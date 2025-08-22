«Пари фест» на Стрелке, Шаляпин в Заповедных кварталах, презентация книги Никиты Номерза и «Сталкер» (снова на больших экранах!): чем заняться в Нижнем с 22 по 24 августа

Этот уикенд проводим с OG Buda, Feduk и Моя мишель в окрестностях Пакгаузов, слушаем солиста Мариинского театра, который споет по-шаляпински с балкона Горького, говорим о роли бумаги (!) в искусстве на выставке Арсенала, а после на ретроспективный сеанс Тарковского и показ от KICHKA в кстовских полях.
«Пари фест»
22 и 23 августа на Стрелке пройдет главное спортивно-музыкальное событие этого лета. В пятницу идем на образовательное шоу «Большая Идея» с участием топовых спикеров из разных сфер. По расписанию инсайты от OMANKO, «Чтиво», Skillbox и «На Шуме». В субботу – мэйн ивент – выступления OG Buda, Feduk, Дора, ICEGERGERT, Anikv и еще 35 артистов на трех сценах. В перерывах между смотрим баттлы топовых би-боев и стремительные забеги лучших трейсеров страны, а еще оттачиваем свои нолли и олли на скейт-контесте и следим за воздушными пируэтами самой титулованной женщины-пилота за всю историю мировой спортивной авиации.
16+
Когда: 22 и 23 августа
Фестиваль «Шаляпин. Рождение художника» в Заповедных кварталах
До 24 августа в Трехсвятском квартале проходит большой фестиваль, посвященный творчеству Шаляпина. Откроется перформансом «Окна в жизнь артиста», основанном на двух автобиографических книгах певца и его переписке с Максимом Горьким. Также будем слушать царь-бас с балкона, стоя на котором, Федор Иванович исполнял арии, когда гостил у Горького (более ста лет назад!). По-шаляпински споет солист Мариинского театра Дмитрий Григорьев под фортепиано Алексея Тимушева из Нижегородской филармонии. Завершит фестиваль концерт камерного хора «Нижний Новгород» – исполнят русскую классику от Глинки до Рахманинова, а еще несколько русских народных песен a capella.
В просветительcкой программе: воркшоп от музейного педагога, лекция от искусствоведа, мастер-класс по актерскому мастерству, театральное чтение и вокальный урок.
0+
Где: квартал церкви Трех Святителей
Когда: 21 – 24 августа
Выставка «Бумага. Смешанные техники» в Арсенале
В эти выходные в Арсенале открывается выставка, посвященная бумаге. Экспонаты проекта «Бумага. Смешанные техники» объединяет статус бумаги «как ключевого материала в графическом искусстве»: она здесь не только носитель рисунка, но и самостоятельное изобразительное средство. Художники экспериментируют с восприятием материала, делая бумагу гладкой или фактурной, сминают ее и рвут, сгибают или режут, придавая полученному рельефу или объекту пространственную выразительность. Всего из Пушкинского музея и частных собраний привезли 21 работу российских авторов (созданы с 1980-х по настоящее время).
0+
Где: кремль, 6
Когда 22 августа – 16 ноября
Моноспектакль «Кефир надо греть» в музее А.Д. Сахарова
Частная история любви и семьи, чья жизнь наполнялась поэзией вопреки круглосуточной слежке и прослушке. В центре внимания – образ Елены Боннэр, жены академика Андрея Сахарова, которая была рядом с ним в Горьком во время ссылки. Спектакль «Кефир надо греть» основан на одноименной книге журналиста и фотографа Юрия Роста. В 2006 году Боннэр рассказала ему о годах, проведенных рядом с мужем. Эти воспоминания, занявшие 650 машинописных страниц, легли в основу постановки. Сцены нет, а вместо декораций – выставочный зал, на стенах которого фото, письма и документы опального академика, в панорамных же окнах – обычная жизнь Щербинок с высоты первого этажа (удобный уровень для наблюдения). Перед спектаклем рекомендуется побродить по 4-х комнатной мемориальной квартире, где супруги делили на двоих 6 лет ссылки (с 1980 по1986).
12+
Где: проспект Гагарина, 214
Когда: 23 августа в 19:00
Фестиваль «ARTельня» в Малой Ельне
23 августа в поселке Малая Ельня пройдет ежегодный фестиваль «ARTельня». Производители, фермеры, ремесленники, художники, мастера разных жанров и народные умельцы со всей области соберутся в деревне на большой ярмарке. Гости смогут приобрести разнообразный хенд-мейд на гастромаркете, послушать лекции о том, как культурный код связан с вышивкой и посмотреть на новую коллекцию бренда KICHKA, показ которой пройдет в кстовских полях.
0+
Когда: 23 августа с 16.00 до 20.00
«Сталкер» в «Синема парке»
Магнум опус Андрея Тарковского вновь на большом экране. Главный герой философской притчи – Сталкер, нелегально проводящий людей через аномальную зону. Его новые клиенты – циничный и разочаровавшийся в жизни писатель и рациональный профессор. Втроем они идут по пустоши до комнаты исполнения желаний (до которой «по прямой 200 метров, но никаких прямых в зоне нет»), споря друг с другом о вере, науке, искусстве, истине, человеке, человечестве и смысле жизни, своей собственной и вообще.
18+
Где: Ул. Бетанкура, 1
Когда: 23 августа в 17:00
Презентация книги Никиты Номерза «Части целого» в «Проекте 56»
24 августа в лофте на Сенной художник презентует свой 200-страничный сборник со студийными и уличными работами из Нижнего, Парижа, Дубая и других городов (с 2013 по 2024 годы!), а также (!!) несколько вещей, которые еще никто никогда не видел. Иллюстрации сопровождает авторский текст о творческом пути, самой серии, концепции и смыслах отдельных произведений на русском и английском языках. На презентации Никита и команда поделятся секретами создания артбука, а еще расскажут истории появления отдельных работ.
0+
Где: ул. Большая Печерская, 56
Когда: 24 августа в 18:00
Театральные читки рассказов Михаила Зощенко в «Кладовке»
Завтра в «Кладовке» начинается показ цикла театральных читок по мотивам рассказов Михаила Зощенко. Пьеса-попурри «Уважаемые граждане» – режиссерский дебют актера ТЮЗа Федора Боровкова. В труппе проекта – Парамонов, Цыганова, Ткачев, Хакимова, Волков, Кондрина, которые экспериментирует вместе уже второй год (вспоминаем их «Трактат о жилище»!). Материал для «Уважаемых граждан» собирал драматург Денис Орлов, соединивший в одно целое «Баню», «Аристократку», «Щедрых людей» (читал при поступлении в театральный!), «Крестьянского самородка», «Любовь» и «Перед восходом солнца».
12+
Где: Большая Покровская, 8 (сцена во дворе «Кладовки»)
Когда: 24, 26 и 27 августа в 19:00
