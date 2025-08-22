«Пари фест» на Стрелке, Шаляпин в Заповедных кварталах, презентация книги Никиты Номерза и «Сталкер» (снова на больших экранах!): чем заняться в Нижнем с 22 по 24 августа

Фестиваль «Шаляпин. Рождение художника» в Заповедных кварталах

До 24 августа в Трехсвятском квартале проходит большой фестиваль, посвященный творчеству Шаляпина. Откроется перформансом «Окна в жизнь артиста», основанном на двух автобиографических книгах певца и его переписке с Максимом Горьким. Также будем слушать царь-бас с балкона, стоя на котором, Федор Иванович исполнял арии, когда гостил у Горького (более ста лет назад!). По-шаляпински споет солист Мариинского театра Дмитрий Григорьев под фортепиано Алексея Тимушева из Нижегородской филармонии. Завершит фестиваль концерт камерного хора «Нижний Новгород» – исполнят русскую классику от Глинки до Рахманинова, а еще несколько русских народных песен a capella.

В просветительcкой программе: воркшоп от музейного педагога, лекция от искусствоведа, мастер-класс по актерскому мастерству, театральное чтение и вокальный урок.



0+