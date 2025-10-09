Большая книжная ярмарка, «рейв для выгоревших», пушкинский гастро-вечер и арт-маркет в школьном спортзале: чем заняться в Нижнем с 10 по 12 октября

В эти выходные идем на книжный маркет (в параллельной программе, например, паблик-ток с Кончаловским-Михалковым – о съемках «Авиатора» по Водолазкину), театральную экскурсию по новому проекту «Заповедных» (с прогулкой по аптекарскому огороду!), дегустируем яства во вкусе «солнца русской поэзии» и открываем совриск-светило на ступеньках гостиницы. А также: отмечаем Всемирный день ментального здоровья на новой выставке в НГХМ и отправляемся в Арзамас – там весь уикенд маркет молодых дизайнеров.
Кадр из фильма «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина
Первая нижегородская книжная ярмарка
С 10 по 12 октября идем на большую книжную ярмарку, не только за новинками и бестселлерами (например, только вышедшей «A Sinistra» Пелевина) 65 топовых издательств страны, но и, например, например на паблик-ток режиссера Егора Кончаловского-Михалкова. Обсудим с ним премьерный «Авиатор» по книге Евгения Водолазкина (центральное событие!). Послушаем фотографа и экс-главреда «7 дней» Екатерину Рождественскую, журналиста Михаила Шахназарова, нижегородского писателя Николая Свечина (по его «Хроникам сыска» сняли детектив с Нагиевым и Рыковым!) и «голос поколения» Асю Лавринович (про эволюцию российских комиксов, книги о первой любви, вымыслы Пушкина и путь Тарковского).
0+
Экскурсия в «Дом Эвениуса»
Знакомимся с внуком «легендарного первого аптекаря Нижнего» в обновленном музее-театре (!) в «Заповедных кварталах». Там теперь сам Николай Владимирович Эвениус балует (в исполнении актера Константина Кибардина!) историями о фармацевтике, «аптекарскими» анекдотами, чаем с лечебными помадками (в меню, например, облепиха, лимон, имбирь, вишня и роза) и секретами приготовления целебных эликсиров (попробуем сделать сами!) А после театрализованной экскурсии (проводят по средам в 18:00, субботам в 16:00, воскресеньям в 11:00) можно и по примыкающему к дому аптекарскому огороду погулять.
16+
Ужин «Болдинская осень» в «Кафе 38»
10 октября в 19:00 шеф-повар Сабина Мельничук угощает пушкинской снедью (6 сетов!) в осенних интерьерах «Цветочницы». В меню – утка с тыквой, горох с черной икрой, крудо из тунца с маринованной (!) дыней и не только. А в качестве дижестива – травяной купаж.
18+
Презентация новых пластинок The Soul Surfers в Fanatics Wine
11 октября в 19:00 нижегородская «психоделик-соул-фанк группа» представит сразу 5 свежих релизов – фронтмен и барабанщик бэнда Игорь Жуковский поделится историей их создания, а диджей Саша Назин продолжит нас развлекать в ночи за вертушками.
18+
Артист-ток Гриши Шарова + открытие его арт-объекта
11 октября современный уличный художник и «обычный человек» откроет свой арт-объект «Солнце ждет рассвета», а заодно расскажет о начале пути и своих практиках (исследует, например, тему страха, памяти и детских травм), последних работах с элементами зрительского сотворчества и нижегородском проекте как итоге арт-резиденции «Номер с видом».
12+
Рейв для выгоревших с Тони Карапетяном и PCHBLK в Планетарии 1
11 октября в 21:00 выдыхаем под куполом Планетария 1 и Lo-Fi-биты. Нижегородский джазовый пианист-виртуоз и лауреат нашего «ТОП50» Тони Карапетяна вместе с основателем проекта PCHBLK, музыкальным продюсером Романом Алексеевниным устраивают для нас спа-перформанс. Идем отпускать, переключаться и осознанно чилить: «рейв без суеты, где ритм не разгоняет, а успокаивает, а звёзды сверху напоминают, что можно быть просто здесь и сейчас»
12+
Открытие студии «Рука»
11 октября в 13:00 изучаем новое арт-пространство и студию ручной шелкографии – нулевой день рождения основатели и художники Илья Барабин и Тимофей Маляров решили сделать образовательным для поздравляющих. Сначала пообщаемся с нижегородскими художниками (Nomerz, pussyteen, Этогде, Аркашин!), напечатаем открытки (только 100 экз!) и порисуем – плакат с эскизами гостей войдет в будущий зин. Все это под мелодии и ритмы нижегородского музыкального вайб-лейбла VOLNA.
12+
Новая выставка в НГХМ
В субботу открываем для себя «Новые возможности» – экспозицию 70 авторов* (не профессиональных художников!) с ментальными особенностями. Среди них – Давид Сенка-Малевой и его гуаши, акварели и пастели, Владимир Гипалов с флуоресцентными полотнами и Игорь Мазузин с абстракциями.
От куратора Ольги Ёлкиной: «Их творчество – это их терапия, это основополагающий, наверное, момент в их жизни. Это то, что их держит на плаву. Мы принципиально не берем профессиональных художников, поскольку профобразование ставит границы, рамки. А у нас – полная свобода».
Финальные дни выставок по всему городу
До воскресенья успеваем посмотреть иммерсивный «Шёпот эмоций» в Доме Архитектора («Эта выставка — гимн искренности!»), выставку «Без предрассудков» в Галерее 9Б, экспозицию «Чёрный пруд. Пять отличий» легендарного андеграундного объединения нижегородских нонконформистов в «Рекорде» и проект «Это было... Сергей Сорокин. Живопись» в НГХМ.
от 0+
Ярмарка совриска «Арзарт» в Арзамасе
С 9 по 12 октября скупаем работы двадцати молодых дизайнеров – всё пройдет в пространстве спортзала бывшей средней школы №4 (!), где после планируют открыть выставочный корпус арзамасской детской художественной школы имени Ступина. ВШЭ организует параллельную программу с мастер-классами по акварели, бисерному плетению и росписи шоперов.
12+
Фото: соц. сети «Дома Эвениуса», Сабины Мельничук, Fanatics Wine; пресс-службы арт-резиденции «Номер с видом», «Руки», НГХМ, «Арзарта», архив редакции.
Комментарии (0)