Последняя вечеринка ШТАБа, дни рождения Оперного и «Юлы», «Баба Яга» от главного дирижера Буэнос-Айреса: чем заняться в Нижнем с 24 по 26 октября

В эти выходные прощаемся с любимым пространством на Почаине и там же открываем «Кабинет 101» (новый концепт от создателей Ressource); отмечаем юбилей (90 лет!) Театра оперы и балета на большом гала-концерте и восьмилетие «Юлы» (тусовка для своих с эно- и диджей-сетами); слушаем русские и аргентинские сказки в Пакгаузах и смотрим черно-белую комедию о съемках «На последнем дыхании» Годара. А еще обязательно на концерт Элли на маковом поле в DKRT, экспериментальный спектакль в ЦТМ и уходящие выставки в РМФ и Доме Архитектора.
The Art Film Festival в «Рекорде»
24 октября в 19:00 на «единственном фестивале фильмов об искусстве в стране» смотрим «Новую волну» – комедию о съемке легендарного «На последнем дыхании» Жана-Люка Годара, которая стала первой большой картиной режиссера, новатора и визионера. Будем следить за развитием «новой волны», поиске языка и идентичности кинематографиста и перевоплощении Бельмондо в жулика.
18+
Переезд MOLA MOLA на Алексеевской
24 октября в 17:00 команда спешалти-кофейни предлагает разделить последний день работы по старому адресу под диджей-сет. Все под контролем – в ноябре вновь откроются в соседнем (более просторном и удобном) помещении, где будут кормить уже не только завтраки.
0+
Гала-концерт в Театре оперы и балета
24 октября в 18:30 отмечаем 90-летие любимого театра. На сцене – праздничное попурри в исполнении Венеры Гимадиевой (Большой!) и Ивана Гынгазова («Геликон-опера», Мариинский, Михайловский!); финалистки Всемирного конкурса «Опералия» Марии Калининой, лауреата «Онегина», «New Opera World» и «Орфея» Яны Дьяковой. Слушаем арию Дона Жуана «с шампанским» Моцарта, Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» Глинки и рассказ Лоэнгрина Вагнера. Также в программе: адажио из «Щелкунчика» Чайковского и «Умирающий лебедь» Сен-Санса в исполнении солистов балетной труппы.
12+
Концерт Элли на маковом поле в DKRT
24 октября в 20:00 проникаемся «торжеством русской тоски, любви и волшебства» волгоградской инди-поп дивы (а первоначально пианистки) Виктории Труновой. Ждем проникновенный тембр, хитов из последнего альбома «Сад твоего имени» в сопровождении оркестра и фирменную атмосферу изысканных салонных вечеров начала прошлого века.
12+
Закрытие ШТАБА/открытие «Кабинета 101»
25 октября в 18:00 идем на последнюю (!) вечеринку легендарного пространства от команды «вилладж пипл», а в 22:00 уже тестируем новый клуб от основателей Ressource. Прощаемся под RISHA и ОХА, а также сеты KTOKTO, DANCHO и WANNAMORE. А после перемещаемся на гранд-опенинг с бриллиантовым составом резидентов POST DREAM, KARNEYWEST, LADIDADIDA и др.
18+
«Вальсирующие» в ЦТМ
25 октября в 18:00 идем в ЦТМ на постановку Павла Алехина и Полины Зыряновой. Режиссер, клоун и лауреат «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» вместе с актрисой и хореографом соединили в танце-«притче о каждом из нас» серию новелл, посвященных «современному человеку, его поискам смысла, свободе и любви сквозь череду испытаний».
12+
«Русские сказки и аргентинские легенды» в Пакгаузах
25 октября в 19:00 слушаем Римского-Корсакова и Пьяццолла в исполнении нижегородского оркестра под управлением аргентинца Карлоса Давида Хаймеса. Главный дирижер Симфонического оркестра Буэнос-Айреса (а еще профессор кафедры UNA) представит в Нижнем два «сказочных» отделения, в том числе симфонические «Смерть Ольянтая», «Зачарованное царство» из Жар-птицы, «Бабу Ягу» и «Кикимору».
12+
Деня рождения «Юлы»
Всю субботу (с 11:00!) празднуем восьмилетие пиццерии от команды Сергея Уханова. Сначала пробежимся по центру, после побродим около сквера с краеведом Антоном Марцевым и побалуемся устрицами да тортами; вечером также обещаны танцы под сеты Дмитрия Тимошенко, Саши Назина и не только. Для друзей с детьми в 12:00 устраивают мастер-класс по приготовлению real neapolitan pizza.
0+
«Сиринема» в ЦТМ
26 октября в 19:00 смотрим таинственный и полный мистицизма сказочный мюзикл «Сиринема» от арт-резидента ЦТМ Рамазана Юнусова. В новой версии у него появляется главный персонаж, сама Сиринема (первородный дух), вокруг которой и будет разворачиваться сюжет, основанный на воспоминаниях о Доме трудолюбия (располагался в начале прошлого века в Нижполиграфе). «Древние духи, голоса и образы встречаются на границе снов и памяти. Это путешествие в иную реальность, где всё звучит и движется по своим законам».
18+
Последние дни работы выставок в РМФ и Доме Архитектора
До 26 октября успеваем на выставку «Лебедь, рак и другие…» Александра Филиппова в Русском музее фотографии. Автор соединяет полярное, исследует ритм, свет и форму, показывает города как геометрические миры и коллажи. А в Доме Архитектора прощаемся с проектом «От идеи до воплощения. Избранные имена французского дизайна», где собраны кадры уникальных предметов Каролин Зиглер, Пьера Брише, Марин Пейр и др. Внутри, кстати, много неожиданный форм и идей для обновления интерьера.
от 12+
Верхне-Волжская, 2
