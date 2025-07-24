Ласт дэнс Milo Club, инди-фест на Красной Слободе, гадание по чаинкам на Короленко и Высоцкий в «Кладовке»: чем заняться с 25 по 27 июля в Нижнем

Отправляемся в завтракательный тур по всему городу и ищем лучшие спешл драники, шакшуки и боулы. Фестиваль Breakfast проходит по всей России, а в Нижнем в этом году участвует 14 заведений. До конца июля пробуем бенедикт на профитролях с сомом унаги из «Амаретти Бистро» и гречневой кашей с томленым ребром из-под ножа шефа Шиянова в Red Wall, запивая ряженкой с нутеллой из Coffee Cake.



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По всему городу