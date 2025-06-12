«это лето фестиваль» (Zoloto, The Hatters, «Сироткин»!) в «Ракушке», TSANTSINGER в «Селедке», субботник в «Заповедных»: чем заняться в Нижнем с 13 по 15 мая

В эти выходные в «Маяке» изучаем историю энергии через арт и науку, далее на двухдневный фест от команды Капкова в Александровском саду и сеты на Рождественской, а после за уборку в любимом квартале с перерывами на чай из самовара. Между делом смотрим «Анору», на Льва Толстого глазами жены-фотографа и закрываем независимую выставку совриска в покинутом офисе.