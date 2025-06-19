L’One с хором в «Ракушке», музыка и искусство в «Терминале А», прожарка Горького: чем заняться в Нижнем с 20 по 22 июня

Фестиваль искусств, где все о Горьком (в программе: мультики Кати Гущиной, перформансы, стендап, спектакль-концерт с Евгением Мироновым), Мусоргский в Пакгаузах и ярмарка совриска (под альтернативный саунд) в «Терминале А». В перерывах – терапевтическая выставка Поли Стриж в «Селедке» и праздничная йога с медитациями от RUTS на лугу.
20 июня
Выставка в «Селедке и кофе»
Разглядываем принты художницы Полины Стриж из ее серии «В мою дверь постучался зверь» об «истории человека в депрессии, переживающем звероподобные метаморфозы». Там же с 1 июля покупаем благотворительный мерч – 15% от продаж перечислят проекту «Угол», который помогает бездомным животным.
18+
|Рождественская, 19
Концерт в Пакгаузах
20 июня в 19:00 слушаем «Картинки с выставки» Мусоргского на вечере от Театра оперы и балета. Для композитора «источником вдохновения служили интонации человеческой речи в их динамическом, ритмическом, тембровом многообразии». Екатерина Ясинская (сопрано), Константин Сучков (баритон) и Александр Воронов (бас) под аккомпанемент оркестра La Voce Strumentale исполнят на Стрелке «Песни и пляски Смерти» и «Без солнца» на стихи Голенищева-Кутузова.
12+
|Стрелка, 21Ж
Показы мультфильма на фестивале «Горький +» в ЦТМ
20 и 21 июня смотрим экспериментальную работу (мультик!) Кати Гущиной, которая оживила свои коллажные иллюстрации о Горьком с помощью моушн-дизайна Екатерины Филатовой. Каждый час на лестнице Нижполиграфа показывают анимированную биографию Алексея Максимовича (15 минут приключений и фактов!), а в перерывах можно поразглядывать остальные части интерактивной инсталляции. Также в программе экскурсии-перформансы для детей и взрослых (точность изложения сертифицирована кандидатом наук, сотрудницей института Горького Анастасией Плотниковой). Еще на фестивале: спектакль-концерт «Рассказы Горького» с Евгением Мироновым в главной роли, стендап прожарка писателя в «Рекорде» и не только. Подробнее здесь.
6+
|Варварская, 32
21 июня
Концерт «Столицы закатов» в «Ракушке»
21 июня в 19:30 предзакатный пурпур будет озвучен лайвом от L’One (в том числе треками из нового альбома «ПИРОСМАНИ»!). Рэпер везет эксклюзивную программу, которую исполнит вместе с хором. Многоголосье «добавит неповторимый объём известным трекам и позволит по-новому взглянуть на любимые песни».
12+
|Александровский сад
«Большая йога» на стадионе «Нижний Новгород»
В преддверии забега RUTS масштабно отмечаем Международный день йоги, растягивая все, что того требует. Ловим дзен на свежем воздухе вместе с тренерами фитнес-студии FORMA: разминаемся, медитируем, дышим (для участников урбан-трейла вход свободный)
5+
|улица Бетанкура, 1А
«Пари на равных» на Мещере
21 июня с 10:00 до 18:00 в акватории Мещерского озера и одноименном комплексе по соседству пройдет фестиваль адаптивного спорта. Будем смотреть показательные выступления по адаптивному (или «сидячему») вейкборду, бординг на специальных сапах, баскетбольные матчи (участвуют игроки со слуховыми и ментальными особенностями) и футбольный турнир для детей с синдромом Дауна (приедут команды из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Ижевска и Нижнего). Из развлечений для зрителей — зоны с баланс-бордами, мини-гольфом, мастер-классы по баскетболу. Еще в программе «Ярмарка спортшкол», на которой участники и гости с инвалидностью узнают больше об инклюзивных секциях в Нижнем и смогут записаться на занятия.
6+
|ул. Карла Маркса, 21
22 июня
Маркет современного искусства «Причал» в «Терминале А»
21 и 22 июня скупаем живопись и графику, украшения и зины, плакаты и керамику 30+ молодых авторов и объединений со всей России. В музыкальном сопровождении совриск-шопинга инди-группа «Касин» (работают в синтезе электроники, попа и хип-хопа), акустический дуэт «СИТУАЦИЯ» (солистка Настя Кирсанова – лауреат премии ТОП50 этого года в составе проекта СТРИО!) и аналогово-электронное трио Таи Громогласовой, Андрея FULLJOY и приглашенного Виталия Саткулова – играют эмбиент, неосоул, поп и джаз. Также в программе маркета лекции, дискуссии и мастер-классы.
16+
|Красная Слобода, 9
«Материалистка» в кино
Уикенд проводим в компании Дакоты Джонс, Криса Эванса и Педро Паскаля (краш намбер ван!) на долгожданной премьере от Селин Сон (номинантка на «Оскар» за громкую картину «Прошлые жизни»!) и студии А24. Будем разбираться в формулах любви (спойлер: их нет), тайнах любовного треугольника и неожиданных для ромкома решениях. По мнению режиссера, ее фильм – «это своего рода викторианский роман в эпоху капитализма, где почти не осталось места для настоящей любви». Берем!
18+
|По всему городу
Выставка в РМФ
Смотрим в РМФ работы финалистов российского фотографического фестиваля «Светопись-2025». Среди жюри гуру ч/б Алик Якубович, участник Международной Евразийской телевизионной Академии Вячеслав Сачков, директор Русского музея фотографии Ксения Федосеева-Царицынская, которые выбрали лучшие кадры из 900 заявок со всей страны. Выставка открыта до 6 июля.
16+
|Пискунова, 9а.
Фото: Полина Стриж, Катя Гущина, соц. сети L’One, «РУТС» и «Пари на равных», пресс-служба «Терминала А» и РМФ
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