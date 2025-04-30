Коты Перкина в «Терминале А», весенние свидания в «Заповедных кварталах», Довлатов в «Кладовке», китайские чаепития в «Рекорде»: чем заняться в Нижнем с 1 по 4 мая

Собрали весь первомайский фреш: бурный совриск Перкиннале, усадебные перипетии в Трехсвятском, китайские мелодрамы и танцы из горьковской ночлежки на Стрелке.
1 мая
Прогулка Джейн с «Городскими экспедициями»
1 мая в 16 30 гуляем, как завещала канадская урбанистка Джейн Джейкобс, «которая в 1960-е годы неожиданно для своего времени описала право горожан на свой город». Суть променадов в том, чтобы быть повнимательней к связям между людьми и городом, приветствуется также добрососедский настрой и легкость общения в процессе.
Руководствуясь этими постулатами отправляемся на исследование уникальной народной стройки Автозавода, с лекцией и дискуссиями по поводу увиденного. Не исключено, что местные поделятся воспоминаниями и познакомят гуляк с нынешней жизнью местечка.
Адрес будет указан на электронном билете.
6+
Перкиннале в «Терминале А»
В ленивые майские взбадриваемся наив-совриском. Куратор, художник Вова Перкин и Ко из семи арт-визионеров потчуют живописью, вышивкой и скульптурой. Главная линия выставки – феномен стыда: «Ступор перед действием, психологическое онемение и поглощающая монохромность, омрачающая еще недавно гремевшие буйства энтузиазма и красочной идеи. Нужно ли бороться с серой ямой? Может, просто отразить безумную во всей полноте?».
12+
|Красная Слобода, 9
2 мая
Экскурсия по «Заповедным кварталам»
2 мая в 17:30 идем на историческое свидание по кварталу Церкви трех святителей. Вместе с экскурсоводом Анастасией Андреевой будем влюбяться в усадьбы, познавать тонкости романов местных знаменитостей XIX и XX века (страсть по-нижегородски!) и читать любовные письма современников. А после – на традиционные самоварные чаепития!
14+
|ул. Короленко, 18 (новый Инфоцентр)
Лекция про Довлатова в «Кладовке»
2 мая в 17:30 путешествуем извилистыми тропами жизни Сергея Донатовича вместе с ведущей Читательского клуба в «Территории эмоций» Анной Медведевой. На лекции поговорим о месте автора в отечественной прозе, главных произведениях и пересечениях судеб героев с личными драмами. Вход свободный, необходимо оставить комментарий под эти постом.
12+
|Большая Покровская, 8 (вход во дворе)
3 мая
Экскурсия по «Тихой»
3 и 4 мая в 16:00 на юбилейной выставке студии «Наши двери всегда закрыты». Увидим больше сотни произведений 11 резидентов, архивные фотографии и документы. Среди экспонатов – монументальный «Алтарь» Андрея Оленева, хрестоматийная работа по дереву Артема Филатова (эксклюзив!), живопись Александра Лаврова и Владимира Чернышева. Проводниками по выставке и открытому хранению станут художники «Тихой» – Антон Мороков и Яков Хорев. Подробнее в нашем материале.
18+
|Ульянова, 4В
Фестиваль китайской культуры в «Рекорде»
3 мая там, где по заверениям организаторов «будет все, за что любят Китай». Сначала смотрим комедийную «Операцию “Панда"» с Джеки Чаном в главной роли (!) и легендарный гонконгский артхаус «Любовное настроение» Вонга Кар-Вая. После на мастер-классы по традиционной китайской живописи от нижегородской художницы Ольги Лагеды. А дальше вообще «база» Поднебесной – чайная церемония, «танец дракона» и древняя практика тайцзицюань. Сотрудники Института Конфуция НГЛУ познакомят с основами традиционной восточной философии и научат танцам, которые укрепят душу, разум и тело. В финале – перформанс от танцевальной команды «23МАРТ». Везде нужна регистрация.
12+
|Пискунова, 11/7
4 мая
Экобиеннале в Арсенале
В выходные думаем о важном на выставке «Земное/Планетарное», которая открыла Первый международный биеннале экоискусства. Отринув антропоцентризм, посмотрим на Землю как на единую систему, где человек — лишь ее часть. В первом блоке экспозиции спутниковые снимки и данные орбитальных станций, во втором – проникнем в микромиры, где совриск «выявляет и демонстрирует скрытые связи между организмами, стирая мнимые границы между человеком и природой».
6+
|Кремль, 6
«Горький. балет» в Пакгаузе
4 мая в 19:00 следим за метаниями горьковских персонажей под Шуберта и Мясковского. В основе двухактной иммерсивной постановки пьеса «На дне» и поэма-сказка «Девушка и смерть». Хореографы-постановщики лауреат «Золотой маски» Павел Глухов и обладатель Гран-При люксембургского конкурса артистов балета Кирилл Радеев; сценограф и художник по костюмам – Анастасия Нефедова, работавшая для спектаклей Олега Табакова, Нины Чусовой, Марюса Вайнберга и Театра Станиславского.
16+
|Стрелка, 21Ж
Фото: «Городские экспедиции», Вова Перкин, «Заповедные кварталы», «Кинопоиск», Нижегородский театр оперы и балета, архив редакции
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