Так как у Ирины Санны выступлений не предвидится – разводим весенние тучи своими руками. Бежим любоваться деним-артом на выставку Окси в «Рекорде», изучаем старый город с Антоном Марцевым в «Заповедных» и тусим на благотворительном барменском дэрэ в «Юности» (все деньги – бездомным животным!). После отлетаем на ковре-самолете из селективного эмбиента в «Планетарии 1» и приземляемся точно на лавовое поле первозданной электронщины в Ressource.
14 марта
Премьера в «Орленке»
14 марта в 19:40 смотрим канадское драмеди абсурда «Универсальный язык», которая завоевала приз зрительских симпатий в Каннах (и выдвинута на Оскар!). По сюжету «сюрреалистической комедии дезориентации» Мэтью покидает Монреаль, где он проработал всю свою жизнь, и возвращается в родной Виннипег. В зимней сказке, где все говорят на чужом персидском языке, главный герой пройдет причудливый, но интересный путь, полный неожиданных встреч. Национальный совет кинокритиков назвал «Универсальный язык» одним из пяти лучших международных фильмов 2024 года.
18+
|ул. Большая Покровская, 39А
Лекция в «Заповедных кварталах»
14 марта в 19:00 путешествуем во времени вместе с краеведом Антоном Марцевым. Он расскажет об истории нижегородской фотографии, иллюстрируя рассказ архивными кадрами. Рассмотрим, например, видовые визитки Иоганна Громана и пикториальные открытки Юрия Еремина.
12+
|ул. Славянская, 4
Выставка в «Рекорде»
Смотрим «Открытое сердце» слабослышащей художницы Окси (Оксаны Глущенко), которая творит в технике индиго-апсайкла. Эко-подход привел автора от создания шопперов к конструированию пейзажей и городских сюжетов из обрезков джинсы. Философия экспозиции – конвертация боли в силу, которая помогает и самой Окси. Главные ценностные образы – дружба, любовь, милосердие.
0+
|ул. Пискунова, 11/7
15 марта
День рождения в «Юности»
15 марта хлопаем настойки за здоровье бар-менеджера и диджея Алексея Гриценко. Приходите в тотал-блэк и берите с собой 300 рублей за вход – тусуемся ради благого дела, все деньги пойдут питомцам благотворительного фонда «Сострадание». За пультом – сам именинник с Kolesova и Nicholas.
18+
|Зеленский съезд, 10
Аудиовизуальный перфоманс в «Планетарии 1»
15 марта в 20:00 перепрошиваем мироощущение под сет из 11 треков и магические проекции на куполе (с коллажами и глитч-эффектами!). Автор перформанса Aeger Smoothie обещает «создать метафору лиминальности, где накопленный опыт взаимодействует с неопределенностью». Обещают вечер экспериментальных рефлексий в безопасной обстановке.
0+
|Проспект Гагарина 35Н
Вечеринка в Ressource
15 марта в 23:00 рейвим примерно как в Берлине, Роттердаме и Брюсселе вместе с андеграундным объединением HIDEN. Лайнап монструозно хорош: резидент питерской Påraleł и мастер сухих и быстрых ритмов Albert Zhirnov, эксперт в области экспериментальной электроники и техно Current Call и не только. Готовьтесь к груву, высоким скоростям и трансформации.
18+
|Нижневолжская набережная 19к1
16 марта
Мастер-класс в школе актерского мастерства «Истории»
16 марта в 18:00 тренируем воображение вместе с художественным руководителем театрального проекта «Эпилог» Максимом Белошаньгиным. Предлагается разогнать креативные нейроны и овладеть навыком осознанного действия. На бесплатных (!) тренингах избавимся от шаблонов и научимся включать воображение не только на сцене, но и в жизни.
16+
|ул. Большая Покровская, 24/22
Выставка в FUTURO
В своем проекте «Пока есть свет» художница Ася Феоктистова осмысляет экологическую катастрофу в Черном море – разлив мазута в Керченском проливе – в контексте человеческой жизни, замешивая вязкую метафору реальности на основе свойств химотходов. Ася представит крупноформатные работы на рисовой бумаге и графических листах. В центре выставки – инсталляция с 10-метровым рисунком!
6+
|ул. Рождественская, 6
Фото: Антон Марцев, Окси, соц. сети «Планетария 1», Ressource и Максима Белошаньгина, пресс-служба FUTURO
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