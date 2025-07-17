BOTANICA, Ночной забег и «Ночь Биеннале», день рождения «Селедки и кофе» (11 лет!) и выставка Повезло: чем заняться в Нижнем с 18 по 20 июля

В выходные прохлаждаемся в Александровском саду с Антохой МС при поддержке локальной арт-тусовки, празднуем именины «Селедки» и «Министерства завтраков», считаем деньги по-нижегородски в «Заповедных кварталах», закрываем и открываем выставки, изучаем экологию через искусство (ночью и бесплатно!), встречаем новых виртуозов Международного фортепианного фестиваля Pianissimo и под музыку бежим в закат.
18 июля
Фестиваль BOTANICA
18 и 19 июля замедляемся (главная тема феста), музицируем, изучаем современное искусство и создаем его сами. Slow festival BOTANICA (влюбляют в природу и арт!) в Александровском саду собирает на сцене «Ракушки» Антоху МС и Лолиту Косс, родных СТРИО (лауреаты «ТОП50»!) и резидентов Jungle Fever, а еще будет джаз, виниловый диджей-сет от Wax Only и концерт маленькой Веры.
Параллельно исследуем арт-объекты и инсталляции Ивана Серого, Ольги Солодовой и Анны Бот, следим за перформансами театральных и танцевальных коллективов, сбегаем с детьми на Бесконечное Чаепитие и театральную поляну, образовываемся на лекциях Риммы Газе и Эльвиры Сайфулиной, творим на мастер-классах и скупаем локальное из Нижнего, Санкт-Петербурга, Самары, Кирова и Казани. Полная программа фестиваля здесь.
0+
Праздничный бал «Министерства завтраков»
18 июля с 19:00 до 03:00 чествуем амбассадоров бриошей и пашотов. Команда Сергея Уханова приглашает всех на ежегодный костюмированный бал на грани сна и яви. Не жизнь, а сказка – благородные напитки от сомелье Арины Читаловой, гастрономический фуршет от Тараса Кулибабы и Кости Кленкова, праздничный торт от Рушаны Кухтиной. Все это пиршество под духовой оркестр (!), диджей-сет Миши Ганнушкина (резидент Simach!) и лайвы локальных музыкантов. Облачаемся в блестки и шелка, золото и боа – дресс-код сюрреалистический Black Tie & Cocktail.
18+
Новые выставки в «Терминале А»
Изучаем образы великих рек через призму искусства от Анны Bat и смотрим на мир глазами ребенка с Витей Повезло. Выставка «Невозможная география: Енисей в гостях у Волги и Оки» – специальный проект фестиваля BOTANICA. «Бесконечное лето Вити Повезло» – приглашение «наивного художника из Нижнего Тагила» в детский двор-джунгли, где нет границ воображения, «добро и зло не разделены строго, обитатели джунглей могут быть одновременно смешными и пугающими, трогательными и странными».
6+
19 июля
«Ночь Биеннале»
19 июля проводим вечер в лучших музеях города бесплатно (!) — выставки Международной биеннале экологического искусства работают до 23:00. 19-го же празднуем день рождения Арсенала открытием новой выставки «Мечты о доме». В ЦЕХе*, НГХМ, «Академия Маяк» и на Мытном рынке погружаемся во взаимоотношения человека и природы, осмысляемые научно-художественными методами современного искусства: вход свободный после основных сеансов.
от 0+
День рождения «Селедки и кофе»
19 июля в 18:00 поднимаем клюквенное и игристое за дорогих-любимых – штабу счастья, вкуса и невероятных встреч 11 лет! В лайнапе дэрэ наши Tsantsinger, Dancho, Post Dream, Lizzy и праздничный спешл-выход от уфимско-петербургское трио «ЛАУД».
18+
Новая экскурсия «Деньги старого Нижнего» по «Заповедным кварталам»
19 июля в 18:30 говорим в «Заповедных кварталах» о том, сколько стоило жить, есть, веселиться в Нижнем на рубеже XIX–XX веков. Переведем прежние времена в денежный эквивалент вместе с историком Иваном Фёдоровым – изучим архивные счета, страховые полисы, узнаем о цене еды, недвижимости и выясним, «можно ли было избежать "собачьего налога" и застраховать 100 пар панталон?».
18+
Ночной забег от «Рейтинга»
19 июля в 19:00 устремляемся в закат с 7 тысячами единомышленников на «Ночном забеге». Выбираем комфортную дистанцию (2,5, 5 и 10 км) и бьем рекорды (трасса скоростная!). Из бонусов – концерт инди-группы ***еть и BELOGLAZOV и торжественные выборы короля и королевы найтраннеров.
18+
Эно-фестиваль «Родное» в FUTURO
19 июля отправляемся в галерею FUTURO на эно-фестиваль «Родное»: столь представительная команда производителей из Севастополя в Нижнем впервые. На круговой дегустации попробуем свыше 45 (!) сортов от 11 локальных хозяйств, которые выступят как единый, полностью органический терруар. Количество мест ограничено.
18+
20 июля
Концерты фестиваля Pianissimo
19 июля в 19:00 встречаем в Нижнем лауреата 18-ти (!) российских и международных конкурсов, пианиста Федора Орлова с «Ночным Гаспаром» Равеля, сонатами Рахманинова и Чайковского. 20 июля в 17:00 проводим вечер в компании Рона Максим Хуанга – он начал играть на фортепиано в 9 лет, а уже в 10 (!) получил I приз на конкурсе Jugend musiziert и завоевал II премию на Международном конкурсе пианистов Steinway в Гамбурге. В Нижнем он исполнит «Пляску смерти» Листа, «Серебряными облаками, преследующими луну» Цзяньчжуна, «Зимним путем» Шуберта (в переложении Листа) и не только.
12+
Выставка «Метаморфозы в дереве» в НГХМ
Знакомимся с творчеством Рашида и Инессы Азбухановых – виртуозов резьбы и росписи по дереву. Чета художников исследует философские, религиозные и эстетические категории жизни. Выпускники Абрамцевского художественного училища представляют в Нижнем более ста работа, среди которых серия «От впечатления до вдохновения – один шаг. Художники XX века» – оммажи творчеству Климта, Ван Гога, Уорхола и др.
6+
Последние дни работы выставок в «Рекорде» и Пакгаузах
До 20 июля успеваем на выставка Михаила Дуцева и Владимира Рекина в «Рекорде» – их «Фрагменты жизни» вобрали в себя умиротворяющие натюрморты и интерьеры из мастерских, портреты и нижегородские пейзажи в теплых тонах. А в Пакгаузы идем на уникальную выставку скульптора Сергея Коненкова. До 22 июля на Стрелке можно посмотреть четыре десятка работ бунтаря и арт-революционера – деревянные, мраморные, гипсовые и бронзовые пророки, вожди и демоны
0+
Фото: пресс-служба BOTANICA, «Министерства завтраков» и НГХМ, соц.сети «Терминала А», «Селедки и кофе», «Заповедных кварталов», архив редакции.
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