Страшно громкий, страшно модный, страшно вкусный: куда пойти на Хэллоуин в Нижнем

Давайте без «Бу!». Уставший мем в этом году в каждом посте про Хэллоуин — ужас. Просто вот — наш топ-10 вечеринок, которые страшно пропустить: фэшн-тыквенник с гаданиями и велкомдринками от Called a Garment в «Найсе», лекторий про «Носферату» с танцами и коктейльчиками в «Ничегострашного», гранд-хоррор-бал от Main на Мытном рынке (!), сейшен в Tago Mago с Black Hole Surfers и всем, чем наше черное сердце успокоится. Или вообще во Franky Bar на День всех сытых – будут иммерсивно потчевать своими спешелами и читать Бодлера вслух.
DREAMCORE HALLOWEEN от Called a Garment в «Найсе»
2 ноября в 20:00 летим на костюмированный шабаш – команда стритвир бренда собирает в клубе на Кожевенной самых модных ведьм, Битлджусов и Черных кошек (за три лучших костюма подарки!), локальных диджеев (NAZIN, DANCHO, EXTA G) и гастро-спешлы. Как бонус: гадание от Геворга-Золтара и велкомдринк первой сотне гостей.
Перед этим встречаемся 31 октября в 17:00 в пространстве проекта – будем смотреть хэллоуинские эпизоды «Гравити Фолз», «Симпсонов», «Друзей» и «Теории большого взрыва» вприкуску со сладостями и кофе от Choose Coffee.
18+
«Сияние» в киноклубе мастерской «Общение и искусство»
30 октября в 18:30 cмотрим true halloween movie и самую цитируемую работу Кубрика. Культовая картина с Джеком Николсоном стал первым для режиссера фильмом ужасов и успешной попыткой создать мистический мир в эпоху бума конспирологических теорий 70-х. Перед просмотром мини-лекция киножурналиста и автора «Синема Рутин» Сергея Разумовского, а после обсуждение: поговорим о том, как «незамысловатый сюжет в сочетании с абстрактными образами формирует пространство для дискуссии».
18+
Вечеринка в «Ничего страшного»
31 октября в 18:00 хозяйка творческого пространства Анна Гольдбаум зовет всех на кино и коктейли. Послушаем лекцию о зарождении жанра фильма ужасов в кино (от Копполы до Тима Бертона) и узнаем о том, как создавали легендарную «Носферату, симфония ужаса» 1922 года благодаря фильму «Тень вампира» Эдмунда Мэриджа. А после кино – dance, dance, dance!
18+
Вечеринка в Tago Mago
8 ноября (!) в 19:00 завершаем хэллоуинский марафон костюмированной вечеринкой и выступлениями андеграундных Черных Бояр, Black Hole Surfers и Любовницы. Организаторы немногословны, подробностей не раскрывают – остается только подбирать spooky лук и предвкушать.
18+
Halloween Skate Party в «Горадроме»
31 октября в 18:00 катаем на скейте в свободном режиме, балуемся хэллоуинскими челленджами и щеголяем в тематических костюмах (за лучший приз!).
16+
Иммерсивный вечер во Franky Bar
31 октября в 21:00 слушаем Есенина, Бродского, Бодлера и Эдгара По в исполнении актера Юрия Симагина и атмосфере старого Голливуда (но без сухого закона). Также в кулуарной программе авторские алко-спешлы в виде коктейлей с тыквенным пюре (!), белым какао и не только.
18+
«Хелоунник» в «Нетеатре»
31 октября и 1 ноября в 19:00 подпеваем артистам труппы в домашней атмосфере квартирника. Всех ждут в красном и карнавальном, и готовыми магии, чудесам и волшебству.
12+
HALLOWEEN от MAIN на Мытном рынке
1 ноября в 22:00 попадаем в музыкально-световое зазеркалье старого павильона – там ждут актеры квестов «Пятый угол» (готовьтесь к взаимодействиям!), интерактивные зоны, бар и конкурс (победителю 10к!) на лучший образ.
18+
Концерт в «Планетарии 1»
30 октября в 20:30 cлушаем хоррор-саундтреки, «туманные вальсы и мрачные прелюдии» в исполнении концертмейстера и пианиста (помним его по спектаклям Кибардина в ЦТМ!) Александра Кондаурова.
16+
Вечеринка в «Буфете»
31 октября в 20:00 пляшем под сет диджея Кардашина в легендарном бюро по культуре и еде. Каждому в тематическом костюме – кровавый пунш в подарок.
18+
Ошарская, 14
Фото: Called a Garment, «Кинопоиск», Анна Гольдбаум, Claggy Toons для Tago Mago, соц.сети Franky Bar, «Нетеатра», MAIN, «Планетария 1», «Буфета», архив редакции.
