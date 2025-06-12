«это лето фестиваль» (Zoloto, The Hatters, «Сироткин»!) в «Ракушке», TSANTSINGER в «Селедке», субботник в «Заповедных»: чем заняться в Нижнем с 13 по 15 мая

В эти выходные в «Маяке» изучаем историю энергии через арт и науку, далее на двухдневный фест от команды Капкова в Александровском саду и сеты на Рождественской, а после за уборку в любимом квартале с перерывами на чай из самовара. Между делом смотрим «Анору», на Льва Толстого глазами жены-фотографа и закрываем независимую выставку совриска в покинутом офисе.
13 июня
«Чистая энергия» в «Академии Маяк»
Обращаемся к науке через искусство (или наоборот?) при посредничестве почти полусотни арт-объектов на выставке в «Маяке». Экспонаты объединяют «художественные, образные и научные подходы, метафору и конкретное знание, реальность и проектное видение». В стекле и металле, кинетических скульптурах и световых инсталляциях, а главное в научных прорывах исследуем прошлое, настоящее и будущее энергии.
6+
|Нижне-Волжская Набережная, 11
«Анора» в клубе NENAVIST'
Дискуссии затихли, споры прекратились и хайп сошел на нет, и вот уже без внешних помех смотрим оскароносную картину Шона Бейкера (5 статуэток, напоминаем!). 13 июня перед показом в 19:30 не читаем отзывы и не обсуждаем с друзьями пока не вынесем собственный вердикт по американской истории «золушки» без хэппи-энда с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым.
18+
|Нижневолжская наб. 19к1
14 июня
Вечеринка «Силы ветра» в «Селедке и кофе»
14 июня в 20:00 на всех парусах уходим в наш столичный закат с Ковалевым, Данчо и WANNAMORE, K.SOUL, TSANTSINGER и коктейльчиками. Гарантирован классический чилл вечеринок «Силы ветра». Нагуливать аппетит предлагают на лекториях (среди спикеров Антон Марцев!) и гонках яхт.
18+
|наб. Гребного Канала, 109Г
Выставка в «Русском музее фотографии»
Отправляемся на свежеоткрывшуюся фотовыставку из коллекции Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Супруга писателя около 20 лет собирала семейный фотографический архив, часть которого (54 кадра) и альбом (Софья Андреевна подготовила его сама!) теперь показывают в Нижнем.
6+
|Пискунова, 9А
Большой «это лето фестиваль» в Александровском саду
14 и 15 июня встречаем на сцене «Ракушки» The Hatters, Zoloto, «Сироткина», «Обстоятельства», Soltwine, Dreams Shadow, Рушану и маленькую Веру. Параллельно будут проходить открытые мастер-классы и большой летний квест. Покажут инсталляцию «Орбита воспоминаний» от современного художника Кирилла Ашастина, которая «превращает отражение в метафору памяти». Студия FORMA проведет тренировки на открытом воздухе, «Сила ветра» припаркует к фесту настоящую гоночную яхту, а еще играем в настольный теннис и выигрываем мерч.
6+
Александровский сад
15 июня
Независимая выставка «Маленький человек» в «Пирсе»
15 июня – последний день работы независимой выставки «Маленький человек» в здании бывшего офиса, который накануне ремонта отдали 17 художникам под арт-эксперименты. В проекте приняли участие ученики и выпускники Школы Родченко и независимые авторы. Например, Ваца в комнате с разбитым окном расположила серию «Молитвы», а Маруся Южакова показывает шелкографию, созданную вместе с Полей Стриж и ИИ. Вход свободный, по регистрации.
16+
|Рождественская, 49Б
Благотворительный субботник в квартале церкви Трех святителей
15 июня в 15:00 вместе с волонтерским движением «Оберег» АНО «АСИРИС» приведем в порядок пару расселенных исторических усадеб конца XIX — начала XX веков. После полезной физкульт разминки чаевничаем в центре волонтерских инициатив (Короленко,18) и заглядываем на выставку «Найденное» – собрание личных историй бывших жителей квартала. Подробности и ссылка на регистрацию здесь.
16+
Короленко, 28
Фото: соц.сети «Силы ветра» и АСИРИС, пресс-служба РМФ и «Маленького человека», архив редакции
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