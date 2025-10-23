Последняя вечеринка ШТАБа, дни рождения Оперного и «Юлы», «Баба Яга» от главного дирижера Буэнос-Айреса: чем заняться в Нижнем с 24 по 26 октября

В эти выходные прощаемся с любимым пространством на Почаине и там же открываем «Кабинет 101» (новый концепт от создателей Ressource); отмечаем юбилей (90 лет!) Театра оперы и балета на большом гала-концерте и восьмилетие «Юлы» (тусовка для своих с эно- и диджей-сетами); слушаем русские и аргентинские сказки в Пакгаузах и смотрим черно-белую комедию о съемках «На последнем дыхании» Годара. А еще обязательно на концерт Элли на маковом поле в DKRT, экспериментальный спектакль в ЦТМ и уходящие выставки в РМФ и Доме Архитектора.