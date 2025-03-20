Счастливый Якубович в Арсенале, уорхоловские пляски в Tago Mago, кофейная дегустация в «Темп Воздух»: чем заняться в Нижнем с 21 по 23 марта

В эти выходные перемещаемся в Нижний 1980-х, который для лауреата ТОП50 «НН.Собака.ru» и «специалиста по чудикам» был счастливым Парижем – с кошками, роком и свободой. А еще увидим снимки Cергея Борисова, Александра Лапина и других грандов стрит-фото из коллекции МАММ. В экспозиции (занимает весь первый этаж музея!) более 180 пленочных и цифровых работ.



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