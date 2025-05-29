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Уикенд

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«Сказки Гофмана» в Оперном, «Кожа Земли» на Мытном, Хаски, детская барахолка и благотворительная регата: чем заняться в Нижнем с 30 мая по 1 июня

Идем на новую итерацию опуса Оффенбаха от Театра оперы и балета (Эрнст Теодор Амадей все еще не в ладах с потусторонним), слушаем «главного пройдоху русского рэпа», позволяем себе гастроизыски на Рождественской и скупаем игрушки в парке Свердлова. Не забудьте изучить царевн и дьяволов Врубеля на лекции Газе, оценить «летки» Pasters и «Цейлона» и приобщиться к романтическому концептуализму на новой выставке НГХМ.

30 мая

Премьера «Сказок Гофмана» в Театре оперы и балета

29, 30, 31 мая и 1 июня следим за творческими метаниями «самого популярного и эпатажного парижского композитора середины XIX века» и его героя, немецкого писателя-романтика. В опере по Оффенбаху Гофман многолик (и режиссер, и скульптор, и композитор), его музы – коварны и стильны (за костюмы отвечает номинант «Золотой маски» Сергей Илларионов), а идея – оригинальна, но упакована в более понятную «форму без длиннот».

18+

Белинского, 59
  

Открытие летнего сезона в Pasters

30 мая в 17:00 из дома нас выманивает аромат базилика и бонвиванские возгласы «Ma, ma, ma, mamma Maria ma!» – нижегородская резиденция Сицилии зовет всех плясать и встречать лето под сезонные спешелы и апероли.

18+
 

ул. Большая Покровская 21/5
  

 

Концерт Хаски в MILO Concert Hall

30 мая в 19:30 будем петь «самую честную музыку» с амбассадором спальных кварталов, хтони и изобретательного речитатива. Хаски едет с большим концертом, каких уже давно не было, а значит довольными останутся все – и те, кому подавай лишь «Панельку», и прибывшие недавно – после свежих «Сказок» и «Сколько стоят деньги».

18+

ул. Родионова, 4
  

 

31 мая

Старт «Гастрономической Рождественской»

В субботу фестивалим по полной программе – от улицы Широкой до Маркина случится праздник гастрономии и лета. Сначала научимся готовить смузи и лимонады (надо как-то пережить +27!), потом пробуем чудеса кулинарии на параде ресторанов (участников обещают одарить «купонами на бесплатные блюда, скидками в меню и фирменным мерчем»).

0+

Открытие секретного сада «Цейлона»

Последний весенний день провожаем в азиатских кулуарах, поедая гриль от шефов Людмилы Павленко и Павла Рожнова и припивая спешелы от команды Salut&Co. Все это под обволакивающий электронный эмбиент и живые вокальный импровизации от дуэта Naccarat и Yulia Castro. Также в лайнапе медитативные Fulljoy и Ktokto. Встречаемся в 18:00 в толпе самых красивых и стильных.

18+
 

ул. Большая Покровская, 15
  

Детская барахолка в парке Свердлова

В преддверии Дня защиты детей традиционно скупаем колечки из бисера, мини-версии Ауди и куклы у маленьких предпринимателей – они уже свое отыграли (на заработанное купят новое!), а нам ностальгия. Для всех противников плюшкинизма – театр кукол, шоу мыльных пузырей (новый нижегородский тренд?) и выступление иллюзионистов.

0+
 

парк Свердлова
  


 

1 июня

Благотворительная регата «Силы ветра» и фонда «Алиса»
 

1 июня в 9:30 команда яхт-клуба проведет гонку (можно даже новичкам!), половину средств с которой пойдут в помощь подопечным реабилитационного центра имени Дмитрия Маркова (о его недавнем открытии писали здесь) – будем «гоняться на SV20, учиться морским узлам и размеренно встречать лето на Волге». А еще получать подарки от cоциально ответственных Called a Garment, чайной «Нитка» и тай-дай бренда PROTONE+.

18+
 

набережная Гребного канала, 109Г
  

 

Лекция о Михаиле Врубеле

В это воскресенье в 15:00 культуролог Римма Газе расскажет нам об одном из самых загадочных русских художников. Под эносопровождение изучим демонологию Врубеля (в обзоре «Демон сидящий», «Демон летящий» и «Демон поверженный»), оценим каждый самоцвет на короне «Царевны-Лебедь», рога старичка Пана и не только. Газе: «Творчество Врубеля интересно, потому что его жизнь – это драма в трех действиях. Есть талант, болезнь и умение создавать мир, завораживающий, прекрасный и пугающий одновременно»

18+
 


ул. Рождественская, 47А («Винкульт»)
  

Новая выставка в НГХМ

В выходные открываем для себя фотореалистичную «Магию пространства» семьи Гороховских. Увидим работы отца, Эдуарда Семеновича, пионера российского «photo-based art» (экспонировался рядом с Булатовым и Кабаковым!) и классика московского романтического концептуализма и соц-арта, среди которых поздняя графика художника из коллекции старейшей московской галереи «Файн арт». В части сына, Евгения Эдуардовича, посмотрим его магический реализм с фирменным «метафизическим звучанием».  

12+
 

площадь Минина и Пожарского 2/2
  

Новая выставка «Кожа Земли»

Идем на Мытный рынок и в Гостиницу Ермолаевых — там случилась центральная выставка Первой международной биеннале экоискусства. В экспозиции проекта «Кожа Земли» увидим более ста авторов (60 из них зарубежные!).

Юлия Аксенова, куратор выставки: «Почва и те слои, которые находятся под ней – это не только самый важный для нас ресурс, но и в определённом смысле олицетворение самой жизни на планете, начиная от микроорганизмов, растений, животных и заканчивая самим человеком». 

6+

ул. Большая Покровская, 2А и ул. Стрелка, 1.
  

Фото: пресс-служба Нижегородского театра оперы и балета, соц.cети Pasters и «Цейлона», пресс-служба «Силы ветра» и НГХМ

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