Театр на барже и в ТЦ, Cream Soda и Saluki в «Ракушке», новый готический ампир в «НГХМ», Слава КПСС на «Горьковской»: чем заняться в Нижнем с 1 по 3 августа

С пятницы по воскресенье неочевидные городские локации превращаются в site-specific сцену. Смотрим «Бесприданницу» Островского в постановке Нади Кубайлат на палубе баржи (1, 2 и 3 августа в 20:30), горьковских «Мещан» Ярослава Жевнерова внутри закрывшихся «Этажей» (1 августа в 19:00, 2 и 3 августа в 17:00 и 19:00) и купринскую «Яму» от Артема Устинова у чайной «Столбы» (1 августа в 19:00, 2 и 3 августа в 17:00 и 19:00).





А в ожидании вечерних спектаклей идем на лекторий от «Городских экспедиций»: 2 августа в 14:30 занимаемся эпистемологией (раздел философии о границах познания) с Нелли Шареевой (в конце – коллективный перфоманс для самых смелых!). 3 августа в 13:30 изучаем Нижний на медиации городского исследователя Иры Масловой: от этичного туризма до психологии восприятия достопримечательностей. Продолжим околотеатральный разговор на перформативной лекции-загадке от поэтессы Антуаны Приалова



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