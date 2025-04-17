Первая международная биеннале экоискусства, юбилейная выставка в «Тихой», стендап Артема Винокура и концерт Polnalyubvi: чем заняться в Нижнем с 18 по 20 апреля

Если в первый же теплый уикенд этого года удержитесь от побега из города, будет вам эко-биеннале в Арсенале, выставка с избранными работами (за 10 лет!) резидентов студии «Тихая», пленительный инди-поп Polnalyubvi в Milo Concert Hall и аудиовизуальный перформанс от объединения Nomusicians в «Планетарии 1». Закрепить впечатления можно мультипликацией Миядзаки и стендапом Артема Винокура.
18 апреля
Выставка «Земное / Планетарное» в Арсенале
18 апреля в Нижнем Новгороде стартует первая международная биеннале экоискусства, в котором примут участие больше 150 (!) современных художников (от Японии до Перу). Открывают масштабный проект выставкой «Земное/ Планетарное» в Арсенале, которая рассказывает о единстве мира и всего живого на Земле. Более 150 работ, посвященных глобальным и локальным экологическим проблемам.
6+
|Кремль, корпус 6
«Порко Россо» в «Орленке»
Анимационная классика Хаяо Миядзаки про военного пилота Марко Пагота, отважно сражавшегося в Первой мировой войне. После смерти своих сослуживцев он потерял веру в человечество и прежний облик – теперь вместо лица у него свиное рыло – свидетельство внутренней вины за гибель товарищей. Перед Порко встает задача простить себя и вернуть человеческую внешность.
Первый сеанс – 18 апреля в 17:00
12+
|Ул. Большая Покровская, 39А
Аудиовизуальный концерт в «Планетарии 1»
18 апреля в 20:00 творческое объединение мультиинструменталистов Nomusicians представит свои аудиовизуальные импровизации в пространстве «Планетария 1». Электронику объединят с классикой, джазом и музыкой кино, а медиахудожник Алексей Чой дополнит медитативный саунд завораживающими купольными проекциями.
0+
|Проспект Гагарина, 35 Н
19 апреля
Сет-дизайн Наташи Скифской
Лекция Наташи Скифской в CG+
19 апреля в 15:00 проникнем в потайную комнату магазина Called a Garment и узнаем от стилиста и сет-дизайнера «НН.Собака.ru» Наташи Скифской, как объединить коммерцию, свободу и творчество в одной съемке. А еще поговорим о стилизации моделей, пространства и себя самого.
12+
|Ул. Большая Покровская, 20Б
Артем Винокур в ДК «ГАЗ»
19 апреля в 19:00 участник доброй половины всех импровизационных шоу от LABELECOM представит новый сольный концерт «Вот это денек». Простые житейские темы, будничные переживания и комедийные разгоны о внезапных поворотах судьбы укомплектованы в легкую и ироничную стендап-программу.
18+
|ул. Героя Юрия Смирнова, 12
20 апреля
Последние дни работы выставок в «Терминале А»
В «Терминале А» последние дни работы трёх выставок (до 20 апреля!). Сначала идем на «Мимолетности» Миши Никатина – проект, вдохновленный путешествиями художника по Японии. Затем сразу на второй этаж, где Ксюша Ласточка, Ваца и Вера Ширдина представили терапевтическую экспозицию You are not alone. После поднимемся еще выше, чтобы выяснить, почему Оля Солодова изобразила Горького с такими выразительными ресницами и причем тут гигантские пучки травяных сборов (спойлер: все дело в синкретизме).
12+
|Где: Красная Слобода, 9
Ретроспективная выставка «Наши двери всегда закрыты» в «Тихой»
В честь своего десятилетия студия покажет экспозицию с избранными работами художников за 10 лет работы арт-пространства. Главный куратор институции Алиса Савицкая собрала свыше сотни произведений 11 резидентов, архивные фотографии и документы в «фантастический художественный кабинет». Некоторые вещи представят впервые – например, живопись Антона Морокова, «Компас» Владимира Чернышева и «Дерево» Артёма Филатова. К выставке команда приурочила выпуск мерча и каталога.
18+
Ул. Ульянова, 4В
Polnalyubvi в Milo Concert Hall
Весна официально наступила. Не в последнюю очередь благодаря приезду в Нижний Polnalyubvi с сольным концертом! 20 апреля в 19:30 идем слушать новый альбом, в котором по-прежнему есть все, за что мы любим этот пленительный инди-поп: музыкальная магия, хрустальный вокал и высокохудожественные тексты.
16+
|Ул. Родионова, 4
Фото: архив редакции
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