25 января в 18:10 встречаемся с арт-пилигримом из Выксы Олечкой Золиной, хореографом Полиной Шевляковой, и не только. Посмотрим перфомансы в разных жанрах и стилях – от танцевальных постановок и театральных представлений до визуальных и исследовательских работ. А еще всю субботу в центре современного искусства бесплатный вход на выставки «Помнить свое имя» и «Просьба всем быть в костюме зайчиков и снежинок» для всех студентов. Татьянин день же!



6+



ул. Красная Слобода, 9