«Арт Мир», Цыпкин, Ласточка, книжный фест и много винтажа: чем заняться в Нижнем с 31 января по 2 февраля

Исследуем непростую тему психологических состояний на экспозиции «You are not alone». Это российский дебют художницы спустя долгое время. Ее работы объездили весь мир — от Китая и Южной Кореи до Великобритании и США. Локация выставки — замкнутая комната-галерея с объектами из разных материалов и в разных техниках. В основном — дерево и металл, из которых художница старалась сделать «что-то легкое и светлое». Депрессивный период подвигнул Ксюшу на создание выставки, но проект не столько об исследовании ментальных проблем, сколько о возможности выхода из них.



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Красная Слобода, 9