Кардио-субботник в «Заповедных», «Тотальный диктант», Digital-Оттепель в «Маяке», пустота в РМФ, Довлатов в ТЮЗе: чем заняться в Нижнем с 4 по 6 апреля

Пятница по Стейнбеку «ожидательница», не поддерживаем, у нас она полноценная часть уикенда. В трех предстоящих днях не будет ничего будничного: пускаемся в пляс и уминаем праздничный удон в «Чихо», переоткрываем культовую аксессуарошную на Алексеевской и делаем мультики! Тем у кого достигаторские замашки (почему нет): на тотальную проверку грамотности и прокачивание гибкости мышления с лучшими маркетологами (для будущих диджитал-экспансий). А еще погрузимся в историю кинематографа и поупражняемся в приседаниях на культурном клининге среди старинных усадеб.