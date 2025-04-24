INTERVALS всюду, Крихели и Андреев в «Рекорде», фестиваль пластических доков, птичий перформанс Алехина: чем заняться в Нижнем с 25 по 27 апреля

Пробираться сквозь потоки туристов из двух столиц в этот уикенд предлагаем следующим образом. Оздоравливающие десять тысяч шагов находим с лихвой между 17 локациями INTERVALS – от Мещерского озера до Мытного рынка. Потом на арт-перформанс в Пакгаузах (там целый собачий балет!) и ночной рейв феста (этника, техно, самобытный рэп от московского трубача). Если же этот медиаарт-мир вам уже абсолютно понятен, отправляемся постигать фэшн-истины от визионеров новой российской моды (Крихели, Андреев, Бурматиков!), джазовать под куполом в «Швейцарии» и размышлять о высоком в ЦТМ.
25 апреля
Перформансы фестиваля INTERVALS
Исследуем город на предмет робособак, магнетических сфер и аудиовизуального нечто от Нижегородской консерватории – МТС Live Hall и Пакгаузы станут главными экспериментальными площадками фестиваля. 25 апреля в 18:00 и 21:30 и 26 апреля в 13:00 и 16:30 смотрим четыре AV-перформанса от мировых медиаартистов. А после на Стрелку – все дни фестиваля здесь будет «Стая» из 14 робособак, проводников в «пространство для размышления, наблюдения, тонкого сонастроя». Подробнее о «бесконечном перформансе» здесь.
0+
Показы с Международного фестиваля пластического кино Bodyscope Dance Film Festival 2025 в Арсенале
25 апреля в 19:00 смотрим внеконкурсную программу первого и единственного (!) в России фестиваля, который показывает пластические* короткометражки. Смотр представит работы режиссеров из России, Португалии, Бразилии и Швейцарии: именитых (отмеченных на Берлинале и кинофестивале в Локарно) и новичков. Всего шесть фильмов: «Terra mater» Кантарамы Гахигири, «Неоновый фантом» Леонардо Мартинелли, «Раскройка» Ольги Тупоноговой-Волковой, «Освещенное место» Дины Верютиной, «Морская Ода» Фу Ле и «Нейтрино» Юлии Сапоновой. Всё очень разные истории — от мечты курьера о мотоцикле до столов, которые вместе с людьми ищут свет.
*Замысел автора в пластическом кино выражается с помощью движений разных элементов фильма. Это могут быть танцевальные и бытовые движения в кадре, манипуляции с камерой и на монтажном столе, движение звука и текста, вступающие в особые отношения с визуальным рядом.
18+
|Кремль, 6
26 апреля
Space jazz в «Планетарии 1»
26 апреля в 21:00 вступают клавишные, контрабас и ударные московского пост-джаз бэнда illo.trio. Привычный академизм и поп-мотивы, неоклассика и пост-рок – команда обещает «переосмысление знакомых музыкальных формул, создающих новый смысл и глубокую эмоциональную связь со слушателями».
6+
|проспект Гагарина, 35
DESIGN FORUM в «Рекорде»
В субботу топовые стилисты, креаторы, главреды и кутюрье от фэшн-дизайна встречаются на четвертом форуме Высшей школы экономики. Образовательную программу разработали с Институтом развития индустрии моды Beinopen и нижегородским креативным бюро «Синтэтика». В числе спикеров наш краш-экспериментатор, «человек, который много на себя берет, но ему все идет» и основатель брендинговой Superposition Рома Крихели, креативный директор The Blueprint и бывший главред Numero Игорь Андреев, главный редактор «НН.Собака.ru» Алена Зобова, основатели Called a Garment Сергей Левин и Екатерина Булгакова.
0+
|ул. Пискунова, 11/7
INTERVALS Night Music
26 апреля в 22:00 провожаем фестиваль на ночной вечеринке во втором павильоне Нижегородской ярмарки. На сцене: Антоха МС, Errortica, бразильский Dj K, Bad Zu и не только. Обещают «гибрид брейк-бита и авангардной поп-музыки, фанка, арабских песнопений и другой этники, а еще качающего техно, микса живого и электронного».
18+
|ул. Совнаркомовская, 13к2
27 апреля
Последние дни работы выставки Сью Пак в РМФ
До 27 апреля погружаемся в медитативный минимализм пейзажей на выставке «Поэзия пустынных пространств». В проекте южнокорейской фотохудожницы представлены снимки из разных стран, объединенные особой геометрией и ритмом; среди центральных тем – пустота как начало всех начал.
0+
|ул. Пискунова, 9.
Образовательная программа INTERVALS в Академии Маяк
26 и 27 апреля на выступлении лучших специалистов мультимедийного искусства. В субботу куратор INTERVALS Анна Гагарина расскажет о программе фестиваля и о том, как формировалась его концепция в этом году. В воскресенье мультидисциплинарный российский художник и преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Алексей Рюмин разберет на реальных кейсах «как инсталляции, видео и объекты могут прямо и косвенно взаимодействовать не только с глазами и ушами зрителям, но и со всем телом, и как этот опыт становится определяющим для концепции и нарратива произведения».
16+
Нижне-Волжская набережная, 11
Премьера спектакля-перформанса «ПТИПТИХ» в ЦТМ
27 апреля в 18:00 Павел Алехин представит перформативный спектакль о птицах в людях, который вместил в себя множество стилей и жанров: от классического танца и хип-хопа до клоунады и пантомимы. Будем рассуждать о личностном «оперении», «опасности погибнуть в тисках стремительно развивающейся цивилизации», родном гнезде и свободе полета мыслей и действий. Подробнее здесь.
12+
|ул. Варварская, 32
Именинный гриль в ресторане «Парк Культуры»
27 апреля шеф-повар «Парка Культуры» Глеб Левицкий отмечает день рождения и собирает друзей на GRILL BRUNCH. Праздновать и готовить приглашены 6 (!) именитых шефов. Сойдутся на летней веранде, а все блюда — с огня! В звездном составе участников: Александр Богданов (Cafe Claret, Санкт-Петербург), Маруся Наумова («Маруся и CO», Санкт-Петербург), Алексей Волков (LEA Bistro, Москва), Петр Долгих (KAZOKU, Санкт-Петербург), Глеб Шеломанов (lKRA, Москва), Игорь Шиянов (Red Wall, Нижний Новгород). В меню сациви с мамалыгой, татаки из форели с соусом из маринованных перцев и разносолом, весенняя тюря с молодым сыром, бейгл с уткой, кремом из печеного картофеля и маринованным яблоком и прочее, и прочее.
Резерв: 215 12 12
18+
|Верхне-Волжская набережная, 10А
Фото: cоц. сети INTERVALS, illo.trio, DESIGN FORUM, РМФ, Павел Алехин, архив редакции
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