря фильму «Тень вампира» Эдмунда Мэриджа. А после кино – dance, dance, dance!

18+

Варварская, 32

Вечеринка в Tago Mago

8 ноября (!) в 19:00 завершаем хэллоуинский марафон костюмированной вечеринкой и выступлениями андеграундных Черных Бояр, Black Hole Surfers и Любовницы. Организаторы немногословны, подробностей не раскрывают – остается только подбирать spooky лук и предвкушать. 

18+

Красная Слобода, 9

Halloween Skate Party в «Горадроме» 

31 октября в 18:00 катаем на скейте в свободном режиме, балуемся хэллоуинскими челленджами и щеголяем в тематических костюмах (за лучший приз!). 

16+

набережная Гребного Канала, 108Г

Иммерсивный вечер во Franky Bar

31 октября в 21:00 слушаем Есенина, Бродского, Бодлера и Эдгара По в исполнении актера Юрия Симагина и атмосфере старого Голливуда (но без сухого закона). Также в кулуарной программе авторские алко-спешлы в виде коктейлей с тыквенным пюре (!), белым какао и не только. 

18+

Звездинка, 10В

«Хелоунник» в «Нетеатре»

31 октября и 1 ноября в 19:00 подпеваем артистам труппы в домашней атмосфере квартирника. Всех ждут в красном и карнавальном, и готовыми магии, чудесам и волшебству. 

12+

Большая Покровская, 4Д

HALLOWEEN от MAIN на Мытном рынке

1 ноября в 22:00 попадаем в музыкально-световое зазеркалье старого павильона – там ждут актеры квестов «Пятый угол» (готовьтесь к взаимодействиям!), интерактивные зоны, бар и конкурс (победителю 10к!) на лучший образ. 

18+

Большая Покровская 2А 

Концерт в «Планетарии 1»

30 октября в 20:30 cлушаем хоррор-саундтреки, «туманные вальсы и мрачные прелюдии» в исполнении концертмейстера и пианиста (помним его по спектаклям Кибардина в ЦТМ!) Александра Кондаурова. 

16+

Проспект Гагарина, 35

Вечеринка в «Буфете»

31 октября в 20:00 пляшем под сет диджея Кардашина в легендарном бюро по культуре и еде. Каждому в тематическом костюме – кровавый пунш в подарок. 

18+

Ошарская, 14

Фото: Called a Garment, «Кинопоиск», Анна Гольдбаум, Claggy Toons для Tago Mago, соц.сети Franky Bar, «Нетеатра», MAIN, «Планетария 1», «Буфета», архив редакции. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: