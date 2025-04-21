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Антоха МС сыграет акустический концерт на фестивале Botanica

Фестиваль предлагает в этом году всем замедлиться. Botanica пройдет в Александровском саду 18 и 19 июня в формате slow festival. Обещают иммерсивные спектакли-прогулки, театральные перформансы, творческие мастерские, маркет локальных брендов. 

Команда «Терминала А» будет курировать арт-объекты, артист-токи и медиации фестиваля.

В лайнапе музыкальной программы: Антоха МС, Lovanda, Лолита Косс и местные артисты. 

Катя Мамаева, куратор и со-основатель фестиваля: «Это фестиваль про красоту момента, его мимолетность и тонкую возможность его запечатлеть в своих воспоминаниях. Ключевыми нарративами фестиваля стали ода радости, природа как источник гармонии и вдохновения, искусство как ключ к познанию мира и объединение с близкими по духу людьми». 

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