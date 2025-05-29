«Сказки Гофмана» в Оперном, «Кожа Земли» на Мытном, Хаски, детская барахолка и благотворительная регата: чем заняться в Нижнем с 30 мая по 1 июня

Идем на новую итерацию опуса Оффенбаха от Театра оперы и балета (Эрнст Теодор Амадей все еще не в ладах с потусторонним), слушаем «главного пройдоху русского рэпа», позволяем себе гастроизыски на Рождественской и скупаем игрушки в парке Свердлова. Не забудьте изучить царевн и дьяволов Врубеля на лекции Газе, оценить «летки» Pasters и «Цейлона» и приобщиться к романтическому концептуализму на новой выставке НГХМ.
30 мая
Премьера «Сказок Гофмана» в Театре оперы и балета
29, 30, 31 мая и 1 июня следим за творческими метаниями «самого популярного и эпатажного парижского композитора середины XIX века» и его героя, немецкого писателя-романтика. В опере по Оффенбаху Гофман многолик (и режиссер, и скульптор, и композитор), его музы – коварны и стильны (за костюмы отвечает номинант «Золотой маски» Сергей Илларионов), а идея – оригинальна, но упакована в более понятную «форму без длиннот».
18+
|Белинского, 59
Открытие летнего сезона в Pasters
30 мая в 17:00 из дома нас выманивает аромат базилика и бонвиванские возгласы «Ma, ma, ma, mamma Maria ma!» – нижегородская резиденция Сицилии зовет всех плясать и встречать лето под сезонные спешелы и апероли.
18+
|ул. Большая Покровская 21/5
Концерт Хаски в MILO Concert Hall
30 мая в 19:30 будем петь «самую честную музыку» с амбассадором спальных кварталов, хтони и изобретательного речитатива. Хаски едет с большим концертом, каких уже давно не было, а значит довольными останутся все – и те, кому подавай лишь «Панельку», и прибывшие недавно – после свежих «Сказок» и «Сколько стоят деньги».
18+
|ул. Родионова, 4
31 мая
Старт «Гастрономической Рождественской»
В субботу фестивалим по полной программе – от улицы Широкой до Маркина случится праздник гастрономии и лета. Сначала научимся готовить смузи и лимонады (надо как-то пережить +27!), потом пробуем чудеса кулинарии на параде ресторанов (участников обещают одарить «купонами на бесплатные блюда, скидками в меню и фирменным мерчем»).
0+
Открытие секретного сада «Цейлона»
Последний весенний день провожаем в азиатских кулуарах, поедая гриль от шефов Людмилы Павленко и Павла Рожнова и припивая спешелы от команды Salut&Co. Все это под обволакивающий электронный эмбиент и живые вокальный импровизации от дуэта Naccarat и Yulia Castro. Также в лайнапе медитативные Fulljoy и Ktokto. Встречаемся в 18:00 в толпе самых красивых и стильных.
18+
|ул. Большая Покровская, 15
Детская барахолка в парке Свердлова
В преддверии Дня защиты детей традиционно скупаем колечки из бисера, мини-версии Ауди и куклы у маленьких предпринимателей – они уже свое отыграли (на заработанное купят новое!), а нам ностальгия. Для всех противников плюшкинизма – театр кукол, шоу мыльных пузырей (новый нижегородский тренд?) и выступление иллюзионистов.
0+
|парк Свердлова
1 июня
Благотворительная регата «Силы ветра» и фонда «Алиса»
1 июня в 9:30 команда яхт-клуба проведет гонку (можно даже новичкам!), половину средств с которой пойдут в помощь подопечным реабилитационного центра имени Дмитрия Маркова (о его недавнем открытии писали здесь) – будем «гоняться на SV20, учиться морским узлам и размеренно встречать лето на Волге». А еще получать подарки от cоциально ответственных Called a Garment, чайной «Нитка» и тай-дай бренда PROTONE+.
18+
|набережная Гребного канала, 109Г
Лекция о Михаиле Врубеле
В это воскресенье в 15:00 культуролог Римма Газе расскажет нам об одном из самых загадочных русских художников. Под эносопровождение изучим демонологию Врубеля (в обзоре «Демон сидящий», «Демон летящий» и «Демон поверженный»), оценим каждый самоцвет на короне «Царевны-Лебедь», рога старичка Пана и не только. Газе: «Творчество Врубеля интересно, потому что его жизнь – это драма в трех действиях. Есть талант, болезнь и умение создавать мир, завораживающий, прекрасный и пугающий одновременно»
18+
ул. Рождественская, 47А («Винкульт»)
Новая выставка в НГХМ
В выходные открываем для себя фотореалистичную «Магию пространства» семьи Гороховских. Увидим работы отца, Эдуарда Семеновича, пионера российского «photo-based art» (экспонировался рядом с Булатовым и Кабаковым!) и классика московского романтического концептуализма и соц-арта, среди которых поздняя графика художника из коллекции старейшей московской галереи «Файн арт». В части сына, Евгения Эдуардовича, посмотрим его магический реализм с фирменным «метафизическим звучанием».
12+
|площадь Минина и Пожарского 2/2
Новая выставка «Кожа Земли»
Идем на Мытный рынок и в Гостиницу Ермолаевых — там случилась центральная выставка Первой международной биеннале экоискусства. В экспозиции проекта «Кожа Земли» увидим более ста авторов (60 из них зарубежные!).
Юлия Аксенова, куратор выставки: «Почва и те слои, которые находятся под ней – это не только самый важный для нас ресурс, но и в определённом смысле олицетворение самой жизни на планете, начиная от микроорганизмов, растений, животных и заканчивая самим человеком».
6+
|ул. Большая Покровская, 2А и ул. Стрелка, 1.
Фото: пресс-служба Нижегородского театра оперы и балета, соц.cети Pasters и «Цейлона», пресс-служба «Силы ветра» и НГХМ
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