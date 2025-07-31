Театр на барже и в ТЦ, Cream Soda и Saluki в «Ракушке», новый готический ампир в «НГХМ», Слава КПСС на «Горьковской»: чем заняться в Нижнем с 1 по 3 августа

В первые выходные августа позволяем вовлечь себя в театральные эксперименты фестиваля «Специфик» от ЦТМ (по всему городу!), исследуем мистические образы на новой выставке в художественном музее, слушаем рэп-бэнгеры и орган (!), стихи и лучших молодых пианистов страны, а еще топовые сеты крупнейшей вечеринки в истории объединения «Станция метро Горьковская».
1 августа
Фестиваль «Специфик» от ЦТМ
С пятницы по воскресенье неочевидные городские локации превращаются в site-specific сцену. Смотрим «Бесприданницу» Островского в постановке Нади Кубайлат на палубе баржи (1, 2 и 3 августа в 20:30), горьковских «Мещан» Ярослава Жевнерова внутри закрывшихся «Этажей» (1 августа в 19:00, 2 и 3 августа в 17:00 и 19:00) и купринскую «Яму» от Артема Устинова у чайной «Столбы» (1 августа в 19:00, 2 и 3 августа в 17:00 и 19:00).
А в ожидании вечерних спектаклей идем на лекторий от «Городских экспедиций»: 2 августа в 14:30 занимаемся эпистемологией (раздел философии о границах познания) с Нелли Шареевой (в конце – коллективный перфоманс для самых смелых!). 3 августа в 13:30 изучаем Нижний на медиации городского исследователя Иры Масловой: от этичного туризма до психологии восприятия достопримечательностей. Продолжим околотеатральный разговор на перформативной лекции-загадке от поэтессы Антуаны Приалова
16+
Концерт Cream Soda
1 августа в 19:30 встречаемся на Summer Sound – команда фестиваля везет нам техно-крашей и хитмейкеров в составе солистки Алисы Стяжковой (aka Afelia) и основателя Ильи Гадаева. Ждем топовые «Никаких больше вечеринок», «Плачу на техно» и свежие релизы «одного из самых ярких поп-коллективов современной России».
16+
Новая выставка в «Рекорде»
В «Рекорде» показывают собрание арт-сообщений абстракциониста и бытописца Gotia – молодой художник и экс-повар из Нижнего представил «компактную, но разностороннюю» экспозицию с 14 фирменными «говорящими» холстами-заявлениями, -воззваниями, -рассуждениями. Надо идти, потому что «Все должно быть в прикол».
0+
Выставка «Готический ампир. От гравюры к гризайли. Мистические образы старины в диалоге с современным искусством» в НГХМ
Исследуем неоклассические грийзали арт-резидента, художника и кандидата искусствоведения Егора Кошелева (Третьяковка, Русский музей, ММОМА!) в диалоге с классическими «гравюрами известных западноевропейских мастеров XVII – XIX веков». Выставка в Кремле открывает большой фестиваль графики на Музейной набережной (от серебряной фотографии в РМФ до бумажных превращений в Арсенале)
от 0+
2 августа
Опен-эйр «Станции метро Горьковская»
2 августа в 16:00 (!) встречаем на коллекционном рейве легенд и их друзей – в лайнапе «самой большой "Горьковской" за всю историю» сеты резидентов классического состава, лайв-перформансы от Славы КПСС, Сестёр, Iskrit, Стерео Ширины и Тимы ищет свет плюс секретный гость с самой неожиданной коллаборацией, пожалуй, что и десятилетия.
18+
Соревнования по пляжному волейболу на Гребном канале
2 и 3 августа идем на Гребной смотреть турнир по пляжному волейболу в формате «групповой этап с выходом в плей-офф». Помимо перипетий над и под сеткой, изучаем опции августовского чилла под сет Swanky Tunes, пробуем сап-поло и сап-медитации.
16+
Органный концерт в Студеном квартале
2 августа в 17:00 отправляемся на органный концерт в католический храм близ Звездинки – там выступит Мария Макаренко, «первая российская органистка, которая удостоилась чести играть на Литургической процессии у Папы Римского в Ватикане». Услышим Баха, Вивальди и не только.
12+
3 августа
Поэтический вечер в Cargo Cult
3 августа в 17:00 слушаем поэтов-экспериментаторов Карину Лукьянову, Артема Фейгельмана, Веронику Деменюк и др. Все участники связаны с Нижним (не только территориально) и находятся в постоянном поиске новых форм.
18+
Соревнования по конкуру в «Пассаже»
2 и 3 августа на соревнования по конкуру, в котором поборются спортивные пары региона (и не только). Финал пройдет в воскресенье на гонке «Гран-При». В прошлом году участвовали всадники из шести регионов страны.
12+
Концерт Saluki в «Ракушке»
3 августа в 19:30 будем «плавиться в городе огней», «лечиться и вылезать» по любви и прорываться сквозь хтонь (а-ля Хаски) с фитом ATL – и это только про легендарный WILD EA$T (11,8 млн прослушиваний и «Альбом года» по версии Genius RSC!), который сделал из «перспективного набирающего обороты артиста большую звезду». Также ждем от рэпера и «экспериментального поп-композитора» топы из «разрывного альбома BOlSHIE KURTKI».
16+
Александровский сад
Концерты Pianissimo в Пакгаузах
2 августа в 19:00 слушаем Шуберта, Вагнера, Листа и Шумана в исполнении участника London Contemporary Soloists Фарука Калайджи. 3 августа в 17:00 встречаем на сцене Тео Синга. Победитель Grand Prize Virtuoso в Вене и Амстердаме сыграет для нас Дебюсси и Шопена.
12+
Встреча с резидентом FUTURO
3 августа в 15:00 знакомимся в FUTURO с Алексеем Корси – мультидисциплинарным художником, лауреатом премии «Инновация» (выставлялся в лучших музеях страны) и со-куратором проекта «Сад им.» в Нижегородском крематории (вместе с основателем «Тихой» Артемом Филатовым). На встрече расскажет о своих работах в врт-резиденции галереи, «которые полны чувства отстраненности и меланхолии, фиксируют растерянность человека перед бесконечно разворачивающимся в его глазах миром».
16+
Фото: пресс-служба НГХМ, «Станции метро Горьковская», «Музыка в Студеном квартале», «Пассаж», пресс-служба Pianissimo и FUTURO, архив редакции.
Комментарии (0)