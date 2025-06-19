L’One с хором в «Ракушке», музыка и искусство в «Терминале А», прожарка Горького: чем заняться в Нижнем с 20 по 22 июня

21 июня с 10:00 до 18:00 в акватории Мещерского озера и одноименном комплексе по соседству пройдет фестиваль адаптивного спорта. Будем смотреть показательные выступления по адаптивному (или «сидячему») вейкборду, бординг на специальных сапах, баскетбольные матчи (участвуют игроки со слуховыми и ментальными особенностями) и футбольный турнир для детей с синдромом Дауна (приедут команды из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Ижевска и Нижнего). Из развлечений для зрителей — зоны с баланс-бордами, мини-гольфом, мастер-классы по баскетболу. Еще в программе «Ярмарка спортшкол», на которой участники и гости с инвалидностью узнают больше об инклюзивных секциях в Нижнем и смогут записаться на занятия.

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