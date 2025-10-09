Большая книжная ярмарка, «рейв для выгоревших», пушкинский гастро-вечер и арт-маркет в школьном спортзале: чем заняться в Нижнем с 10 по 12 октября

В субботу открываем для себя «Новые возможности» – экспозицию 70 авторов* (не профессиональных художников!) с ментальными особенностями. Среди них – Давид Сенка-Малевой и его гуаши, акварели и пастели, Владимир Гипалов с флуоресцентными полотнами и Игорь Мазузин с абстракциями.

От куратора Ольги Ёлкиной: «Их творчество – это их терапия, это основополагающий, наверное, момент в их жизни. Это то, что их держит на плаву. Мы принципиально не берем профессиональных художников, поскольку профобразование ставит границы, рамки. А у нас – полная свобода».



пл. Минина и Пожарского, 2/2