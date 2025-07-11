«Горький fest», рейв у стен кремля, «Заповедная» йога: чем заняться в Нижнем 12 и 13 июля

В эти выходные успеваем на два масштабных опен-эйра (BYOR!) и большой книжный маркет (за прилавком журналисты, писатели, художники!), слушаем Бетховена и Листа в Пакгаузах (второй уикенд Pianissimo!) и изучаем киноавангард Эйзенштейна и Вертова. А после все в сад, искать равновесие и наиболее подходящую позу для встречи новой рабочей недели.
12 июля
«Ритм фест» в Milo club
12 июля всеми силами будем стараться попасть в ритм на масштабном рейве у подножия кремля. Слушаем сеты суперстар локальной электронной сцены. В лайнапе: Spy GSM, Ritn, Poliss, Laptev и EDMN. Хедлайнер – BYOR, экс-участник лейбла TIËSTO и автор (с обладателем «Грэмми» Imanbek) мирового хита Belly Dancer, у которого уже под миллиард прослушиваний на стриминг-платформах.
18+
Зеленский съезд, 8
«Бал кукол» в Marins Park Hotel
В Нижнем в эти выходные проходит выставка эксклюзивных кукол, выполненных в разных техниках и направлениях. Уже 20 лет мастеров со всей страны (в этом году их более 250!) собирает коллекционер, художник и меценат Светлана Пчельникова. Средства от продажи билетов и ряда экспонатов перечисляют в благотворительный фонд «Линия жизни», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями и их родителям: поддержку медпрограммы и закупку необходимого оборудования для больниц.
0+
Ул. Советская, 12
Вечеринка от Jungle Fever в «Селедка и кофе»
В эту субботу главные по европейским селективам устраивают жаркий диджей-сет на веранде бара. Будет все, за что мы любим этих ребят: нетривиальный саунд, энергетика бесконечно праздника и тропический вайб, само собой.
18+
Ул. Рождественская, 19
Концерты Pianissimo в Пакгаузах
12 и 13 июля проводим в компании двух клавишных маэстро. В субботу в 19:00 слушаем Дебюсси и Шопена в исполнении композитора и победителя Международного конкурса Premio Jaén Валентина Малинина. А в воскресенье – лауреата премии Международного конкурса Harmonium Online Plus Давида Хачатаряна, который порадует шедеврами Бетховена и Листа.
12+
Ул. Стрелка, 21
13 июля
Благотворительная йога в Саду мечтателей
Сбежать от зноя в эти выходные не получится, только если в смирение и дзен. В это воскресенье практикуем садовую йогу в «Заповедных кварталах»: будет полный комплекс асан, поиск тонкого тела (вот бы уже, наконец!) и путешествие вглубь себя на шавасана-экспрессе.
Вход свободный, донаты приветствуются. Все вырученные средства пойдут на развитие квартала Трех Святителей.
12+
Ул. Короленко, 17
«Горький fest»
До 16 июля в Нижнем проходит фестиваль нового российского кино «Горький fest». 12 июля в Драме смотрим короткометражную драмеди «Теплая жизнь» об отношениях бабушки и внука, которые помогают друг дугу справляться с одиночеством, «Особенности национальной охоты» и первые две серии новой теленовеллы «Три сестры» Маруси Трубниковой. А в воскресенье идем на лекцию Натальи Рябчиковой «Уроки творчества от Эйзенштейна: как стать режиссером (и зачем)» и на конкурсный показ фильма «Тени Москвы» – история художника, создающий картину, которая не вписывается в рамки киноиндустрии.
12+
По городу
«Щедрый книжный» в Forself
Освобождаем полки, потому что в воскресенье будем закупаться бестселлерами и научпопом на большой благотворительной распродаже от библиотеки ПМ. Помогать с выбором на маркете будут гастрономический критик Катерина Смирнова, писательница (и лауреат «ТОП50»!) Саша Степанова, главред «Прочтения» Полина Бояркина, психолог Александр Галкин, блогер Евгения Гут, стилист Дарья Колосова, журналист Марк Григорьев и другие известные нижегородцы. Все вырученные средства пойдут на поддержку Нижегородского женского кризисного центра.
6+
Зеленский съезд, 4
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