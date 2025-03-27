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Эко-совриск в НГХМ, большой концерт «Моя Мишель», 15 лет «Нетеатру», «Гештальт» в «Кинофактуре» и маркет во «Вспышке»: чем заняться в Нижнем с 28 по 31 марта

Мы полагаем, будет апрель! Провожаем первый весенний месяц, вдыхая запах успеха, в колпаке именинника и с сорванным голосом. Рассматриваем недоумевающих грифов панков в художественном музее, распеваемся на большом концерте синти-поп крашей, создаем уникальный парфюм и закрываем «Гештальты», чтоб внутри не слишком сквозило. А еще отмечаем дэрэ «Нетеатра» и трескаем пышки в новых одеждах. 

28 марта

Постановка в «Кинофактуре»

28 марта в 19:00 идем на спектакль-анекдот от Мастерской «5». «Гештальт» рассказывает историю сложных отношений поэта и актрисы. Режиссер Варела Петергоф взял за основу рассказы Аркадия Аверченко и в их интерпретации исследует темы примирения, гармонии и предназначения в постироничной форме. Больше о постановке в нашем материале. 

16+
 

Варварская, 32
  

Чайный арт-перформанс в KuranoVa GallEry

28 марта в 18:00 восстанавливаем гармонию, рисуя и дегустируя. Сначала создадим картину в восточном стиле, а после засядем пить зеленый китайский чай вместе с командой проекта «Лунный ветер». Обещают не просто дегустацию, а целый перформанс и даже знакомство с Духом. 

16+
 

ул. Варварская, 32
  

Концерт «Моя Мишель» в Milo Concert Hall

28 марта в 19:00 меняем направление как ветер (и по нему же пускаем любовь вишневой косточкой!). В общем, заняты переслушиванием любимых синти-поп хитов, чтобы быть полностью подготовленными к лиричному и чувственному шоу бэнда Тани Ткачук. И в сердце теперь не зима, а весна-а-а!! Ну вы поняли!

16+

ул. Родионова, 4
  

29 марта

Парфюмерная вечеринка в «Строгове»

29 марта в 18:00 отравляемся в парфюмерно-музыкальные летания. Сперва щекочем рецепторы на Neuro Шоу парфюмера Павла Учителя (создадим свой собственный аромат!), потом протестируем приготовленное под биты московских диджеев и игривое игристое.

18+
 

ул. Заломова, 2
  

День рождения «Нетеатра»

15 лет независимого частного театра, основанного режиссером (выпускник ГИТИСа) и драматургом Дмитрием Сухотериным, празднуем предельно динамично. В 11:00 разминаемся на сцене с актрисой Марией Твороговой, потом в 12:00 и 13:00 практикуемся по системам Станиславского и Михаила Чехова и наблюдаем открытую репетицию уникального спектакля «Автобус. Приключение» (сыграли почти сотню рейсов!) и «Сказок для хороших людей» (эксклюзивный отрывок!). Завершим балагурства на квартирнике в 19:00. Регистрация здесь. 

14+
 

ул. Большая Покровская, 4Д
  

Выставка в НГХМ

Бежим рассматривать аллегоричных пантер, панкующих грифов и пластиковых скакунов на выставке «Красная книга». Ее кураторы, Нина Якимова, Надежда Шустова и Ольга Елкина, собрали 130 работ от 54 авторов со всей страны. В экспозиции — вышивки, интерактивные инсталляции, графика и океан живописи. Подробнее о выставке в нашем материале. 

6+

площадь Минина и Пожарского, 2/2
  

Мастер-класс в театре «Эпилог»

30 марта в 18:00 отправляемся ностальгическим экспрессо до станции «Беззаботное детство» – будем черпать фантазию и вдохновение вплоть до младенчества вместе с актрисой Катей Красильниковой. В программе разминка, много импровизаций и игр! 

0+

ул. Большая Покровская, 24/22 (со двора)
  

Выставка в «Рекорде»

Рассматриваем графику из проекта «НЕ́КОМУ» Леонида Агальцова. Художник-деформатор видоизменяет комнаты, отражая в процессе внутренние изменения себя и персонажа. «Это может происходить за секунду, когда меняются тона, меняется пластика. Остаются одни и те же предметы, но меняется их состояние, эмоциональная нагруженность» 

0+

ул. Пискунова, 11/7
  

Маркет во «Вспышке»

30 марта в 12:00 отмечаем День защиты Земли и закупаемся утварью (в том числе от команды пышечной!), одеждой и всяким артом. Ну и, конечно, пропустим по парочке со сгущенкой за благополучие нашего общего дома.

0+

ул. Алексеевская, 11
  

31 марта

Показ новой коллекции VIOLETTA LANGAS в Нижегородской филармонии

Идем 31 марта в 18:00 смотреть «РЕКИ и МОСТЫ» дизайнера Виолетта Лангаc – дроп-посвящение Нижнему Новгороду, его уникальному расположению, архитектурному облику, природной красоте и диалогу воды и мостов. В программе большого дефиле: 82 образа (!), новые лица Chkalova Model Agency и много любимого города.

18+

Кремль, корпус 2
  

 

Фото: Федор Кошелев, соц.сети «Моя Мишель», Екатерины Красильниковой

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