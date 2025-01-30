«Арт Мир», Цыпкин, Ласточка, книжный фест и много винтажа: чем заняться в Нижнем с 31 января по 2 февраля

Провожаем январь (ура-ура, до официальной весны месяц!) в поисках своего лидерского начала с мотиватором и литератором Цыпкиным, сразу после восстанавливаем силы хурмой и пончиками на открытии ресторана «Трюфель». Потом на большой винтажный маркет, смотреть и скупать совриск на «Арт Мире» и техно-юбилей Краса из «Станции метро Горьковская». В воскресенье будем на книжном фесте в «Заповедных» с Катей Гущиной, завершим марафоном по свежим выставкам – Ледкова, Радостиной («Рекорд») и Ласточки («Терминал А»).
31 января
Вечер с Александром Цыпкиным в DKRT
31 января в 18:30 разберемся наконец, как нам саморазвиться и стать успешными на встрече с Александром Цыпкиным, писателем, экспертом по стратегическим коммуникациям и личному бренду, а еще создателем литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» (есть одноименная книга и ее аудиоверсия с Долецкой и другими). Узнаем о 20 правилах лидерства, в понимании которого за век многое изменилось.
0+
|ул. Б. Покровская, 18
Выставка Сони Радостиной в «Рекорде»
«Игра в бирюльки. Папачему и пр. вопросы жизни, вселенной и всего такого» переносит нас в Горгород – сокращение от «город Горький». В своих работах художница вдохновляется родным городом и его людьми, обращается к теме детских воспоминаний и сказочных образов, не отделяя визуальное от поэтического. Подробнее здесь.
0+
|ул. Пискунова, 11
Открытие ресторана «Трюфель»
31 января в 18:30 принимаем эскимо из халвы, равиоли с тыквой и другие гастроизыски из хлебосольных рук шефа Александра Коротина (раньше блистал в Bocconcino!). В программе: итальянский сет, пробы масштабной эноколлекции, лотерея с подарками от родственных «грибочку» LE GRILL, BAR&JOY, «Маруси» и от самого «Трюфеля», а кроме того праздничные танцы (надо же как-то освобождать место для десерта).
18+
|ул. Белинского, 15
1 февраля
Большая винтажно-гаражная распродажа
1 февраля с 12:00 до 20:00 избавляемся от масс-маркета и взамен ему находим что-то поинтересней в закромах локальных винтажек! Принарядить нас берутся Cectra_cectra, Brumetage, PinkLockerRoom, NechegoNadet, Сундук и Фотоларек. Собрать тотал-лук для богемного межсезонья изи – найдете тут и пиджаки, и пальто, и серьги.
0+
|ул.Октябрьская, 27
«АРТ МИР» на Нижегородской ярмарке
С 1 по 9 февраля на Ярмарке смотрим работы художников со всего мира – в экспозиции участвуют 410 авторов из 11 стран, в том числе из 36 городов России. Зайдем на паблик-ток от Русского музея фотографии об искусстве и инклюзии (и не только!), побываем на уроках по экоарту, коллажу и живописи (всего 90 мастер-классов!). Подробнее здесь.
0+
|ул. Совнаркомовская, 13/2
Выставка Ксюши Ласточки в «Терминале А»
Исследуем непростую тему психологических состояний на экспозиции «You are not alone». Это российский дебют художницы спустя долгое время. Ее работы объездили весь мир — от Китая и Южной Кореи до Великобритании и США. Локация выставки — замкнутая комната-галерея с объектами из разных материалов и в разных техниках. В основном — дерево и металл, из которых художница старалась сделать «что-то легкое и светлое». Депрессивный период подвигнул Ксюшу на создание выставки, но проект не столько об исследовании ментальных проблем, сколько о возможности выхода из них.
18+
|Красная Слобода, 9
Вечеринка от «Станции метро Горьковская» в клубе «Найс»
1 февраля в 21:00 один из резидентов группировки (и краш нижегородских зумерш) диджей Крас сыграет сет в честь собственного юбилея. Тусовка локальная, биты феноменальные, локация проверенная – ну вы и сами знаете что да как у Горьковчан.
18+
|ул. Кожевенная, 1А
2 февраля
Моноспектакль в «Кинофактуре»
2 февраля в 19:00 смотрим пронзительную историю «Наташина мечта» по пьесе Ярославы Пулинович. В центре сюжета – девочка подросток из детдома, в главной роли – выпускница Ярославского государственного театрального института Наталия Умрихина. Если можете, приготовьтесь – будет щемяще-прекрасно.
16+
|ул. Варварская, 32
Книжная фестиваль в «Заповедных кварталах»
1 и 2 февраля отправляемся в усадьбу Гусевых – приобретать чтиво (обещают, в том числе, и редкие книжницы со скидками!). Заявлены литературные встречи, семейные чтения и мастер-классы. Можно будет, например, пообщаться с художницей Катей Гущиной и лауреатом ТОП-50 «НН.Собака.ru» Артемом Рогановым (прочтет лекцию «Современная литература для подростков: особенности и тенденции»)
0+
|ул. Славянская, 4
Сергей Ледков в «Рекорде»
Выставка «Разные дороги» – о жизненном пути, испытаниях и открытиях, к которым эти пути нет-нет да и приводят. Самая ранняя картина в экспозиции – 1982 года! Почитатель авангарда Ледков говорит о себе: «Живописец. Иногда график, преподаватель, дизайнер». Профессионально выставляется с 1987-го (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Нью-Йорк, Вена, Линц, Пекин), но до сих пор – в постоянном творческом поиске.
0+
|ул. Пискунова, 11
Фото: Сопо Папиашвили, соц.сети «Трюфеля», пресс-служба «Нижегородской ярмарки», соц.сети «Станции метро Горьковская», соц.сети спектакля «Наташина мечта», соц.сети издательства «Самокат».
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