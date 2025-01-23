Уикенд начинаем вкусно на трехлетии YALE, а нагуливаем аппетит перед гусиным пончиком на выставке фотоавангарда Родченко, доставленного к нам из МАММ. Потом – на этно-фьюжн с Тони Карапетяном и Narek и невечеринку с закрытыми глазами. Продолжим с Хемингуэем в Париже Вуди Аллена, сказочным фиджитал-приключением от dreamlaser и праздничным спектаклем-походом от ЦТМ.
24 января
День рождения YALE
24 января в 19:00 празднуем трехлетие ресторана со столичным размахом. В дуэте с шефом YALE Дмитрием Дмитриенко праздничный ужин, вдохновленный традициями русской кухни, приготовит Андрей Шмаков. Шеф-повар мишленовского ресторана Savva (Novikov Group), бренд-шеф отеля «Метрополь» и основатель закусочной «Шмак» будет угощать нас, например, пончиком с диким канадским гусем и мини-голубцамм с аргентинскими креветками и соусом том ям. Все с исключительным эносопровождением.
18+
|ул. Рождественская, 30
Выставки Родченко в РМФ и НГХМ
На этой неделе в Нижнем открывается сразу две (!) выставки знаменитого живописца, дизайнера и фотоавангардиста Александра Родченко. Его называют одним из основоположников конструктивизма, родоначальником дизайна и рекламы в СССР. 24 января в НГХМ на Минина увидим 194 произведения Родченко: его фотографии, фотоколлажи, журналы, обложки журналов и книг. В Русском музее фотографии кадры не только Родченко, но и его коллег – советских авангардистов (20-30-х годов). В экспозиции 100 новаторских снимков Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета и не только.
12+
|ул. Пискунова 9А; пл. Минина и Пожарского, 2/2
Концерт в «Рекорде»
24 января в 19:00 идем слушать джаз с фольклорными мотивами в компании пианиста Тони Карапетяна и этно-фьюжн исполнителя Narek. Участник «Голоса» стал популярен благодаря песням «Махинджи вар» и «Сиреци таран» в дуэте с Леваном Кбилашвили.
18+
|ул. Пискунова, 11
25 января
Вечер перформансов в «Терминале А»
25 января в 18:10 встречаемся с арт-пилигримом из Выксы Олечкой Золиной, хореографом Полиной Шевляковой, и не только. Посмотрим перфомансы в разных жанрах и стилях – от танцевальных постановок и театральных представлений до визуальных и исследовательских работ. А еще всю субботу в центре современного искусства бесплатный вход на выставки «Помнить свое имя» и «Просьба всем быть в костюме зайчиков и снежинок» для всех студентов. Татьянин день же!
6+
|ул. Красная Слобода, 9
Невечеринка в TEEN SPACE
25 января в 17:30 выходим за рамки лукизма и исследуем себя и незнакомцев с закрытыми глазами. Три часа сплошных экспериментов – тактильных, сенсорных, поведенческих. Организаторы проекта предупреждают: «Это не квест, не спектакль, не игра, не духовная практика. Это маленькая жизнь, которая случится с тобой».
18+
|ул. Почаинская, 17Ц
26 января
Показ в «Кинофактуре»
26 января в 13:00 посмотрим и обсудим фильм «Полночь в Париже» Вуди Аллена, который получил за него Оскар («Лучший сценарий»). По сюжету фантастической мелодрамы герой Оуэна Уилсона уверен, что должен был жить в Париже 1920-х, туда в итоге и перемещается, где тут же встречает Хемингуэя, Пикассо и супругов Фицджеральд. Как не захотеть навсегда остаться в этой эпохе? Вход свободный.
18+
ул. Варварская, 32
Phygital Space в ЦЕХе*
Ищем в себе внутреннего ребенка и пускаемся в мультимедийно-иммерсивное приключение. План: покататься на космических качелях, приручить змейку, построить ракету, а еще узнать историю видеоигр на специальной выставке. Компания dreamlaser вместе c нижегородским отделением Федерации компьютерного спорта собрали около полусотни ретро- и современных приставок и компьютеров начиная с 1975 года. Подробнее здесь.
6+
|ул. Варварская, 32
Иммерсивное представление «За звездой» в Манеже
26 января в 18:00 погружаемся в историю юных дворянки и крестьянки. Зрители разделятся на две группы и будут перемещаться между дворцом и избушкой сквозь волшебный лес. Команда ЦТМ поставила спектакль всего за месяц, а самыми юными участниками стали дети актеров. Подробнее здесь.
6+
|Кремль, 1А
Фото: МАММ, соц.сети «Терминала А» и ЦЕХа*, пресс-служба Манежа
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