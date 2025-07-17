BOTANICA, Ночной забег и «Ночь Биеннале», день рождения «Селедки и кофе» (11 лет!) и выставка Повезло: чем заняться в Нижнем с 18 по 20 июля

18 и 19 июля замедляемся (главная тема феста), музицируем, изучаем современное искусство и создаем его сами. Slow festival BOTANICA (влюбляют в природу и арт!) в Александровском саду собирает на сцене «Ракушки» Антоху МС и Лолиту Косс, родных СТРИО (лауреаты «ТОП50»!) и резидентов Jungle Fever, а еще будет джаз, виниловый диджей-сет от Wax Only и концерт маленькой Веры.

Параллельно исследуем арт-объекты и инсталляции Ивана Серого, Ольги Солодовой и Анны Бот, следим за перформансами театральных и танцевальных коллективов, сбегаем с детьми на Бесконечное Чаепитие и театральную поляну, образовываемся на лекциях Риммы Газе и Эльвиры Сайфулиной, творим на мастер-классах и скупаем локальное из Нижнего, Санкт-Петербурга, Самары, Кирова и Казани. Полная программа фестиваля здесь.



0+