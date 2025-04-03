Кардио-субботник в «Заповедных», «Тотальный диктант», Digital-Оттепель в «Маяке», пустота в РМФ, Довлатов в ТЮЗе: чем заняться в Нижнем с 4 по 6 апреля

Пятница по Стейнбеку «ожидательница», не поддерживаем, у нас она полноценная часть уикенда. В трех предстоящих днях не будет ничего будничного: пускаемся в пляс и уминаем праздничный удон в «Чихо», переоткрываем культовую аксессуарошную на Алексеевской и делаем мультики! Тем у кого достигаторские замашки (почему нет): на тотальную проверку грамотности и прокачивание гибкости мышления с лучшими маркетологами (для будущих диджитал-экспансий). А еще погрузимся в историю кинематографа и поупражняемся в приседаниях на культурном клининге среди старинных усадеб.
4 апреля
Открытие нового магазина «Молодость»
4 апреля в 16:00 балуем себя милейшими обвесами, новыми ароматами (например, луга и бани от Lerosha) и еще миллионом дитейлс (которые, конечно, тут эмэйзин!), попивая игристое в обнимку с розовым леопардом. В программе: розыгрыш сертификатов, подарочного бокса и пр., и пр.! Не забудьте сделать фото в диско-зеркало – оно, кстати, точь-в-точь как в «Министерстве завтраков».
0+
|ул. Алексеевская, 17
Кинолекция в Арсенале
4 апреля в 19:00 идем на цикл лекций «От Киноглаза до ИИ. История кино с точки зрения визуальных искусств». На первой встрече «1910–1930-е. Рождение кино и киноавангард» вместе с культурологом Дарьей Ткачевой разберемся, с чего начался кинематограф, рассмотрим вклад великих режиссеров Рене Клер, Ганса Рихтера, ну и да, узнаем что ж такое «Киноглаз» и при чем здесь бегущая лошадь.
18+
|Кремль, корпус 6
Лекция в Лобачевский Lав
4 апреля в 18:00 разбираемся в культурном явлении sound studies, в поле которого попадает не только музыку, но и психоакустику, интершумы и вообще почти все, что связано со звуком. Попытаемся расслышать мир по-новому со звукорежиссером «Мосфильма» и автором книги «Едва слышный гул. Введение в философию звука» Анатолием Рясовым. Подробности и ссылка на регистрацию здесь.
12+
|ул. Ульянова, 10Б
Юбилейная Digital-Оттепель в «Маяке»
3 и 4 апреля качаем диджитал-мышцу вместе с топовыми коммуникаторами, пиарщиками и блогерами. Обещаны лекции, например, от босса креативного бюро Contento Анной Чуйковой, агентства DashDash и команды AvitoTech. Расскажут про мемофикацию, секреты «залетающих» роликов и актуальные контент-стратегии. В пятницу разберемся в релевантности контента на ЦА и продвижении личного бренда через ресурсы мультимедиа вместе с генеральным директором «НН.Собака.ru» Илоной Лапшиной.
16+
|«Академия Маяк», Нижневолжская набережная, 11
5 апреля
Гастроли в ТЮЗе
5 апреля в 18:30 на сцене ТЮЗа герои десяти довлатовских новелл. Питерская команда театра «Мастерская» показывает спектакль глубоких рассуждений и юмористических сцен «Довлатов. P.P.S.», не преувеличивая количество смешного и грустного в жизни.
18+
|ул. Максима Горького, 145
Дни российской анимации в «Рекорде»
5 апреля сначала делаем декорации в технике «бумажная перекладка» (как в «Ежике в тумане» Норштейна) и знакомимся с приборами оптической иллюзии. А потом смотрим анимационное попурри с Кешей, Катей и Эфом от интерактивного киножурнала. Регистрация здесь.
6+
|ул. Пискунова 11/7
Субботник в «Заповедных квартаж»
5 апреля с 11:00 выполняем клининг-кардио с пользой для исторического квартала церкви трех святителей. Два часа чистим дворики и закоулки от остатков осени и зимы, а потом чаевничаем в Тайном саду и болтаем на экскурсии от команды «Заповедных». Дресс-код: практичный. Инвентарем обеспечат.
6+
|ул. Славянская, 3
«Тотальный диктант»
5 апреля бесплатно проверяем грамотность и правописание на «Тотальном диктанте». В этом году вся страна будет на слух писать тексты (создали специально для события!) писателя, журналиста и финалиста премии «Ясная поляна» (за роман «Ты, главное, пиши о любви…») Марины Москвиной. Среди спикеров актер Олег Шапков, блогер Женя Гут, тележурналист Георгий Молокин. Для иностранцев пройдет TruD — тест из 9 заданий и диктовки фрагмента текста. А для участников помладше — Недиктант.Дети из 20 творческих заданий. Регистрация здесь.
12+
|По всему городу
Дэрэ «Чихо»
5 апреля в 19:00 отправляемся на китайские именины – приходим голодными (до развлечений, в частности), программа располагает. Будем учиться рисовать иероглифы и есть удон на скорость, а еще изрядно подэнсим под Paperhomeboy и DIZÜH.
18+
|ул. Пискунова, 11
6 апреля
Ярмарка мастеров в Доме Башкирова
6 апреля с 12:00 по 19:00 готовим подарки впрок.Скупаем керамику, свечи, сыр, конфеты, игрушки и еще миллион всего от любимых локальных брендов: три зала и свыше 50 участников.
16+
|ул. Большая Печерская, 56
Выставка в Русском музее фотографии
В эти выходные исследуем пустоту – главная тем в работах Сью Пак, лучшего фотографа по версии International Foto Awards'23. В ее «Поэзии пустынных пространств» нет места сложным ракурсам и ярким краскам – только минимализм, пейзажи и много геометрии. Подробнее здесь.
0+
|Пискунова, 9
Фото: соц.сети «Молодости», «Консервации», архив редакции
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