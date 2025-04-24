INTERVALS всюду, Крихели и Андреев в «Рекорде», фестиваль пластических доков, птичий перформанс Алехина: чем заняться в Нижнем с 25 по 27 апреля

25 апреля в 19:00 смотрим внеконкурсную программу первого и единственного (!) в России фестиваля, который показывает пластические* короткометражки. Смотр представит работы режиссеров из России, Португалии, Бразилии и Швейцарии: именитых (отмеченных на Берлинале и кинофестивале в Локарно) и новичков. Всего шесть фильмов: «Terra mater» Кантарамы Гахигири, «Неоновый фантом» Леонардо Мартинелли, «Раскройка» Ольги Тупоноговой-Волковой, «Освещенное место» Дины Верютиной, «Морская Ода» Фу Ле и «Нейтрино» Юлии Сапоновой. Всё очень разные истории — от мечты курьера о мотоцикле до столов, которые вместе с людьми ищут свет.



*Замысел автора в пластическом кино выражается с помощью движений разных элементов фильма. Это могут быть танцевальные и бытовые движения в кадре, манипуляции с камерой и на монтажном столе, движение звука и текста, вступающие в особые отношения с визуальным рядом.



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