Первая международная биеннале экоискусства, юбилейная выставка в «Тихой», стендап Артема Винокура и концерт Polnalyubvi: чем заняться в Нижнем с 18 по 20 апреля

Последние дни работы выставок в «Терминале А»

В «Терминале А» последние дни работы трёх выставок (до 20 апреля!). Сначала идем на «Мимолетности» Миши Никатина – проект, вдохновленный путешествиями художника по Японии. Затем сразу на второй этаж, где Ксюша Ласточка, Ваца и Вера Ширдина представили терапевтическую экспозицию You are not alone. После поднимемся еще выше, чтобы выяснить, почему Оля Солодова изобразила Горького с такими выразительными ресницами и причем тут гигантские пучки травяных сборов (спойлер: все дело в синкретизме).

12+