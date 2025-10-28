Страшно громкий, страшно модный, страшно вкусный: куда пойти на Хэллоуин в Нижнем

Давайте без «Бу!». Уставший мем в этом году в каждом посте про Хэллоуин — ужас. Просто вот — наш топ-10 вечеринок, которые страшно пропустить: фэшн-тыквенник с гаданиями и велкомдринками от Called a Garment в «Найсе», лекторий про «Носферату» с танцами и коктейльчиками в «Ничегострашного», гранд-хоррор-бал от Main на Мытном рынке (!), сейшен в Tago Mago с Black Hole Surfers и всем, чем наше черное сердце успокоится. Или вообще во Franky Bar на День всех сытых – будут иммерсивно потчевать своими спешелами и читать Бодлера вслух.