Сразу две выставки в «Терминал А», последний пикник, цветочный своп и много джаза: чем заняться в Нижнем с 19 по 21 сентября

21 сентября в 14:30 бродим по деревянным кварталам и «месту силы» (!) лауреата «ТОП50» Алика Якубовича, где он любит ловить чудиков и находить сюрпризы. Урбанист и фотограф Дима Четыре откроет для нас с новой стороны эту малопопулярную для прогулок территорию рядом с вокзалом. Дима Четыре: «Мы поговорим про историю места и связь с ярмаркой, посмотрим как выглядят улицы и архитектура, почитаем воспоминания жителей, среди которых был Горький, дойдём вдоль Оки до цирка и планетария».



16+

Советская, 14 («Дом книги»)