Эко-совриск в НГХМ, большой концерт «Моя Мишель», 15 лет «Нетеатру», «Гештальт» в «Кинофактуре» и маркет во «Вспышке»: чем заняться в Нижнем с 28 по 31 марта

28 марта в 19:00 меняем направление как ветер (и по нему же пускаем любовь вишневой косточкой!). В общем, заняты переслушиванием любимых синти-поп хитов, чтобы быть полностью подготовленными к лиричному и чувственному шоу бэнда Тани Ткачук. И в сердце теперь не зима, а весна-а-а!! Ну вы поняли!



16+

ул. Родионова, 4