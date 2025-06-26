Сет Саши Спилберг, Якубович в Арсенале, танцевальные перфомансы в «Рекорде»: чем заняться в Нижнем с 27 по 29 июня

Слушаем рок-хиты в НГХМ и психоделик-фанк в Cargo Cult, наблюдаем за театральными лаборантами ЦТМ и едем на хохломской фест в Семенов (Пелагея!). Все это с новым сборником акустических стихов от легенды стрит-фото и виниловой пластинкой с маркета Wax.Only под мышкой.
27 июня
Концерт в Доме Сироткина
27 июня в 18:00 слушаем хитовые рок-баллады (Metallica, Scorpions, Pink Floyd, The Beatles!) по-новому – струнный квартете нижегородского La Voce strumental исполнит мировые суперхиты в эксклюзивной аранжировке. И все это в одном из музейных пространств НГХМ!
12+
|наб. Верхневолжская, д. 3
Новая выставка в «Рекорде»
В проекте «Фрагменты жизни» собрали более 40 работ нижегородских художников Михаила Дуцева и Владимира Рекина. В экспозиции представлены натюрморты, портретам и нижегородские пейзажи. «Цель выставки — создать атмосферу повседневной жизни человека в моменты отдыха, безмятежного состояния, когда можно остановиться, осмотреться и почувствовать в каждом фрагменте жизни дыхание солнечного дня».
0+
|ул. Пискунова, 11/7
Кулинарный Alias в «Территории эмоций»
27 июня в 11:30 отправляемся в парк «Швейцария» – там будем развивать ассоциативное мышление и смекалку. По правилам известной настолки объясняем слова, но все они будут связаны с кулинарией. В общем, говорим о еде, расширяем словарный запас, а заодно и новые нейронные связи создаем (хотелось бы, конечно!). Вход свободный, по регистрации.
16+
|парк «Швейцария» , 35/з, к. 1, (остановка «Улица Батумская»)
28 июня
Сет Саши Спилберг на YOUTH FEST во дворе MILO CLUB
Зумерский состав редакции от таких вестей и гостей взволнован – 28 июня в 22:00 в Нижний приедет звезда раннего русского YouТube и будущая московская Нина Кравиц. На разогреве – не менее интригующий состав опен-эйра: лауреат ТОП50 этого года Настя Кирсанова («Стрио», привет!), нижегородского-московский Tsantsinger и не только.
18+
|Зеленский съезд, 8
Вечер перформансов POEZDA в «Рекорде»
Чух-чух! 28 июня в 18:00 стараемся не опоздать на POEZDA: дивертисмент из «танцевальных и пластических перформансов, короткометражных спектаклей и постановок от российских хореографов». Также в программе экспериментальный баттлы (под диджей-импровизации!), мастер-классы и afterparty.
16+
|Пискунова 11/7
Показ от пластической лаборатории ЦТМ
28 июня в 19:00 встречаемся с учениками актера и педагога Центра театрального мастерства Александра Калугина. Они покажут эскиз спектакля «Чувства. Пластика», где «работают с движением, импровизацией и физическим присутствием, чтобы глубже понять собственные чувства и научиться их выражать через тело».
16+
|Варварская, 32
29 июня
Фестиваль «Золотая хохлома» в Семенове
В эти выходные пускаемся в пляс, шопинг и игры. На главной сцене выступят Пелагея (хедлайнер!) и питерская фолк-группа «Отава-Ё», поблизости пройдут мастер-классы по русским народным танцам, киле и лапте (древние футбол и бейсбол), гонки на хохломских деревянных лошадках и игры (будто масленичные!) по перетягиванию каната и гонкам в мешках. На фабрике «Хохломская роспись» слушаем о народном искусстве от искусствоведа Антона Марцева, который проведет экскурсию «Детали старого города». В Парке Ленинского комсомола определяемся с профессией мечты и учимся составлять «пробивное резюме». А после – на соревнования по скейтборду и самокату, и мастер-класс по диджеингу от аса по электронике и авторскому ZORCHE.
0+
Презентация книги Алика Якубовича в Арсенале
29 июня в 16:00 знакомимся с одиннадцатым сборником мэтра стрит-фото, поэта и лауреата ТОП50. Новая книга «Влюбиться» – получилась «воздушнее» прежних: «сначала идет один или два текста, а то что я называю "вспышкой фотографии" иногда уходит на другие страницы». «Хочу, чтобы благодаря этой книге у людей появилась надежда. В ней я записываю свои самые честные моменты, свои импульсы, когда открывается третье пространство». А после презентации и бесед с автором – ловить последние часы работы большой персональной выставки Якубовича. Мы будем скучать!
18+
|Кремль, 6
Виниловый маркет и концерт во дворе CARGO CULT
Все воскресенье проводим на Почаине – главные по винилу Wax.Only сначала помогут выбрать тот самый альбом для проигрывателя, а после – привезут много фанка и грува от «психоделик-соул-фанк группы» The Soul Surfers – бэнд from NN уже гастролирует по Америке и ловит респекты радиоведущих BBC, а у нас презентует новые треки.
18+
|ул. Почаинская, 17ж
Фото: пресс-служба «Рекорда», соц.сети Саши Спилберг, POEZDA и ЦТМ, архив редакции
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