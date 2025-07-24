Ласт дэнс Milo Club, инди-фест на Красной Слободе, гадание по чаинкам на Короленко и Высоцкий в «Кладовке»: чем заняться с 25 по 27 июля в Нижнем

В планах на уикенд контркультурный фестиваль от Tago Mago и Terminal А (а заодно и арт-маркет!), дегустация эталонных завтраков (в 14 заведениях!), литературный пикник в «Заповедных кварталах», лекция о dog-friendly общепите и филигранный трип с казаками.
25 июля
Фестиваль Breakfast
Отправляемся в завтракательный тур по всему городу и ищем лучшие спешл драники, шакшуки и боулы. Фестиваль Breakfast проходит по всей России, а в Нижнем в этом году участвует 14 заведений. До конца июля пробуем бенедикт на профитролях с сомом унаги из «Амаретти Бистро» и гречневой кашей с томленым ребром из-под ножа шефа Шиянова в Red Wall, запивая ряженкой с нутеллой из Coffee Cake.
0+
Выставка Тимофея Малярова в «Рекорде»
Исследуем жизнерадостные абстракции на свежей экспозиции «Сияние» в «Рекорде» – художник Тимофей Маляров работает с ощущениями, в искусстве выбирает «спонтанное взаимодействие с материалом и цветом» и вдохновляется Летовым, который «прячет праздник за тяжестью будней». Подробнее в нашем материале.
0+
Музыкальный вечер памяти Владимира Высоцкого в «Кладовке»
25 июля в 18:30 вспоминаем кумира поколений, пропевая любимые строки в исполнении дуэта «Арфа и гитара». А еще знакомимся с редкими композициями Высоцкого и Влади с пластинок из личной коллекции генерального директора Нижегородского музея заповедника Юрия Филиппова.
12+
26 июля
Фестиваль «Царство филиграни»
В эту субботу едем в Казаково изучать местную филигрань – старейший промысел региона. В программе модный показ бренда «Лев и вишня» (проект лауреата «ТОП50» Натальи Дукантони!), праздничный концерт, знакомство с казаками-основателями, ярмарка ремесленников и не только.
0+
Фестиваль во дворе Terminal A
26 июля в 17:00 идем на маркет локального искусства и фестиваль инди-музыки – центр современного искусства Terminal A затеял с Tago Mago коллаборацию «Угловая». В лайнапе, например, «адепты нижегородского краут-рока» Black Hole Surfers с «шугейзом и эклектичной нео-психоделией» и провокационный ансамбль «Влажность-2018».
16+
Красная Слобода 9а
Последняя дискотека Milo Club
26 июля в 23:00 последняя вечеринка легенды: в лайнапе все (!) резиденты Milo Club. Last Dance по итогам 16-летней истории места громких тусовок и эпохальных рейвов.
18+
День рождения клуба «Кантри»
26 июля в 11:00 отмечаем пятилетие центра реабилитации лошадей (а еще быков, коз и верблюдов!) – уникального для Нижнего проекта. Берем близких, ищем удобный аутфит и знакомимся поближе с клубом «Кантри» на экскурсии и показательных выступлениях: принимаем позу лотоса, скупаем локальное на ярмарке мастеров, обучаемся искусству лошадиного клининга. В подарок постояльцам можно захватить овощи, лекарства и лакомства. Подробнее здесь.
0+
Борисо-Глебская улица, 22
Собачья лекция о dog-friendly местах в «Селедке и кофе»
26 июля в 16:30 учимся проводить время в городе со своей собакой так, чтобы было комфортно везде, всем и всегда. Секретами походов по dog-friendly заведениям поделится гуманный кинолог и dog-фитнес тренер Татьяна Брюхачева.
0+
Вейкборды и тренировка от Forma на Мещерском озере
26 июля в 10:00 тщательно разминаемся с командой спортивной студии – впереди каждую ждет 10-минутный заплыв на вейке в Ra Wakepark. Ждут всех – новичков и опытных серферш. Инструктаж, снаряжение и поддержка инструктора в комплекте, с вас удобная одежда и санскрин (!).
27 июля
Концерты Pianissimo
26 июля в 19:00 слушаем Чайковского и Мусоргского в исполнении Константина Хачикяна – лауреата Венского международного музыкального конкурса. 27 июля в 17:00 встречаем уже полюбившегося нам с прошлого года Филиппа Руденко – молодой пианист из Москвы исполнит в Нижнем Скрябина, Альбениса, Рахманинова и др.
12+
Выставка Relax в «Кинофактуре»
27 июля с 17:00 отправляемся в путешествие по метагалактике иллюстратора и художницы-выдумщицы Мангик, которая будет показывать свое диджитальное искусство с «добрыми фантазиями и нежными иллюзиями».
0+
Варварская, 32
Литературный пикник «Короленко и Ко» в «Заповедных кварталах»
27 июля в 15:00 команда Трехсвятского квартала вместе с библиотеками Нижегородского района приобщает (и возвращает) нас к классике и классикам. В Саду мечтателей и изобретателей (Короленко, 17) узнаем, как любили отдыхать русские писатели, послушаем нижегородских поэтов и изваяем себе кулонов из соленого теста, а после – будем гадать на чаинках (!), дегустировать варенье и проч.
6+
Фото: Red Wall, Тимофей Маляров, соц. сети Казаковской филиграни, Black Hole Surfers, Milo Club, пресс-служба «Кантри», Татьяна Брюхачева, пресс-служба Pianissimo, Художница Мангик, архив редакции, соц.сети Ra Wakepark.
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