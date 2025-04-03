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Уикенд

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Кардио-субботник в «Заповедных», «Тотальный диктант», Digital-Оттепель в «Маяке», пустота в РМФ, Довлатов в ТЮЗе: чем заняться в Нижнем с 4 по 6 апреля

Пятница по Стейнбеку «ожидательница», не поддерживаем, у нас она полноценная часть уикенда. В трех предстоящих днях не будет ничего будничного: пускаемся в пляс и уминаем праздничный удон в «Чихо», переоткрываем культовую аксессуарошную на Алексеевской и делаем мультики! Тем у кого достигаторские замашки (почему нет): на тотальную проверку грамотности и прокачивание гибкости мышления с лучшими маркетологами (для будущих диджитал-экспансий)А еще погрузимся в историю кинематографа и поупражняемся в приседаниях на культурном клининге среди старинных усадеб. 

4 апреля

Открытие нового магазина «Молодость»

4 апреля в 16:00 балуем себя милейшими обвесами, новыми ароматами (например, луга и бани от Lerosha) и еще миллионом дитейлс (которые, конечно, тут эмэйзин!), попивая игристое в обнимку с розовым леопардом. В программе: розыгрыш сертификатов, подарочного бокса и пр., и пр.! Не забудьте сделать фото в диско-зеркало – оно, кстати, точь-в-точь как в «Министерстве завтраков».

0+

ул. Алексеевская, 17
  

Кинолекция в Арсенале

4 апреля в 19:00 идем на цикл лекций «От Киноглаза до ИИ. История кино с точки зрения визуальных искусств». На первой встрече «1910–1930-е. Рождение кино и киноавангард» вместе с культурологом Дарьей Ткачевой разберемся, с чего начался кинематограф, рассмотрим вклад великих режиссеров Рене Клер, Ганса Рихтера, ну и да, узнаем что ж такое «Киноглаз» и при чем здесь бегущая лошадь.


18+

Кремль, корпус 6
  

Лекция в Лобачевский Lав

4 апреля в 18:00 разбираемся в культурном явлении sound studies, в поле которого попадает не только музыку, но и психоакустику, интершумы и вообще почти все, что связано со звуком. Попытаемся расслышать мир по-новому со звукорежиссером «Мосфильма» и автором книги «Едва слышный гул. Введение в философию звука» Анатолием Рясовым. Подробности и ссылка на регистрацию здесь. 

12+
 

ул. Ульянова, 10Б
  

Юбилейная Digital-Оттепель в «Маяке»

3 и 4 апреля качаем диджитал-мышцу вместе с топовыми коммуникаторами, пиарщиками и блогерами. Обещаны лекции, например, от босса креативного бюро Contento Анной Чуйковой, агентства DashDash и команды AvitoTech. Расскажут про мемофикацию, секреты «залетающих» роликов и актуальные контент-стратегии. В пятницу разберемся в релевантности контента на ЦА и продвижении личного бренда через ресурсы мультимедиа вместе с генеральным директором «НН.Собака.ru» Илоной Лапшиной.  

 
16+

«Академия Маяк», Нижневолжская набережная, 11
  

5 апреля

Гастроли в ТЮЗе

5 апреля в 18:30 на сцене ТЮЗа герои десяти довлатовских новелл. Питерская команда театра «Мастерская» показывает спектакль глубоких рассуждений и юмористических сцен «Довлатов. P.P.S.», не преувеличивая количество смешного и грустного в жизни. 

18+

ул. Максима Горького, 145
  

Дни российской анимации в «Рекорде»

5 апреля сначала делаем декорации в технике «бумажная перекладка» (как в «Ежике в тумане» Норштейна) и знакомимся с приборами оптической иллюзии. А потом смотрим анимационное попурри с Кешей, Катей и Эфом от интерактивного киножурнала. Регистрация здесь.  

6+
 

ул. Пискунова 11/7
  

Субботник в «Заповедных квартаж»

5 апреля с 11:00 выполняем клининг-кардио с пользой для исторического квартала церкви трех святителей. Два часа чистим дворики и закоулки от остатков осени и зимы, а потом чаевничаем в Тайном саду и болтаем на экскурсии от команды «Заповедных». Дресс-код: практичный. Инвентарем обеспечат.  

6+
 

ул. Славянская, 3
  

«Тотальный диктант»

5 апреля бесплатно проверяем грамотность и правописание на «Тотальном диктанте». В этом году вся страна будет на слух писать тексты (создали специально для события!) писателя, журналиста и финалиста премии «Ясная поляна» (за роман «Ты, главное, пиши о любви…») Марины Москвиной. Среди спикеров актер Олег Шапков, блогер Женя Гут, тележурналист Георгий Молокин. Для иностранцев пройдет TruD — тест из 9 заданий и диктовки фрагмента текста. А для участников помладше — Недиктант.Дети из 20 творческих заданий. Регистрация здесь. 


12+
 

По всему городу
  

Дэрэ «Чихо»

5 апреля в 19:00 отправляемся на китайские именины – приходим голодными (до развлечений, в частности), программа располагает. Будем учиться рисовать иероглифы и есть удон на скорость, а еще изрядно подэнсим под Paperhomeboy и DIZÜH.

18+
 

ул. Пискунова, 11
  

6 апреля

Ярмарка мастеров в Доме Башкирова

6 апреля с 12:00 по 19:00 готовим подарки впрок.Скупаем керамику, свечи, сыр, конфеты, игрушки и еще миллион всего от любимых локальных брендов: три зала и свыше 50 участников.  

16+

ул. Большая Печерская, 56
  

Выставка в Русском музее фотографии

В эти выходные исследуем пустоту – главная тем в работах Сью Пак, лучшего фотографа по версии International Foto Awards'23. В ее «Поэзии пустынных пространств» нет места сложным ракурсам и ярким краскам – только минимализм, пейзажи и много геометрии. Подробнее здесь. 

0+
 

Пискунова, 9
  

Фото: соц.сети «Молодости», «Консервации», архив редакции

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