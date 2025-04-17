Первая международная биеннале экоискусства, юбилейная выставка в «Тихой», стендап Артема Винокура и концерт Polnalyubvi: чем заняться в Нижнем с 18 по 20 апреля

Если в первый же теплый уикенд этого года удержитесь от побега из города, будет вам эко-биеннале в Арсенале, выставка с избранными работами (за 10 лет!) резидентов студии «Тихая», пленительный инди-поп Polnalyubvi в Milo Concert Hall и аудиовизуальный перформанс от объединения Nomusicians в «Планетарии 1». Закрепить впечатления можно мультипликацией Миядзаки и стендапом Артема Винокура.