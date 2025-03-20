Счастливый Якубович в Арсенале, уорхоловские пляски в Tago Mago, кофейная дегустация в «Темп Воздух»: чем заняться в Нижнем с 21 по 23 марта

Бродим по Нижнему его парижской эпохи на масштабной выставке классика уличной фотографии Алика Якубовича, кутим как в лучшие годы нью-йоркской «Студии 54» по приглашению Tago Mago, а еще слушаем Баха и пьем Колумбию с горчинкой творческого кризиса – в Русском музее фотографии целая лекция о том, как из него выходить (победителем!).
21 марта
Вечеринка в Tago Mago
21 марта 23:00 – танцевальная лихорадка пятничного вечера по стандартам «Студии 54». Нью-Йорк, конец 1970-х и ваша Маргарита из рук хозяина бала несравненного Энди. Создать диско-вайб взялись 5I55Y, Virtual Machine и Tchezkiy. Юбки с блестками, боа из перьев и розовые колготки – пришло ваше время!
18+
|ул. Красная Слобода, 9
Арт-встреча в «Территории эмоций»
21 марта в 15:00 решаем жизненно важный вопрос – вы ранимый Бараш или прагматичная Совунья? Будем ностальгировать с героями «Смешариков» и унесем домой портрет одного из них вместе с порцией мульт-мудрости. Настроение на эту весну – Лосяш: «Я просто выгляжу как лось, а в душе я бабочка».
16+
|Парк «Швейцария» (около остановки «Батумская»)
22 марта
Выставка Алика Якубовича «Свой город» в Арсенале
В эти выходные перемещаемся в Нижний 1980-х, который для лауреата ТОП50 «НН.Собака.ru» и «специалиста по чудикам» был счастливым Парижем – с кошками, роком и свободой. А еще увидим снимки Cергея Борисова, Александра Лапина и других грандов стрит-фото из коллекции МАММ. В экспозиции (занимает весь первый этаж музея!) более 180 пленочных и цифровых работ.
18+
|Кремль (корпус 6)
Демо-скалолазание в Cg+ Studio
Творческое комьюнити Called a Garment дослушали Высоцкого по теме и 22 марта в 16:30 зовет на на встречу с инструктором по альпинизму Дарьей Борисовой. Узнаем, как подготовиться к восхождениям (все про экипировку, тренировки и маршруты) и почему они способны трансформировать каждого. И Ежи Кукучка (второй в мире покоритель всех восьмитысячников планеты) когда-то был новичком!
16+
|ул. Большая Покровская, 20Б
Концерт в Доме Сироткина
22 марта в 17:00 слушаем Баха, Шуберта и других великих в исполнении студентов отделения народных инструментов консерватории Глинки. Все будет проходить в пространстве выставки НГХМ в лучших традициях музыкальных гостиных XIX века.
0+
|Верхневолжская набережная, 3
23 марта
Лекция в Русском музее фотографии
23 марта в 15:00 разбираемся с творческим кризисом – оказывается, его проходят все, а не только люди искусства. Вместе с художником Аной Агаповой научимся выводить себя из смыслового тупика и разберемся, почему он может стать индикатором личностного роста. Первая лекция приурочена открытию авторской школы художественной фотографии.
18+
|ул. Пискунова, 9А
Выставка в ЦЕХе*
Три инсталляции от выдающихся скульпторов света, франко-японского дуэта NONOTAK, отправляют зрителей в уникальное аудиовизуальное путешествие, которое подвергает испытаниям привычные представления о пространстве и времени. Прийти хотя бы для того, чтобы сделать кадр в самой фотографируемой (вот уже которую неделю) локации города. Подробности есть в нашем репортаже.
6+
|ул. Варварская, 32
Кофейная дегустация в «Темп Воздух»
23 марта в 15:00 учимся отличать супремо от эксельсо, глядя на вешние волжско-окские дали. Будем баловать рецепторы всевозможными сортами колумбийского зерна. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться по телефону 8 831 423 93 00.
16+
|Георгиевский съезд
Фото: Алик Якубович, Дарья Борисова, соц.сети НГХМ, Аны Агаповой и «Темп Воздух», архив редакции
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