Сет Саши Спилберг, Якубович в Арсенале, танцевальные перфомансы в «Рекорде»: чем заняться в Нижнем с 27 по 29 июня

В эти выходные пускаемся в пляс, шопинг и игры. На главной сцене выступят Пелагея (хедлайнер!) и питерская фолк-группа «Отава-Ё», поблизости пройдут мастер-классы по русским народным танцам, киле и лапте (древние футбол и бейсбол), гонки на хохломских деревянных лошадках и игры (будто масленичные!) по перетягиванию каната и гонкам в мешках. На фабрике «Хохломская роспись» слушаем о народном искусстве от искусствоведа Антона Марцева, который проведет экскурсию «Детали старого города». В Парке Ленинского комсомола определяемся с профессией мечты и учимся составлять «пробивное резюме». А после – на соревнования по скейтборду и самокату, и мастер-класс по диджеингу от аса по электронике и авторскому ZORCHE.



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