14 марта в 19:40 смотрим канадское драмеди абсурда «Универсальный язык», которая завоевала приз зрительских симпатий в Каннах (и выдвинута на Оскар!). По сюжету «сюрреалистической комедии дезориентации» Мэтью покидает Монреаль, где он проработал всю свою жизнь, и возвращается в родной Виннипег. В зимней сказке, где все говорят на чужом персидском языке, главный герой пройдет причудливый, но интересный путь, полный неожиданных встреч. Национальный совет кинокритиков назвал «Универсальный язык» одним из пяти лучших международных фильмов 2024 года.



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