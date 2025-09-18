Сразу две выставки в «Терминал А», последний пикник, цветочный своп и много джаза: чем заняться в Нижнем с 19 по 21 сентября

В последний, похожий на летний, викенд открываем: другую версию «Лебединого озера», новых музыкантов и художников, свежие гастро-ивенты (у костра!) и нетуристические городские локации (с Димой Четыре по Канавино!).
Лекция в оперном театре
19 сентября с 17:15 говорим о трансформации главного русского балета с Олесей Дедовой. Музыковед и куратор просветительских программ театра «разложит» версии «Лебединого озера» – от первоначальной композиторской до современной через почти 150 лет после премьеры. А после идем смотреть саму постановку в интерпретации первого солиста Мариинки Александра Сергеева. У него в центре сюжета Принц Зигфрид, а в основе – оригинальная партитура по рукописям Чайковского 1877 года.
6+
Новые проекты «Терминала А»
19 сентября отрываем сразу две выставки – «Магия останавливать время» и «Пурпурные рукава». На первой увидим архивные работы резидентов и друзей арт-пространства (Никатин, Ширдина, Жуков, Серобабина, Ваца!), а на второй – избранную коллекцию Наталии Грабарь. Из своей pop-up галереи (помним ее стенд на ярмарке «Контур»!) она привезла полотна Анны Быстровой, Юлии Вирко, Милы Гущиной и еще 17 художников – «от классиков нонконформизма до главных имен актуальной сцены».
А 21 сентября в 17:00 возвращаемся в «Терминал А» ради лекции «Ювелиры: от древности до современности» участницы арт-резиденции Арины Авиловой. Погрузимся в «процесс работы с металлом и историю зарождения ювелирного дела».
16+
Джаз в парке «Швейцария»
Все выходные устраиваем проводы бабьего лета под лайвы лучших джазменов страны (Бутман, Крамер, Скляр!). Начинаем в пятницу в 17:00 с музыкально-исторического путешествия от коллекционера (в том числе винила) и директора НМЗ Юрия Филиппова.
6+
Музыкальный вечер в «Красе»
20 сентября в 19:00 проводим вечер в компании курцевских сыров, знаменитого медового «Колобка» и квартета Ocean Quartet (фортепиано, скрипка, виолончель, вокал!). Солистка бэнда Анастасия Феданова исполнит любимые хиты в авторской аранжировке, где «классическое звучание встретится с современной лирикой».
18+
Квартирник Яны Вятиной
20 сентября в 19:00 знакомимся с «терапевтичными треками» нижегородской исполнительницы – недавно подпевали ее «Соло на закате», а теперь слушаем авторскую программу под аккомпанемент живых инструментов. Готовимся: 1) отпускать бывших и становится неуязвимыми и счастливыми; 2) падать из иронии в драму; 3) и всё это в танце (Яна – профпедагог и основатель танцевальной студии, где все и случится!).
12+
Концерт в «Планетарии 1»
Снова «Швейцария», снова джаз, но теперь с голливудским шиком 1930-х. Дуэт солистов нижегородской филармонии перенесет всех в атмосферу пышных вечеринок, мюзиклов, «мира грез и романтики». В программе: Дунаевский, Манчини (автор «Розовой пантеры!») и не только.
12+
Пикник от Called a Garment и BRERA
21 сентября бренд одежды вывозит всех в секретное место – там нас поджидает шеф итальянской гастро-обители Илья Русских. С караваем ухой, греччото и беллини брусника-хвоя. Все по-настоящему: с запахом костра, сезонными овощами и (пока) зеленой травой.
18+
Прогулка по старому Канавино с Димой Четыре
21 сентября в 14:30 бродим по деревянным кварталам и «месту силы» (!) лауреата «ТОП50» Алика Якубовича, где он любит ловить чудиков и находить сюрпризы. Урбанист и фотограф Дима Четыре откроет для нас с новой стороны эту малопопулярную для прогулок территорию рядом с вокзалом. Дима Четыре: «Мы поговорим про историю места и связь с ярмаркой, посмотрим как выглядят улицы и архитектура, почитаем воспоминания жителей, среди которых был Горький, дойдём вдоль Оки до цирка и планетария».
16+
Большой своп в «Академии Маяк»
Все воскресенье обмениваемся (но можно просто отдавать и не брать, и наоборот) своими фикусами, книгами и настольными играми. Главное условие – чтоб домашние растения без хворей, вещи – в хорошем состоянии. Перед свопом (в 14:30) – лекция о секретах экологичного дома от экоактивиста и предпринимателя Эльвиры Сайфуллиной.
16+
Фото: театр оперы и балета, Вера Ширдина, соц.сети парка «Швейцария», Ocean Quartet, Яна Вятина, Дима Четыре, Called a Garment, «Нижний Новгород – экологическая столица», архив редакции.
