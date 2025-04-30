Коты Перкина в «Терминале А», весенние свидания в «Заповедных кварталах», Довлатов в «Кладовке», китайские чаепития в «Рекорде»: чем заняться в Нижнем с 1 по 4 мая

1 мая в 16 30 гуляем, как завещала канадская урбанистка Джейн Джейкобс, «которая в 1960-е годы неожиданно для своего времени описала право горожан на свой город». Суть променадов в том, чтобы быть повнимательней к связям между людьми и городом, приветствуется также добрососедский настрой и легкость общения в процессе.

Руководствуясь этими постулатами отправляемся на исследование уникальной народной стройки Автозавода, с лекцией и дискуссиями по поводу увиденного. Не исключено, что местные поделятся воспоминаниями и познакомят гуляк с нынешней жизнью местечка.

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