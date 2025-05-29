«Сказки Гофмана» в Оперном, «Кожа Земли» на Мытном, Хаски, детская барахолка и благотворительная регата: чем заняться в Нижнем с 30 мая по 1 июня

Идем на Мытный рынок и в Гостиницу Ермолаевых — там случилась центральная выставка Первой международной биеннале экоискусства. В экспозиции проекта «Кожа Земли» увидим более ста авторов (60 из них зарубежные!).



Юлия Аксенова, куратор выставки: «Почва и те слои, которые находятся под ней – это не только самый важный для нас ресурс, но и в определённом смысле олицетворение самой жизни на планете, начиная от микроорганизмов, растений, животных и заканчивая самим человеком».



6+

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