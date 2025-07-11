«Горький fest», рейв у стен кремля, «Заповедная» йога: чем заняться в Нижнем 12 и 13 июля

«Бал кукол» в Marins Park Hotel

В Нижнем в эти выходные проходит выставка эксклюзивных кукол, выполненных в разных техниках и направлениях. Уже 20 лет мастеров со всей страны (в этом году их более 250!) собирает коллекционер, художник и меценат Светлана Пчельникова. Средства от продажи билетов и ряда экспонатов перечисляют в благотворительный фонд «Линия жизни», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями и их родителям: поддержку медпрограммы и закупку необходимого оборудования для больниц.

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Ул. Советская, 12